Este 2022 nos está dejando grandes sorpresas dentro de la industria cinematográfica y una de las que la está liando en grande es Everything Everywhere All At Once (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, para países de Latinoamérica). Y debemos decirlo: no es cosa fortuita.

La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert ya se estrenó en Estados Unidos y al momento, registra una puntuación destacada en sitios como Rotten Tomatoes. Ahora, la cinta hará su estreno internacional y aquí en México, está lista para estrenarse este próximo 23 de junio con muy buena expectativa de por medio. POR ACÁ les traemos cinco punto clave para entender su genialidad.

Michelle Yeoh es Evelyn en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

¿Y de qué trata ‘Everything Everywhere All at Once’?

Everything Everywhere All at Once nos muestra la vida de Evelyn (Michelle Yeoh), una mujer de origen chino que reside en Estados Unidos y que se dedica a atender su modesta lavandería local.

Pero su vida no es tan fácil ya que debe lidiar con un esposo que aunque es buen sujeto es bastante incompetente, con una hija que con la que no tiene la mejor relación, con la visita de su severo y crítico padre… Y lo peor: debe arreglar el tema del pago de los impuestos que ponen en riesgo su negocio.

Una cosa de locos que de repente se torna más increíble cuando se da cuenta que el multiverso existe, que se ha abierto una brecha entre diferentes realidades y que ella puede acceder a los recuerdos y habilidades de sus otras ‘yo’. Así, pronto de embarca en una misión para frenar a una amenaza que quiere conquistar los diferentes universos a su alcance.

Póster de ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: Cortesía Diamond

Si les suena a una locura la trama, debe ser porque lo es… y lo es en el mejor sentido del concepto, siendo catalogada como una comedia dramática de acción y ‘ficción absurda’ (repetimos, en el buen sentido) por una buena parte de la crítica. Ha sido sin duda destacada.

Pero más allá de eso, esta película distribuida por A24 también brilla por sus influencias cinematográficas, que a decir verdad son bastante variadas y que nos muestran lo completísimos que son los llamados Daniels como directores. A continuación, repasamos algunas cintas que inspiraron Everything Everywhere All at Once.

‘It’s a Wonderful Life’ y ‘Groundhog Day’ como influencia para un guión alocado

Si por algo se destacada Everything Everywhere All at Once es por su alocada trama y por supuesto, su guión. Es una de esas películas que resultan sumamente desafiantes al mostrarnos una historia poco convencional; algo fuera del entendimiento más cotidiano. Cosas de la ficción, la imaginación y más.

Por eso resulta tan fascinante cómo maneja el tema del multiverso, un concepto narrativo que muchas películas y series están explotando a diestra y siniestra en la actualidad… pero que no tienen el mismo encanto que esta cinta del equipo Daniels.

Imagen de ‘It’s a Wonderful life’. Foto: Especial.

Como dijimos, es un guión desenfrenado y que no teme en llevarnos a lo más recónditamente extraño de lo que significa, en este caso, el multiverso. ¿Y de dónde viene esa inspiración para hacer una película desafiante en ese sentido, pero que se sienta digerible? Aquí van dos muy esenciales…

Daniel Kwan ha dicho en algunas entrevistas que películas como It‘s a Wonderful Life (1946) y Groundhog Day (1993) han sido una de las inspiraciones más fuertes para ellos al momento de escribir EEAAO y se entiende por qué.

En cada caso, estas cintas nos muestran a protagonistas que por diferentes razones, llegan a ser testigos de ‘vidas alternativas’ a la suya propia. Y al final, con todo lo que presencian, aprenden a recomponer su camino cuando vuelven a su realidad. En ‘Everything Everywhere’, la protagonista Evelyn tiene un desarrollo de personaje similar.

Un chiste a uno de los hitazos de Pixar

Hablas de ‘humor absurdo’ es un arma de doble filo. Y así como hay película que dan cringe con este tipo de comedia, hay otras como Everything Everywhere All at Once que lo saben explotar de la mejor manera.

La cinta de Kwan y Scheinert goza de un humor ácido, un tanto oscuro y una buena cantidad de chistes/referencias que hasta los espectadores casuales del cine captarán de inmediato. Uno de ellos es el chiste de ‘Raccacoonie’, una referencia total a Ratatouille de Pixar que van a disfrutar bastante (y que les va a sacar una risa de aquellas).

Una perturbadora pero divertidísima parte de la cinta con un mapache como punto central del momento. Raro, pero genial.

Homenajes al cine de Wong Kar-wai

Si bien Everything Everywhere All at Once es una cinta frenética y llena de comicidad -como hemos dicho- absurda, también tiene momentos que resultan conmovedores y estéticamente maravillosos.

