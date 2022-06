Este 2022 nos ha regalado algunas de las películas más destacadas en los últimos años. Tal es el caso de The Batman, The Northman, X, The Unbearable Weight of Massive Talent, las cuales sirven de antesala para próximos estrenos que estamos seguros arrasarán como Men, Nope, Disappointment Blv. o Crimes from the Future. Pero ahora es el turno de Everything Everywhere All at Once.

Esta cinta está dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, quienes se hacen llamar Daniels. La cinta, producida por A24, salió en cartelera en Estados Unidos con una distribución moderada. Pero con el tiempo se convirtió en un éxito de taquilla que ha recaudado más de 50 millones de dólares (falta contar al mercado internacional).

¿Pero por qué ha superado todas las expectativas y se ha comentado que se trata de la película más destacada de este 2022? Pues bien, para que se vayan dando una idea, por acá les contamos algunas cosas que deben saber de Everything Everywhere All at Once y por qué sí o sí la deben ir a ver al cine (se estrena el 23 de junio).

Póster de ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: Cortesía Diamond

La historia de Everything Everywhere All at Once

La persona que escribió la sinopsis de Everything Everywhere All at Once es un genio. ¿La razón? Logró reducir la película a la parte más básica, pero que al mismo tiempo desencadena toda la trama. En pocas palabras, no se metió en problemas, pero al mismo tiempo explica una parte determinante en la historia.

Suena a cliché cuando decimos que se “debe vivir la experiencia de verla”. Pero nunca había sido tan cierta esta frase como con esta cinta. Pero lo vamos a intentar. Everything Everywhere All at Once tiene como protagonista a Evelyn, una migrante china que lleva el negocio (propio) de una lavandería, y lo hace junto a su esposo, un sujeto amable y pasivo que parece no ayudarla en nada.

Michelle Yeoh es Evelyn en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

Evelyn debe lidiar con la llegada de su padre a Estados Unidos, un señor conservador que se la pasa criticándola. Tampoco tiene una buena relación con Joy, su hija. Y como si eso no fuera suficiente, Evelyn debe arreglar el tema de sus impuestos junto a una trabajadora del gobierno bastante apática y estricta.

Cuando la protagonista debe ir al fisco para una cita, descubre que existen distintos universos y que es posible conectarse con su yo en cada uno. ¿Para qué debe hacer esto? Para derrotar a una malvada entidad que se quiere adueñar de todos los universos y realidades.

Es así como encontramos un universo alfa, otro donde la gente tiene salchichas en lugar de dedos y otro donde somos piedras con ojos. Everything Everywhere All at Once es una locura que tiene acción con secuencias increíbles de kung fu, mucha ciencia ficción, bastante comedia y un montón de drama. Es una película completa.

Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

Daniels

Daniel Kawn y Daniel Scheinert se conocieron mientras estudiaban en Boston. Después de un tiempo de creer que no tenían nada en común, descubrieron que había un par de cosas que los unía: su extraño sentido del humor y algo de talento. Fue así como decidieron filmar un par de cortometrajes que hicieron mucho ruido en internet en 2009 y 2010.

Cuando se dieron cuenta que hacían una muy buena mancuerna, le entraron de lleno a las producciones de cortos y videos musciales, llegando a trabajar con bandas como Foster the People, The Shins, Tenacious D y DJ Snake y Lil Jon con el video más viral de sus carreras (y del mundo digital), “Turn Down For What”.

Daniel Scheinert y Daniel Kwan en la premiere de ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: Getty Images

Fue así como en 2016 se lanzaron con su primera película titulada Swiss Army Man con el protagónico de Paul Dano junto a Daniel Radcliffe. Si no la recuerdan, seguro han escuchado algo: un náufrago que se encuentra con el cadáver (pedorro) de otro hombre que le sirve como barco por sus flatulencias, pero también de amigo y cómplice. Es una película sobre amor y cómo este llega cuando reconoces que del rechazo llega la aceptación.

Para este 2022, los Daniels llegan con otra historia poco probable: Everything Everywhere All at Once. Los directores juegan con el concepto del multiverso, pero le otorgan otro significado al asociarlo con las distintas realidades que una misma persona vive en el día a día asociadas a sus sentimientos, sus talentos, sus preocupaciones y las decisiones que toma con base en cada una.

