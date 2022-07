Crimes of the Future llega este 29 de julio al catálogo de MUBI, una de las más grandes adquisiciones no sólo para la plataforma, sino para la audiencia de Latinoamérica, pues se trata de una de las mejores películas de este 2022 que marca el regreso de David Cronenberg con un elenco grandioso conformado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart y Scott Speedman.

El regreso del cineasta canadiense no sólo se define por el tiempo (su última cinta fue de 2014), sino por su vuelta al horror corporal que definió las primeras décadas de su carrera en cintas senacionales como Shivers, The Brood, Videodrome, Naked Lunch, y más.

Para muchos, Crimes of the Future podría ser la útlima cinta de Cronenberg. Sin embargo, este mismo año anunció una nueva película junto a Vincent Cassel. Así que con este estreno (AQUÍ les dejamos nuestra reseña), es momento de hacer un breve repaso por la filmografía de Cronenberg, y esta vez lo hacemos a través de las cintas que están disponibles en streaming.

Viggo Mortensen como Saul Tenser en ‘Crimes of the Future’ / Foto: NEON

Crimes of the Future (1970)

YouTube

Crimes of the Future fue el segundo largometraje de David Cronenberg después de Stereo. El mismo director ha dicho que esta cinta de los 70 no tiene nada qué ver con su más reciente filme, pero de alguna manera, están relacionados, y va mucho más allá del títulos.

En la película de los 70, Cronenberg nos lleva al futuro de la humanidad donde las mujeres (después de la pubertad) están extintas. La razón se debe a una especie de plaga que termina con sus vidas a partir del uso de productos cosméticos.

Ronald Mloldzik como Adrian Tripod en ‘Crimes of the Future’ / Foto: Mubi

El protagonista es Adrian Tripod, quien también funciona como narrador. Él es el director de House of Skin, y se quedó a cargo de esta institución especializada en la piel, tras la desaparción de su fundador, el dermatólogo Antoine Rouge, quien es descrito como un hombre loco (y del que se cree decidió desparecer tras contraer su propia enfermedad).

A lo largo de la película, sin diálogos audibles, vemos a Tripod recorrer House of Skin y algunas otras instituciones con las que colabora mientras revela sus reflexiones y nos presenta la situación. Por ejemplo, nos habla de un antiguo colega que se contagia de una enfermedad venérea que lo lleva a crear órganos complejos, pero sin aparente función. Aquí les dejamos la película completa:

The Fly (1986)

Star+

En 1986, David Cronenberg decidió armar el remake de The Fly, una de las películas de horror y ciencia ficción más destacadas de la década de los 50. Cronenberg puso en el protagónico a Jeff Goldblum para ser Seth Brundle, un excéntrico inventor que crea una máquina de teletransportación que, en un inicio, sólo funciona con objetos inanimados.

Brundle planea avanzar en las fases de experimentación para lograr teletransportar animales o seres humanos, y así, cambiar al mundo. Todos sus planes son revelados a Veronica Quaife (Geena Davis), una periodista que decide apoyarlo (y documentar sus avances) mientras construyen una relación romántica.

Geena David y Jeff Goldblum en ‘The Fly’ / Foto: 20th Century Fox

Desesperado por completar su trabajo, Brundle comienza con experimentos en babuinos, para así, dar paso a realizar una prueba con su cuerpo. Pero no se da cuenta que una mosca queda dentro de la cápsula, y esto desencadena una tragedia para Brundle (empalme genético), quien comienza a convertirse en una mosca mientras Veronica sólo puede ser testigo de la transformación.

The Fly es la mejor película para adentrarse en la filmografía de Cronenberg, pues muestra los visuales impresionantes del horror corporal que lo ha caracterizado, al mismo tiempo que maneja un discurso profundo sobre la brutalidad de las dinámicas de la naturaleza, y cómo los seres humanos somos los únicos que pretendemos someterla a una política. AQUÍ exploramos más el filme.

M. Butterfly (1993)

HBO Max

M. Butterfly fue la segunda colaboración entre David Cronenberg y Jeremy Irons tras el éxito de Dead Ringers en 1988. Cinco años después se unieron para la adaptación de la obra escrita por David Henry Hwang, que a su vez, está basada en la historia real del diplomático francés Bernard Boursico.

Este hombre, durante 20 años, tuvo un amorío con una cantante china… que en realidad era un hombre llamado Si Pei-pu. El francés, acusado de traición y espionaje, juró que no sabía que su amada era un hombre. Y no sólo eso, durante el juicio, el supuesto hijo de ambos, estaba ahí como testigo.

Jeremy Irons y John Lone en ‘M. Butterfly’ / Foto: Warner Bros.

Esta historia la vemos a través del personaje de Rene Gallimard, un contador que llega a la embajada de Pekín en la década de los 60. Durante una presentación privada en una embajda, Rene conoce a Song Liling (John Lone), artista de ópera que lo invita a ver actos tradicionales chinos.

Lo que no sabe Rene es que las mujeres tienen prohibido presentarse en el escenario. Por lo tanto, la hermosa Song en realidad es un joven espía chino que logra convencer al francés para que le cuente algunos secretos sobre los palnes de Europa en China, o incluso sobre la invasión de Estados Unidos en Vietnam.

Lo interesante de M. Butterfly es que para nadie es un secreto el género de Song, sólo se mantiene así para Rene, quien parece estar cegado por la fantasía de la mujer oriental sumisa que se rinde ante los encantos y el amor del hombre blanco.

A History of Violence (2005)

HBO Max

Viggo Mortensen ha colaborado con David Cronenberg en cuatro ocasiones. La primera fue en 2005 con A History of Violence, basada de la novela gráfica del mismo nombre escrita por John Wagner sobre un padre de familia que se debe enfrentar a su oscuro pasado.

