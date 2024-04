Lo que necesitas saber: El elenco de 'House of the Dragon' vendrán a la Ciudad de México para formar parte de la CCXP MX 2024.

El próximo 3, 4 y 5 de mayo se llevará a cabo la primera edición de la CCXP MX, el que se convertirá en uno de los eventos en la industria del entretenimiento más grandes en México y en todo Latinoamérica. Y como prueba de ello, está el anuncio de la presencia de parte del elenco de House of the Dragon.

House of the Dragon es una de las series originales de Max, y una de las más exitosas de los últimos años dentro y fuera de la plataforma. También es una de las más esperadas a partir del hype de su primera entrega en 2022. Y para rematar, porque la historia forma parte del universo de Game of Thrones.

Así que no se trata de una noticia menor. Al contrario. El elenco de House of the Dragon se suma a otros grandes anuncios como el de la visita de los actores de The Boys o la presencia de Eli Roth por Borderlands. Así que por acá les contamos cómo va a estar la cosa.

Estas son las fechas oficiales para la CCXP México 2024/Foto vía Facebook de la convención

El elenco de House of the Dragon en la CCXP México

Los actores Eve Best, Steve Toussaint, Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney formarán parte de la CCXP México para este 2024. El motivo de su llegada es el estreno de la segunda temporada de la serie, el cual está programado para el 16 de junio de 2024. La producción contará con ocho episodios y se lanzará uno cada semana.

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

House of the Dragon en su segunda temporada

House of the Dragon es el primer spin-off de Game of Thrones que, como les contamos, se estrenó en agosto de 2022. Es una adaptación de la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin sobre la guerra conocida como “La danza de los Dragones” protagonizada por la familia Targaryen.

Esta serie está ambientada unos 200 años antes de los eventos que vemos en Game of Thrones, y arranca con la presencia del rey Viserys I Targaryen, quien decide otorgarle el trono a su hija Rhaenyra. Sin embargo, cuando se casa con Alicent Hightower y tiene hijos hombres, empiezan los conflictos por ver quién debe ocupar el trono.

‘House of the Dragon’ está en producción de su segunda temporada. Foto: HBO.

De un lado está el Consejo Verde que apoya a Alicent Hightower y la permanencia de Aegon II Targaryen en el trono. Y está el Consejo Negro que apoya a Rhaenrya como la cabeza de los Siete Reinos.

La primera temporada termina con la muerte por “accidente” de Lucerys, hijo de Rhaenyra en manos de Aemond Targaryen, hijo de Alicent y hermano del rey. Y es aquí donde las cosas se complican y la guerra se pone fea para todos en Westeros.

Por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con Matt Smith y Fabien Frankel, quien interpretaron a Daemon Targaryen y Criston Cole en la primera temporada. Ambos actores volverán para esta segunda entrega.

