Después de mucho tiempo, uno pensaría que conoce bastante sobre la vida del hombre que encarnó a Marty McFly en la saga de Back to the Future, pero no es así. Y es por eso que Still: A Michael J. Fox Movie del director David Guggenheim, es una entrega imperdible.

Pero más allá de mostrarnos el ascenso a la fama y el amor que la escena hollywoodense profesó por el actor canadiense entre los 80 y 90, la película es un recordatorio detallado e íntimo de un hombre que no se derrumbó ante la adversidad de una enfermedad degenerativa, y superó el miedo.

Michael J. Fox en ‘Still’. Foto: Apple TV+

‘Still: A Michael J. Fox Movie’

Davis Guggenheim nos trae Still: A Michael J. Fox Movie. Este no es un documental que solo se enfoque en contar la historia de vida del aclamado actor que dio vida a Alex P. Keaton en Family Ties y a Marty McFly en Back to the Future… No es un simple recorrido biográfico sobre una de las estrellas más queridas del entretenimiento.

Aquí vemos a la estrella abriéndonos paso entre su pasado y presente, sin miedo de mostrarse vulnerable, mostrándonos cómo ha aprendido de sus errores. Pero sobre todo, Michael nos enseña cómo se ha enfrentado al Parkinson y cómo ha hecho lo posible por no derrumbarse, siempre con mucho humor y fuerza

El documental llegó a Apple TV+ el viernes 12 de mayo y si quieren calar de que va la onda, aquí les dejamos el tráiler. Y más abajo, les dejamos 6 puntos por los que vale la pena ver Still: A Michael J. Fox Movie.

6 puntos por los que debes ver ‘Still: A Michael J. Fox Movie’

El uso de escenas de series y películas para contar la vida personal de Michael J. Fox

La narración en Still: A Michael J. Fox Movie es genial y tiene un plus visual que te captura. El director Davis Guggenheim ha sido muy meticuloso escogiendo escenas de películas y series protagonizadas por Fox, para luego hacer montajes que ayudan a contar la vida personal del actor con más dinamismo.

Mientras Michael nos cuenta cómo se enamoró de Tracy Pollan, las imágenes nos muestran escenas de sus personajes coqueteando en Family Ties. O cuando Michael habla sobre cómo empezó a beber exceso para olvidar de sus problemas, el documental muestra escenas de sus personajes tomándose una cerveza o un trago cualquiera.

Y así como esos, hay muchos ejemplos de este punto. Podríamos decir que, de cierto modo, Marty McFly, Alex P. Keaton y otros personajes están contando la vida personal de Fox. El uso de escenas de películas y series protagonizadas por Michael J. Fox para contar la vida personal del actor, es un recurso muy ingenioso que hace de Still una película con una narrativa única.

David Guggenheim, director de ‘Still: A Michael J. Fox movie’. Foto: Apple TV+

La recreación de épocas pasadas y cómo se muestran el pasado y el presente en ‘Still: A Michael J. Fox Movie’

Otro recurso narrativo increíble es el de cómo recrearon décadas pasadas y ciertos escenarios. La película nos da un breve repaso de la niñez de Michael con videos y fotos suyas, y luego viene el momento en que decide volverse actor.

No hay material de archivo de cuando Michael emprende su viaje a Hollywood o de cuando describe el precario departamento en el que vivía al inicio de su carrera… Pero Davis Guggenheim se las ingenia para reproducir esos recuerdos montando escenas y escenarios que nos den ese refuerzo visual.

Imagen ilustrativa del documental. Foto: Applet TV+.

Tenemos un gran ejemplo cuando Michael J. Fox cuenta algunas anécdotas de backstage del pasado. Guggenheim recrea esos recuerdos con un actor al que no le vemos la cara, pero que damos por hecho que interpreta a Michael ya sea por el peinado, la vestimenta u otros detalles.

Still: A Michael J. Fox Movie nos pone en contexto combinando material de archivo (videos, fotos, etc) y recreaciones actuadas. Otro punto fuerte en ese sentido, es que el documental no solo nos muestra el pasado de Michael.

