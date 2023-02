Justo cuando pensamos que estas franquicias habían llegado a su fin, parece la cosa no es del todo así. Este miércoles 8 de febrero, Disney confirmó que está preparando nuevas entregas de Toy Story, Frozen y Zootopia.

El director ejecutivo, Bob Iger, lo confirmó este día durante el anuncio de ganancias del primer trimestre de la compañía. ¿Emocionados o qué onda?

Imagen ilustrativa. Foto: Disney

‘Toy Story’ y ‘Frozen’ tendrán más películas

“Hoy me complace anunciar que tenemos secuelas en las obras de nuestros estudios de animación a algunas de nuestras franquicias más populares, Toy Story, Frozen y Zootopia”, dijo Bob Iger este miércoles en la reunión mencionada (vía Deadline).

Si bien no dio más detalles sobre dichas producciones, el CEO de Disney mencionó que pronto darán a conocer más información sobre estas secuelas que, hasta donde se sabe, siguen en desarrollo. La cuarta entrega de Toy Story llegó en el 2019, el mismo año que lo hizo la segunda parte de Frozen. Ambas fueron éxitos de taquilla y en el caso de la cinta de Pixar, esta tuvo una mejor recepción por parte de la crítica.

En el caso de Zootopia, que tendrá su segunda parte también, la película logró un Oscar por Mejor Película de Animación en el 2017.

Elsa en el teaser tráiler de ‘Frozen 2’.

Disney regresa con una nominación a los Oscar en este 2023

El anuncio de las secuelas de Toy Story, Frozen y Zootopia, llega en el momento en que Disney y Pixar vuelven a la contienda (como es habitual) por un Premio de la Academia en este 2023.

Turning Red de la directora Domee Shi está nominada a Mejor Película de Animación junto a Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel the Shell with Shoes On, El gato con botas 2 y The Sea Beast, en la entrega 95 de los Oscar que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo. A continuación pueden ver la lista completa de nominados.