Tranquilos, no haremos spoiler. Lo único que deben saber es que en uno de los varios universos que Evelyn visita, ella es una estrella de cine. Y es curioso porque de acuerdo con Vanity Fair, algunas de esas escenas en realidad son tomas de la propia Michelle Yeoh en eventos de alfombra roja.

Pero lo sorprendente en esas escenas, cargadas de un romanticismo y elegancia palpables, es cómo el equipo Daniels homenajea el trabajo del icónico Wong Kar-wai, especialmente el lenguaje cinematográfico de su recordada película In The Mood For Love.

La semilla de ‘The Matrix’ en ‘Everything Everywhere All at Once’

No cabe la menor duda que The Matrix (o al menos las primeras tres películas de la saga) marcaron un antes y un después para el cine de acción occidental y de ciencia ficción occidental.

De hecho, la influencia de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves se nota en Everything Everywhere All at Once de diferentes maneras, desde las secuencias de acción inspiradas en las artes marciales hasta algunos de los rasgos de nuestros protagonistas.

Tanto Evelyn (Michelle Yeoh) como Neo (Reeves) se nos presentan, cada uno en su respectiva peli, como dos personas bastante comunes y ordinarias. Y pronto, por diferentes circunstancias, son testigos de que la vida y la realidad son más amplias, misteriosas y desconcertantes de lo que pensaban.

Daniel Kwan lo dijo en una entrevista para Indie Wire durante las proyecciones de su cinta en el festival SXSW: “Esta película es 100 por ciento una respuesta a ‘The Matrix’… Queríamos hacer nuestra versión de eso“. Además, en algunas notas de prensa que recorren el internet, Kwan menciona: “Yo estaba como: ‘hombre, si pudiera hacer algo la mitad de divertido que The Matrix, pero con nuestro propio sello y nuestro espíritu, simplemente moriría feliz”.

Keanu Reeves como Neo en ‘The Matrix. / Foto: Warner

‘Kill Bill’ y el cine de acción de artes marciales

Quizá, cuando vean la película, lo primero que muchos piensen de inmediato que esta cinta tiene el potencial para ser una especie de entrega que provoque lo mismo que en su momento hizo Kill Bill de Tarantino, porque por ahí hay algunas referencias a tomar en cuenta.

Es decir, traer de nuevo a escena el cine frenético de acción de artes marciales de gran manera, revivirlo y potenciarlo (algo que Snake Eyes pudo haber hecho hace poco, pero que no logró). Pues Everything Everywhere All at Once lo hace de manera aceptable y de hecho, mucho de eso se debe a que la propia Michelle Yeoh es una pionera del cine de artes marciales.

Los Daniels incluso tenían en mente a Jackie Chan (otro pionero de ese estilo cinematográfico) para el papel principal hasta antes de decidir dárselo a Yeoh. Así que, de cierta manera, sabían que el papel principal tenía que ser sí o sí alguien conociera bien ese terreno.

Referencias a ‘2001: A SPACE Odyssey’

Everything Everywhere All at Once es una entrega cargada de ficción por donde se le vea y siendo el montaje perfecto lleno de homenajes y referencias que es, claro que no podía dejar pasar a otro gran clásico del género como lo es 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick.

Solo una pequeña referencia para que sepan qué onda: en uno de los universos que visita Evelyn, los humanos evolucionaron con un extraño rasgo en sus extremidades. Entonces, la película se encarga de explicarnos en qué momento de la evolución, los primates comenzaron a desarrollar ese rasgo.

Y bueno, esa parte en EEAAO es una referencia total a la escena de apertura de la legendaria película de Kubrick.

Un viejo conocido de ‘The Goonies’

Waymond, el esposo de Evelyn en Everything Everywhere All at Once, es interpretado por Ke Huy Quan. Este actor se retiró en 2002 y sí: pasó más de dos décadas sin hacer un solo papel hasta este momento.

Pero eso no quiere decir que no tiene papeles reconocidos en su currículo. De hecho, durante su juventud, le tocó interpretar Richard “Data” Wang en The Goonies, un personaje conocido por ser amante de los gadgets caracterizado por el curioso cinturón que llevaba siempre preparado con algún invento sorprendente.

Pues bien, Waymond en EEAAO tiene un elemento que sirve como referencia a ese cinturón que usaba el personaje de Ke Huy Quan en The Goonies: una cangurera/riñonera que ayuda bastante a la hora de salir de problemas.

Ke Huy Quan y Michelle Yeoh en ‘EEAAO’. Foto: A24.

Ke Huy Quan en ‘The Goonies’. Foto: Warner Bros.