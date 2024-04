La controversia de 'Baby Reindeer', la supuesta stalker y la petición del creador a los fans

Lo que necesitas saber: La serie 'Baby Reindeer', se ha envuelto en una polémica por los fans que intentan encontrar a Martha, la stalker de Danny, de la vida real. Algo que ya metió a una mujer en problemas y que tiene al creador de la serie pidiendo a las personas que paren con las especulaciones.

No hay nada que nos atrape más como televidentes que la frase “Basado en hechos reales” y la prueba más reciente de ello es ‘Baby Reindeer’, la nueva serie de Netflix que con sólo unos días de estreno ya tiene a todo mundo hablando de esta trama bastante perturbadora.

Como ya les platicamos, ‘Baby Reindeer’ está escrita, producida y protagonizada por Richard Gadd, quien en la producción da vida a Donny Dunn, un barista y comediante escocés de 27 años que es víctima de acoso por parte de Martha, una mujer de 42 años.

‘Baby Reindeer’ se ha convertido en la serie más popular de los últimos días

A través de siete episodios, ‘Baby Reindeer’ nos muestra el terror que vive Donny después de que Martha llega a su vida. Pesadilla que comienza cuando el barista le regala una taza de té a la mujer que un día llora por no poder costear una bebida.

Con ese gesto de amabilidad, Martha comienza un acoso intenso a Danny que va desde acciones como seguirlo a todos lados (sea en el bar donde trabaja o en los shows de comecia que hace), así como escribir varios mails al día y dejar decenas de mensajes de voz en su contestadora.

Gadd es el showrunner, protagonista y escritor de ‘Bebé Reno’ / Foto: Netflix

Y mucho de esto es gracias a que la trama está basada en hechos reales

Contrario a lo que pensamos, la reflexión que Gadd cuenta en la serie es la de cómo las personas son capaces de entablar conexiones no saludables con otras con tal de no sentirse solos y enfrentar cualquier dolor o trauma que lleven arrastrando en la vida.

A pesar de ser el protagonista de la historia de acoso, Richard Gadd no se retrata como una víctima, sino como una persona que inconscientemente –y justo a raíz de experiencias traumáticas– da entrada a Martha para recibir esa atención que nadie le ha dado y ahora usa como validación personal.

En la serie de ‘Baby Reindeer’, Martha es quien acosa por todas las vías posibles a Danny. Foto: Netflix

Al principio mencionamos que la historia de ‘Baby Reindeer’ le ocurrió a Richard Gadd en la vida real y con una fan que hace años lo acosó a través de más de 41 mil correos, cientos de interacciones en redes sociales, varias cartas y decenas de mensajes de voz.

A pesar de lo incómoda que resultó dicha experiencia, ‘Baby Reindeer’ busca ilustrar lo que las personas nos podemos orillar a hacer con tal de no sentirnos solos o enfrentar traumas. Sin embargo, parece que los fans han malinterpretado ese mensaje.

Danny y Martha en ‘Baby Reindeer’. Foto: Netflix

La serie ha causado que los fans traten de encontrar a quienes inspiraron a los personajes

Desde un inicio, Richard Gadd dejó en claro que los eventos de la serie se basaron en hechos reales, aunque cambió algunas situaciones, nombres y demás para protegerse y también, proteger a los involucrados en la trama (como la persona en la que se inspiró el personaje de Martha).

Eso no evitó que muchas personas sacaran sus dotes del FBI y comenzaran una búsqueda en redes para dar con los involucrados en la historia. En el caso de la mujer que acosa a ‘Baby Reindeer’, muchos se toparon con perfiles que podrían ser de la ‘verdadera’ Martha.

Los fans ya comenzaron a buscar a la ‘Martha real’ en redes sociales. Foto: Netflix.

Una mujer denuncia que la acosan por ser la supuesta ‘Martha’ de la vida real

La cosa es que ya van al menos tres mujeres a las que han identificado como la persona que estaría detrás del personaje de Martha. Una de ellas, una mujer que vive en Londres, habló con el diario Daily Record para contar cómo se ha convertido en la víctima de ‘Baby Reindeer’.

Sin dar a conocer su identidad, la mujer charló con el portal británico para denunciar que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte y acoso en redes sociales por parte de personas que ya vieron todos los episodios en Netflix.

Y una mujer en Reino Unido asegura que ha recibido amenazas de personas que la identifican como la Martha real. Foto: Netflix

“Es una pesadilla”, afirmó la mujer ante el acoso de los fans

“He recibido amenazas de muerte como resultado de su programa a pesar de que muchas de las cosas que afirmó simplemente no son ciertas”, mencionó la mujer. “Alguien en línea dijo: ‘Si te encuentro, te mataré’. Un tipo en Carolina del Norte dijo que él y otras personas iban a acosarme como se supone que yo había acosado a Gadd”, aseguró.

La llamada “Martha de la vida real” afirmó en la entrevista que las cosas mostradas en ‘Baby Reindeer’ no ocurrieron como Gadd dice, pues si bien ella estuvo con el comediante en varias ocasiones, hace 12 años no lo ve y tampoco lo acosó como se ve en la serie.

Ella afirma que nunca acosó a Richard como se menciona en la serie y todas los encuentros que tuvieron siempre fueron junto a otras personas. Foto: Netflix

La británica indicó que no le gusta la atención que recibe gracias a ‘Baby Reindeer’: “Es una pesadilla. Sólo quiero seguir con mi vida”, aseguró la mujer que está dispuesta a contar su versión de la historia a pesar de que Richard Gadd aseguró, nunca revelaría la identidad de Martha para no su salud mental.

Sinceramente en todo esto tampoco se le puede culpar a Gadd. El creador de ‘Baby Reindeer’ ya pidió a los fans, desde hace unos días, que dejen de jugarle al “adivina quién” sobre las personas detrás de los personajes que vemos en la serie.

Richard Gadd es Donny en ‘Bebé Reno’ / Foto: Netflix

Richard Gadd ya pidió a los seguidores de ‘Baby Reindeer’ que dejen de querer encontrar pistas de la serie

Y esto fue primeramente porque su amigo Sean Foley fue acusado por personas de internet de ser la persona detrás de Darrien, un escritor de comedia que ataca sexualmente a Danny. La situación escaló a tanto que Foley tuvo que pedir la intervención de la policía.

“Las personas que amo, con las que he trabajado y admiro (incluido Sean Foley) están injustamente atrapadas en la especulación”, escribió Richard Gadd en una storie de Instagram que compartió el pasado 22 de abril y donde pidió a los fans que se detengan.

El creador de ‘Baby Reindeer’ ya pidió a los fans que dejen de especular. Foto: Especial

Ya que muchas personas se han visto vulneradas ante esta situación

“Por favor, no especulen sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real… Ese no es el objetivo de nuestro programa”, indicó el comediante que después aseguró, personajes como el de Martha no son parecidas físicamente a las personas reales que inspiraron a la serie.

