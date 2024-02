'Aegon's Conquest': Lo que sabemos sobre el nuevo spin-off de 'Game of Thrones'

Overview: El universo de 'Game of Thrones', seguirá ampliándose en la pantalla chica, pues ya están trabajando en otro spin-off: 'Aegons Conquest'.

Aunque Game of Thrones terminó en 2019, con un final que dividió a todo el mundo, esta épica historia está muy lejos de decirnos adiós. Lo decimos porque HBO ya había anunciado la llegada de nuevas series basadas en las novelas creadas por George R.R. Martin. Sin embargo, a la lista se sumará una producción más: Aegon’s Conquest.

No vamos a negar que es fascinante conocer sobre el pasado de Westeros y en particular, de los Targaryen, pues su historia y todo lo que pasó en esta familia hasta llegar a Daenerys da para hacer una sola serie con un montón de temporadas. El claro ejemplo de esto es House of the Dragon, que en su primera temporada nos tuvo al filo del asiento plantándonos las bases de la guerra que terminó con esta poderosa casa.

‘House of the Dragon’ está en producción de su segunda temporada. Foto: HBO.

HBO dio luz verde a ‘Aegon’s Conquest’, una nueva serie basada en ‘Game of Thrones’

Por supuesto que HBO sabe que los fans de Game of Thrones quieren clavarse más en este universo. Es por eso que además de las dos precuelas que se anunciaron en 2021, entre ellas A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night, ya está trabajando en un nuevo spin-off llamado Aegon’s Conquest… así como lo leen.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, desde hace mucho tiempo la cadena de televisión estadounidense anduvo discutiendo si darle luz verde a este proyecto. Sin embargo, después de muchas pláticas y seguro tras el éxito de House of the Dragon (que por cierto, se viene la segunda temporada), por fin se decidieron y pusieron en marcha este proyecto que promete darnos lo que tanto nos gusta de las historias de George R.R. Martin.

Conoceremos más sobre la familia Targaryen en esta nueva serie/Foto: HBO

Según la misma fuente, HBO se asoció con Mattson Tomlin para escribir Aegon’s Conquest. Para los que no lo conozcan, este guionista ha estado detrás de producciones muy importantes, pues comparte créditos con Matt Reeves en The Batman y junto a él está trabajando en la segunda parte protagonizada por Robert Pattinson. Pero además, ha participado en series la adaptación del cómic de Keanu Reeves, BRZRKR, y la serie animada de Terminator en Netflix.

Por otro lado, también se dice que con esta serie regresarán “a lo básico” dentro del universo de fantasía épica de George RR Martin (aunque no está claro si se refieren a lo extenso y complejo que fue todo en Game of Thrones ). Sin embargo, eso más o menos nos da una idea de lo que se tratará este proyecto, que definitivamente promete darnos un montón de acción, drama y fantasía.

Mattson Tomlin será el encargado de escribir ‘Aegon’s Conquest’, la nueva serie basada en ‘Game of Thrones’/Foto: Getty Images

La trama de esta serie nos contará una historia muy famosa en Westeros

Y a todo esto, ¿de qué tratará Aegon’s Conquest? Bueno, pues este spin-off (que aún no se sabe cuándo se estrenará) será una precuela directa de House of the Dragon que contará la historia de la sangrienta y brutal conquista de Westeros por parte de los Targaryen. La trama seguirá a Aegon Targaryen, quien conquistó el continente con sus hermanas –y esposas–, Rhaenys y Visenya, y sus dragones.

Dentro de las novelas de Martin, Aegon logró unificar con éxito seis de los Siete Reinos en sólo dos años y, con base en fuego y sangre, consiguió dominar a los demás, formando una de las casa más fuertes que se han visto en este mundo. ¿Qué les parece la idea? ¿Les emociona la idea de ver todos estos acontecimientos en la pantalla chica? Definitivamente, falta mucho para que Game of Thrones desaparezca de nuestras vidas.