También equilibra las cosas adentrándonos en su vida actual, sus sesiones de terapia física, sus reuniones familiares, parte de su día a día… La película nos muestra gran parte del pasado del protagonista, pero no descuida su presente.

Imagen ilustrativa del documental. Foto: Applet TV+.

A Michael no le gusta la lástima

Desde hace años, Michael J. Fox ha sido muy enfático en que a pesar de su enfermedad, no le gusta que la gente lo trate con condescendencia o lástima. Él mismo ha dicho que ese tipo de actitudes son otra forma de abuso, desde su perspectiva personal.

Esa idea se toca nuevamente en Still: A Michael J. Fox Movie. Como lo cuenta el mismo actor y activista, que la gente sienta lástima por él es una de las peores cosas que alguien le podría hacer. Michael es un tipo con convicción, y es un gran acierto mostrar ese lado del protagonista en esta cinta.

Imagen ilustrativa del documental. Foto: Applet TV+.

Michael J. Fox y cómo luchó por esconder su enfermedad

Pese a lo que uno pueda pensar, el diagnóstico de la enfermedad no es el único punto duro en Still: A Michael J. Fox Movie. El protagonista nos cuenta con profundidad la lucha que vivió para esconder durante varios años su padecimiento.

Los medicamentos que tomaba no los veía como un tratamiento; eran su escondite. Mientras estaba en los sets grabando alguna película o serie en los 90 (especialmente Spin City), él nos cuenta que se sentía asustado por dentro pues calculaba meticulosamente el tiempo en que pasaría el efecto de las medicinas que controlaban sus movimientos involuntarios.

Y en esa dirección, Michael nos muestra otro momento de vulnerabilidad como cuando pasó por el alcoholismo. Fox nos cuenta cómo su familia lo motivo a salir de ello, y cómo de a poco empezó a caer en cuenta de lo que tenía que hacer.

Imagen ilustrativa del documental. Foto: Applet TV+.

Michael J. Fox es una persona con un gran sentido del humor a pesar de las circunstancias

Aceptación, redención, optimismo, resiliencia… Llamémosle como sea, pero una de las grandes virtudes de la legendaria estrella de Back to the Future es que a pesar de su padecimiento de Parkinson, se ha mostrado como alguien que le ha pintado buena cara a la vida.

En Still: A Michael J. Fox Movie, el protagonista no esconde el dolor –físico y emocional– por el que pasó. Pero es aguerrido e incluso se atreve a reírse de sí mismo. Michael J. Fox bromea en algunas intervenciones cuando habla con Guggenheim, y al mismo tiempo se nos muestran entrevistas pasadas donde él comenta su enfermedad, pero bromea con ella. No se deja incomodar.

Una de las partes más conmovedoras es cuando Michael graba el primer episodio de Spin City tras revelar su enfermedad. Él esperaba un ambiente extraño en el set, pero su carisma y su facilidad para la comedia disipó toda la tensión en el rodaje. Y a partir de ello, se deshizo de la presión y la ansiedad que lo perseguían cuando su padecimiento era un secreto.

Imagen ilustrativa del documental. Foto: Applet TV+.

El significado de ‘Still: A Michael J. Fox Movie’

En el contexto de esta película, la palabra ‘still’ se traduce como ‘quieto’. Así que el título viene cargado con una ironía importante, pero con un trasfondo emotivo. La primera parte de la película es un breve repaso de la niñez de Michael J. Fox, visto como un niño inquieto, curioso y travieso.

A medida que avanza la película, llega esa analogía irónica en la que el pequeño Michael, convertido en una estrella, ahora no podía quedarse quieto ya sea porque siempre estaba inmiscuido en alguna producción, o porque el Parkinson ganaba cada vez más terreno en su vida.

Pero al final, el mensaje queda más claro: Still: A Michael J. Fox Movie nos muestra la vida de una querida figura que a pesar de su padecimiento, sigue hacia adelante disfrutando a su familia, poniendo empeño en su activismo y manteniendo el buen humor.

El Parkinson no detuvo ni ha derribado a Michael J. Fox. Él será, por una u otra razón, ese mismo ser humano inquieto que goza –o que ha aprendido a gozar de otra manera– la vida.

Davis Guggenheim y Michael J. Fox. Foto: Getty