Ambientada en un pueblo ficticio de Indiana, conocemos a Tom Stall, esposo de una abogada, padre de dos hijos y dueño de un restaurante que él mismo trabaja. Un día, dos asesinos entran a su local amenazando a una mesera, pero Tom los detiene (los mata, mejor dicho) con una habilidad sorprendente que lo coniverte en un héore.

Imagen de ‘A History of Violence’ con Viggo Mortensen / Foto: New Line Cinema

Este suceso trae la atención de los medios, pero Tom se niega a dar entrevistas y a convertirse en una figura. ¿La razón? Pronto la descubrimos cuando al pueblo llega Carl Fogarty, interpretado por Ed Garris, quien asegura que el verdadero nombre de Tom es Joey Cusack, y era un matón de la mafia en Filadelfia liderada por su hermano.

Las consecuencias de la violencia son las que construyen la historia de esta película. Pero no sólo a raíz del pasado de Tom (cuyas dimensiones son escalofriantes mientras más se revela su situación), sino de las formas más cotidianas en las que reconocemos el uso de la violencia (no sólo en el mundo criminal), y cómo la asumimos para normalizarla.

A Dangerous Method (2011)

Amazon Prime Video (doblada al español sin opción al idioma original)

La publicación de A Most Dangerous Method por parte de John Kerr, dio paso a que se explorara como nunca antes la relación entre Sigmund Freud y Carl Jung, definida en gran medida por la presencia de Sabina Spielrein, una joven mujer rusa con neurosis que acudió a Zurich para iniciar un tratamiento con Jung.

La correspondencia entre los tres construyó este libro, que a su vez permitió la creación de la obra de teatro The Talking Cure de Christopher Hampton. Y una más, pues esta sirvió como base para la película de David Cronenberg escrita por el mismo Hampton.

Michael Fassbender y Keira Knightly en ‘A Dangerous Method’ / Foto: Universal Pictures

Viggo Mortensen interpreta a Freud, mientras Michael Fassbender da vida a Jung junto a Keira Knightly como Sabina. Jung es joven, y mientras trabaja en un hospital, decide poner en práctica el psicoanálisis de Freud con Sabina, una pacinte rusa de la que pronto se revela, su neurosis está relacionada con un elemento sexual (apoyando así los argumentos de Freud).

Mientras la terapia da resultados, Jung decide encontrarse con Freud en Viena, en donde surgen las partes más interesantes del diálogo entre los personajes. Y conforme Sabina se “cura”, ella y Jung comienzan una relación romántica y sexual definida por la el sadomasoquismo.

Cosmópolis (2012)

Claro Video

Cosmopolis fue la primera colaboración entre David Cronenberg y Robert Pattinson. La película no fue muy bien recibida en 2012, y la definieron como un drama insípido y aburrido que buscaba tomar como referencia el Ulises de Joyce. Pero esta vez, con un joven multimillonario que debe cruzar la ciudad (en un momento convulso) para cortarse el cabello.

Eric Packer es el protagonista, y quiere cortarse cabello en la misma barbería que su padre, la cual se encuentra al otro lado de la ciudad. Su jefe de seguridad le dice que conlleva mucho riesgo, pues habrá motines y manifestaciones, además de una posible amenaza a su persona mientras el mercado que lo valua se mueve de manera volátil.

Robert Pattinson como Eric Packer en ‘Cosmopolis’ / Foto: Entertainment One

Pero a él no le importa. Quiere su corte de cabello y emprende un viaje en su limosina de lujo donde recibe a varios invitados: su socio, una vendedora de arte, un doctor, su asistente, y su psicóloga.

De repente, Eric hace paradas para comer o tener sexo (aunque eso no impide que lo haga en la misma limosina) hasta que se enfrenta a la premisa que ha rechazado toda su vida: su riqueza y cada centavo que le pertenece, apenas se da cuenta, afecta a alguien más. Su temor a la muerte y envejecer lo llevan a un escenario en el que nada, realmente, tiene valor.

Maps to the Stars (2014)

MUBI

Maps to the Stars integra uno de los elencos más interesantes en la filmografía de David Cronenberg. Las dos protagonistas principales son Julianne Moore (ganadora en Cannes por su actuación en esta cinta) y Mia Wasikowska, quienes comparten créditos con Robert Pattinson, John Cusack, Olivia Williams, Sarah Gadon y la gran Carrie Fisher.

Wasikowska interpreta a Agatha, una joven mujer que llega a Hollywood y contrata los servicios de limusina de Jerome (Pattinson). Agatha, con varias quemaduras en su cuerpo, hace distintos rituales que parecen relacionarse con su obsesión con las estrellas de cine, especialmente con la figura de Benjie Weiss.

Mia Wasikowska en ‘Maps to the Stars’ / Foto: Entertainment One

En su recorrido, se encuentra con Havana Segrand, una actriz en decandencia que siempre ha vivido bajo la sombra del éxito y aclamación de su madre (también actriz). Havana cree que la eligirán a ella para protagonizar la biopic de su madre, pero es desechada por su edad. Esto la lleva a refugiarse en Stafford Weiss, padre de Benjie y una especie de gurú de celebridades.

En la cinta se van revelando los secretos del pasado de Agatha, también para mostrar el horror de las obsesiones relacionadas con la belleza como un estándar imposible de alcanzar impuesto por sociedades crueles que desechan a los seres humanos, en este caso celebridades, como productos. Maps to the Stars es una comedia negra que se acerca al horror de Cronenberg relacionada con la naturaleza humana (y no siempre es visible a través del cuerpo… ¿o sí?).