El elenco de Everything Everywhere All at Once

Cuando ves Everything Everywhere All at Once, encuentras un montón de influencias (ya llegaremos a eso), pero sobre todo, encuentras algo de Jackie Chan en el filme. Como cuando el actor utilizaba cualquier cosa en su camino como herramienta para la pelea (con una coreografía impecable y original).

Pues la película está llena de eso. Y no es de extrañarse. Al momento de escribir la historia, los Daniels quisieron reclutar a Jackie Chan. Pero por una u otra razón, la leyenda no lo logró. Y en su lugar, reclutaron a otro icono del cine: Michelle Yeoh, a quien hemos visto en las películas de la talla de El tigre y el dragón de Ang Lee.

Como les contamos, en la película hay muchas escenas de acción y peleas, y no pudo caer en mejores manos que en las de esta actriz. Para acompañarla con el personaje de Waymond, el esposo, está Ke Huy Quan, quien regresa a la actuación después de casi 20 años de ausencia. Pero lo hace con toda la experiencia de un stunt. Por si se les hace conocido, apareció en Indiana Jones And The Temple Of Doom en 1984.

Evelyn en uno de los múltiples universos de la película / Foto: A24

El papel de Joy, la hija de la protagonista, lo toma Stephanie Hsu. La primera opción de los Daniels para este personaje fue Awkwafina, a quien conocieron tras grabar uno de los episodios de Nora from Queens. Para ese episodio, Hsu apareció como actriz invitada. Al final, la actriz neoyorquina botó el papel y los directores se fueron por Hsu, quien hace un gran trabajo.

Jamie Lee Curtis también toma partida en Everything Everywhere All at Once como Deirdre Beaubeirdre, la temida trabjadora del fisco que revisa las facturas de la familia de Evelyn para descubrir que nada está en orden. Constantemente los amenaza de acusarlos por fraude, pero detrás de una imagen aterradora, se esconde una mujer que está buscando algo de contacto humano. Es un gran personaje.

James Hong, Tallie Medel, Jenny Slate, Brian y Andy Le, Harry Shum Jr, Sunita Mani y más, forman parte del elenco de esta cinta en papeles diversos con todas las posibilidades del multiverso.

Jamie Lee Curtis en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

Influencias fílmicas

A lo largo del filme, es posible ver algunas referencias, o mejor dicho homenajes, a algunas películas. Uno de los más claros es el que hacen a In the Mood For Love de Wong Kar-wai, uno de los directores más destacados de Hong Kong. Y no hacen referencia a la narrativa del filme, si a uno de sus escenarios más conocidos: la calle donde se dan los encuentros más íntimos entre los protagonistas.

Pero también, gracias a las secuencias de acción, es posible ver las referencias de los Daniels s cintas como The Matrix de las hermanas Wachowski y Kill Bill de Quentin Tarantino. Los directores han mencionado un par de cintas clave para la construcción de Everything Everywhere All at Once.

‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

Se trata de It’s a Wonderful Life y Groundhog’s Day. En sus palabras, son dos cintas que engloban a sus personajes en el drama, pero con toques bastante claros de comedia. Quizá en la cinta de Bill Murray esta parte sea más clara, pero ambas sirvieron para crear un universo equilibrado entre ambos géneros.

Otras influencias mencionadas son el anime Paprika y Mind Game. La filmografía completa de Jackie Chan y de la misma Michelle Yeoh, también ayudaron a los directores a escribir la historia y definir un estilo.

Bill Murray en ‘Groundhog Day’ / Foto: Columbia Pictures

Influencias musicales de Everything Everywhere All at Once

“A Day in the Life” es una de las mejores canciones de The Beatles, la cual formó parte del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de 1967. La rola está dividida en dos partes, por decirlo de alguna manera. La primera escrita por John Lennon y la otra por Paul McCartney para describir un día regular cargado de la cotidianidad, pero al mismo tiempo de todo lo que sucede en el mundo.

Los Daniels la ha mencionado como una referencia de Everything Everywhere All at Once al describirla como una canción que hace implosión. Lo mismo sucede con el quinto disco de Kanye West titulado My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010). “Piezas de artes que implosionan“.