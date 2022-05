Una de las mejores noticias que hemos recibido este 2022 es el regreso de David Cronenberg con una nueva cinta titulada Crimes of the Future. Y ahora, por si la vida no nos sonriera lo suficiente con esto, el director canadiense anunció que ya está trabajando en una nueva película junto a Vincent Cassel.

The Shrouds es el título de este proyecto recién anunciado, el cual no sólo reúne a Cassel en el protagónico, sino a parte del equipo de producción que acompañó a Cronenberg en Maps to the Stars. Esta cinta, como recordamos, fue lo útlimo del cineasta antes de que se lanzara a un periodo de asuencia de 8 años.

Pero acá estamos para contarles de The Shrouds, el personaje que interpretará Vincent Cassel y todo lo relacionado con el estreno de Crimes of the Future la próxima semana durante el Festival de Cannes. ACÁ les Selección oficial.

David Cronenberg / Foto: Getty Images

The Shrouds con David Cronenberg

Como les platicamos, The Shrouds marca una nueva colaboración entre David Cronenberg y Vincent Cassel después de trabajar juntos en Eastern Promises y A Dangerous Method (que, casualmente, son dos de las mismas que reunieron a Viggo Mortensen y el cineasta).

The Shrouds nos presentará a Karsh, un viudo y hombre de negocios que construye un aparato que conecta a los vivos con los muertos a partir del velo utilizado en el entierro. La cosa está en que las familias (futuros clientes) pueden observar a sus seres queridos fallecidos cómo se descomponen… en tiempo real, en vivo y en directo.

El plan de Karsh parece ser bastante exitoso, pero todo da un giro inesperado cuando algunas de las tumbas del cementerio (el cual es privado, desde luego) son vandalizadas y/o destruidas, incluida la de su esposa. El protagonosta debe investigar quién está detrás de todo esto, y al mismo tiempo, descubrir las razones detrás del dolor de su pérdida.

Vincent Cassel / Foto: Getty Images

Crimes of the Future

En entrevista con Deadline, David Cronenberg dijo que él espera que la mayoría de los espectadores en Cannes, se salgan a los 5 minutos de iniciada la proyección de Crimes of the Future, reconociendo la intensidad de las escenas. Parece un reto, y eso nos emociona aún más.

Crimes of the Future reúne a Mortensen con el director en su cuarta cinta juntos, sumando al elenco a Léa Seydoux y Kristen Stewart. La película se centra en Saul Tenser, un artista de performance, su pareja Caprice. La cinta se ambienta en un futuro en donde los humanos han aprendido a alterar su composición biológica dejando, en parte, de experimentar el dolor físico.

Léa Seydoux, Viggo Mortensen y Kristen Stewart en ‘Crimes of the Future’ / Foto: Neon

Junto a ellos aparece Timlin, una investigadora del National Organ Registry, con el objetivo de encontrar una clave que hará que los humanos evolucionen más pronto. El ideal del transhumanismo como parte de la industrialización y el capitalismo, rompe la relación del tiempo con el cuerpo.

La cinta se estrenará en Cannes dentro de la Selección oficial, compitiendo por la Palma de Oro este 2022. El Festival arranca este 17 de mayo hasta el 28 del mismo mes. AQUÍ les contamos más y les dejamos el tráiler, seguido del primer teaser.