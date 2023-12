Lo que necesitas saber: La nueva tanda de episodios de 'House of the Dragon' se estrenará en el verano del 2024... Y por fin llegó un adelanto.

Se viene el 2024 y ya hay varios estrenos que tenemos en el radar, especialmente en lo que se refiere al catálogo de HBO (aquí les mostramos más). Y sí, para irle metiendo emoción, llegó por fin el nuevo tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon.

El avance llegó como parte de la Comic Con Experience en Brasil durante este fin de semana… y la verdad es que si ya estábamos ansiosos por seguirle entrando a la historia de la familia Targaryen, con este adelanto todavía más.

Lo que nos dejó la primera temporada de la serie

La primera temporada de House of the Dragon llegó en su momento con una expectativa enorme. Por un lado, queríamos ver si la nueva entrega basada en las novelas de George R. R. Martin podría replicar la calidad que Game Of Thrones mostró en sus mejores momentos…

Pero además de eso, estaba toda la incertidumbre respecto a esta historia ligada al clan de los Targaryen, con el Rey Viserys I, el Príncipe Daemon y sobre todo Rhaenyra. Está de más decir que el show cumplió la expectativa a grandes rasgos, toda vez que se empezó a destapar el conflicto entre de la familia de los dragones con la Casa Hightower, liderada por Otto y su hija Alicent.

Nomás para refrescarles la memoria (y si no la han visto, aguas que aquí van unos spoilers), la primera temporada de la serie terminó con la muerte del Rey Viserys, la cual fue revelada posteriormente a su hija Rhaenyra, quien sufre un aborto prematuro, y a su hermano Daemon.

Alicent y Otto Hightower ven entonces la oportunidad de coronar a Aegon II, hijo del fallecido Viserys Targaryen con la ya mencionada Alicent, como rey. Así comienzan a delinearse por completo los bandos en Negros y Verdes en House of the Dragon.

Los Negros le son fieles a la Casa Targaryen comandada por Rhaenyra, que ha sido desplazada como máxima autoridad de Los 7 Reinos. Los Verdes apoyan a la facción de los Hightower, que aunque no son la casa que domina el Reino, tienen influencia en el Rey gracias al lazo de sangre que une a Aegon II Targaryen con su madre Alicent y su abuelo Otto.

Aquí el tráiler de ‘House of the Dragon’ por su segunda temporada

Si bien se ha intentado evitar la guerra hasta cierto punto, todo estalla luego de que Lucerys, hijo de Rhaenyra, es asesinado por Aemond (hermano de Aegon II). Ahora que repasamos un poco de la primera temporada… ¿Listos para el tráiler de House of the Dragon por su segunda temporada?

Fecha de estreno de la segunda temporada de ‘House of the Dragon’

¿Qué les pareció el tráiler de House of the Dragon por su segunda temporada? Ya nos urge ver qué sucede con los Targaryen en esta guerra conocida dentro del mundo de George R.R. Martin como La Danza de los Dragones.

Por ahora, no se ha revelado la fecha exacta de estreno de la segunda tanda de episodios de la serie. Sin embargo, se confirmó que llegará en el verano del 2024 a HBO y HBO Max. Andaremos atentos a próximos tráilers y cualquier otro dato sobre el regreso de la serie, para que no se pierdan nada… ¿Emocionados?

