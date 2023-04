Mucho se habla de los paralelismos cinematográficos en varias películas que nos encantan. Pero bajita la mano, hay crossovers en el séptimo arte que jamás imaginaríamos que pasarían. Y entre ellas están las referencias a The Shining en Toy Story... sí, así como lo leyeron, no estamos alucinando.

A simple vista parecería que no hay una relación entre la película animada que Pixar estrenó en 1995 con la clásica adaptación de la novela de Stephen King que Stanley Kubrick presentó en 1980. Sin embargo, por más extraño y bizarro que parezca, existen varias cosas que unen a Toy Story y The Shining.

Imagen de ‘Toy Story 4’/ Foto: Disney

Las referencias a ‘The Shining’ en ‘Toy Story’

Resulta que a lo largo de las películas de Toy Story han aparecido un montón de referencias que evidentemente, son un tributo a la legendaria adaptación cinematográfica de The Shining protagonizada por Jack Nicholson. Y no, no es broma cuando les decimos que una cinta animada le rinde homenaje a una de las películas de terror más grandes de la historia..

Y es que en las películas de la franquicia de Disney/Pixar, hay guiños a la cinta de Stanley Kubrick que son muy obvios, pero también tenemos otros que de plano llegan a pasar desapercibidos. Y si no nos creen, acá les contamos de algunas referencias a The Shining en Toy Story, así que prepárense para terminar con el ojo cuadrado.

Jack Nicholson walking through snowy maze in lobby card for the film ‘The Shining’, 1980. (Photo by Warner Brothers/Getty Images)

La alfombra del Hotel Overlook en la casa de Sid

Comencemos con las referencias a The Shining en Toy Story con una que quizá ya conocen. En la primera película vemos cómo Woody y Buzz terminan en la casa del temible Sid, y vaya que toda esa parte es de miedo puro, pues nos queda muy claro que este niño solamente quiere lastimar a los juguetes experimentando con ellos.

Y para darle un toque más aterrador, los creativos de Toy Story decidieron incluir una alfombra en la casa de Andy que es igualita a la que vemos en el Hotel Overlook, el mítico y siniestro lugar donde se desarrolla la historia de The Shining. Desde ese momento nos debimos dar cuenta que Woody y Buzz la pasarían muy mal.

Una fotografía icónica y el paseo de Gabby Gabby

Seguimos con las referencias a The Shining en Toy Story, y es momento de ir a la cuarta parte de la franquicia de Disney/Pixar. En esta película conocemos a Gabby Gabby, una muñeca antigua que tiene un mecanismo de voz defectuoso y quiere quitarle a Woody el suyo para arreglar ese error. Y vaya que cuando conoce a nuestro vaquero favorito y a Forky, es un momento que nos sacó un buen susto.

En esta escena, Gabby Gabby le da un paseo a los protagonistas por la tienda de antigüedades mientras suena una canción llamada “Midnight, The Stars And You” de Ray Noble and His Orchestra. Curiosamente, esta es la misma canción que se escucha en la mítica escena final de The Shining, cuando vemos una fotografía en blanco y negro de Jack Torrance en el Hotel Overlook de 1921. Altas referencias.

¿El amigo imaginario de Danny trabaja en Sunnyside?

Los fanáticos de hueso colorado de The Shining seguramente recordarán a Tony, el amigo imaginario de Danny Torrrance. En la película de Stanley Kubrick se dice que vive en la boca de Danny y es muy importante, pues lo ayuda a detectar espíritus y ver eventos pasados, presentes y futuros durante su estadía en el Hotel Overlook.

Y probablemente aquellos que tengan vista de águila notaron que el nombre del conserje de la guardería Sunnyside también es Tony, quien curiosamente, pasa su única escena en Toy Story 3 viéndose en un espejo sin notar a Woody escapando por la ventana del baño. Curiosamente, para hablar con su amigo imaginario, Danny hace exactamente lo mismo, mirarse en el espejo… Las referencias a The Shining en Toy Story son pequeñas pero increíbles.

El conserje de Sunnyside es una de las referencias a ‘The Shining’ en ‘Toy Story’/Foto: Disney

La habitación 237 y el número en ‘Toy Story’

Como podrán darse cuenta, las referencias a The Shining en Toy Story son muchísimas. Una de ellas el 237, que en la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King es el número que representa la habitación embrujada del Hotel Overlook, donde vivía el fantasma de una mujer que se ahogó.

Al igual que el famoso A113, este número aparece un chorro de ocasione a lo largo de las películas de Toy Story. En Toy Story 3, se muestra tres veces: en una cámara de seguridad, en la placa del camión de basura que conduce Sid y en el nombre de usuario “Velocistar237”, a quien Trixie, la dinosaurio le envía mensajes en línea.

El 237 también se puede ver en Toy Story 4, pues es el número de la casa de la abuelita a quien Ducky y Bunny atacan cómicamente en un sueño. Así que como verán, parece que los creativos de Disney/Pixar son grandes fanáticos de The Shining de Stanley Kubrick.

El número 237 que es importante en ‘The Shining’, aparece varias veces en las última películas de ‘Toy Story’/Foto: Disney

Un intercomunicador y una caja de pañuelos

Ok, es momento de hablar de un par de referencias a The Shining en Toy Story muy sutiles pero rifadas. En Toy Story 3, la sala de control de la guardería Sunnyside está dirigida por un reconocido mono de juguete que aplaude con platillos, y si eso no es lo suficientemente espeluznante, también tiene muchos easter eggs a la cinta de 1980.

En el escritorio se ve el intercomunicador anticuado que luce exactamente como el que usa Wendy para tratar de comunicarse con el exterior mientras está en el Hotel Overlook. A la derecha, aparece una caja de pañuelos que tiene el mismo diseño que la famosa alfombra de Sid y del propio hotel de The Shining que comentábamos antes.

En el cuarto de control de la guardería también tenemos un par de referencias a ‘The Shining’ en ‘Toy Story’/Foto: Pixar

¿Here’s Benson?

Para muchos, hay más referencias a The Shining en Toy Story, pero quizá son más rebuscadas y no tan exactas. Sin embargo, obviamente que en las películas de Woody y Buzz tenían que rendirle homenaje a la escena más icónica de la cinta de Stanley Kubrick: sí, cuando Jack Torrance, abre un agujero con una hacha, mete la cara y dice “¡Here’s Johnny!”.

Toy Story 4 le hizo un tributo a esa escena cuando los maniquíes de Benson persiguen a Woody y Forky y uno rompe una barrera con una cara espeluznante similar a la de Jack… un guiño pequeño y muy obvio, pero que les quedo finísimo. Y ustedes, ¿han visto más referencias a The Shining en Toy Story?