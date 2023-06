Dos actores se disputaron el papel de Joel en 'The Last of Us' (y ninguno era Pedro Pascal)

Después de la primera temporada de la serie ‘The Last of Us’, difícilmente muchos podríamos imaginar a otro actor que no sea Pedro Pascal en el papel de Joel Miller. Sin embargo, el co-creador de la serie dio a conocer que hubieron otros actores interesados en darle vida al contrabandista.

Craig Mazin, co-creador de la adaptación para HBO del famoso videojuego, participó en el podcast ‘Happy Sad Confused’, donde dio a conocer que durante el desarrollo de la serie ‘The Last Of Us’, dos conocidos actores se acercaron para obtener el papel de Joel.

Joel en The Last of Us por HBO Max. Foto: HBO Max

Dos actores querían ser Joel Miller en la serie de ‘The Last of Us’

Mazin comentó que el actor Mahershala Ali (conocido por su papel en ‘True Detective’) y Matthew McConaughey se disputaron el papel de Joel en ‘The Last of Us’. Algo que al final consiguió Pedro Pascal a pesar de la insistencia de ambos actores.

“Yo nunca hablé con Mahershala”, dijo Craig Mazin durante su charla en el programa donde seguró que con Matthew McConaughey sí hubo uno que otro acercamiento mientras desarrollaban la adaptación del videojuego para la plataforma de HBO.

El actor Mahershala Ali estaba interesado en ser Joel Miller en ‘The Last of Us’. Foto: Gettv Images

Matthew McConaughey estaba muy interesado en ser el protagonista de la serie

“No puedo decir que fue en serio. Fue más como, ‘Oye, aquí hay algo de lo que podemos hablar'”, dijo el co-productor de ‘The Last of Us’ donde respaldó la decisión de que al final fuera Pedro Pascal quien se quedara con el protagónico de la serie.

“Es una de esas cosas donde, estoy seguro de que hay un universo alternativo donde es un actor diferente. Matthew McConaughey es un actor increíble, estoy seguro de que hubiera sido genial, pero hubiera sido diferente, y me gusta el que hicimos”, mencionó.

Matthew McConaughey estuvo en pláticas para ser el protagonista de la serie de HBO. Foto: Getty Images

Pero los creadores de ‘The Last Of Us’ siempre pensaron en Pedro Pascal

Aunque Matthew McConaughey y Mahershala Ali estuvieron muy interesados desde el inicio del proyecto, los productores de ‘The Last of Us’ siempre tuvieron en mente a Pedro Pascal para el papel principal de la serie que a principios de este año se renovó para una segunda temporada.

Claro que tampoco las cosas fueron fáciles para Mazin y el equipo de ‘The Last of Us’, pues el co-creador de la serie reveló que en un principio el agente del actor chileno le dijo que Pedro Pascal tenía la agenda llena y podría no estar disponible para ‘The Last Of Us’.

Pero desde un inicio los creadores de ‘The Last of Us’ pensaron en Pedro Pascal. Foto: Getty Images

Pedro Pascal afortunadamente encontró un espacio en su agenda para ‘The Last of Us’

“Normalmente, cuando envías guiones a actores como este, tienes suerte si obtienes una lectura dentro de un mes. Él estaba en Inglaterra en ese momento trabajando en una película y pensé que entre la película y el cambio de hora, le tomaría mucho tiempo”, detalló Craig Mazin.

Afortunadamente, Pedro Pascal vio el guión y le encantó el proyecto: “[el guión] Lo envié el viernes. El sábado por la mañana recibo una llamada: ‘Le encanta. Quiere subirse a un Zoom’”, contó el co-creador de ‘The Last of Us’ en el podcast ya mencionado.

Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en la serie de ‘The Last of Us’/ Foto: HBO

Sinceramente y aunque Matthew McConaughey y Mahershala Ali son grandes actores, no podemos negar que Pedro Pascal parece haber nacido para interpretar a Joel Miller en ‘The Last of Us’. Y no sólo lo decimos nosotros, sino todas las personas en internet que lo ven como una figura paternal….