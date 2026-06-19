El director Luca Guadagnino se quedó varado con su nueva película sobre Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI. ¿La razón? La compañía que la produce, Amazon, hace poco cerró un enorme acuerdo con dicha empresa de inteligencia artificial.

Esta es una de esas noticias que traen chisme, algo de humor involuntario y no sorprenden a nadie.

Luca Guadagnino, director de ‘Artificial’ / Foto: Shutterstock

Amazon bota la película de Luca Guadagnino

La cosa está así. Luca Guadagnino, director de películas como Call Me by Your Name y Challengers, presentó Artificial como una producción centrada en Sam Altman, específicamente en el periodo de 2023 en el que fue despedido de OpenAI y vuelto a contratar.

La producción y distribución de esta película corría a cargo de Amazon MGM, que ya había respaldado Suspiria, de 2018. De hecho, Amazon está detrás de otros éxitos taquilleros como Project Hail Mary, de este 2026.

Todo iba bien hasta que Amazon quiso entrarle de lleno a la IA y, en febrero de este año, cerró un acuerdo con OpenAI para expandir los servicios web de Amazon y la implementación de modelos de IA. Esto, con una inversión de 50 mil millones de dólares por parte de la compañía de Jeff Bezos.

Sam Altman, director de OpenAI / Foto: Shutterstock

Considerando el enorme acuerdo entre Amazon y OpenAI, además de la relación entre Bezos y Altman, quien incluso fue a la famosísima boda del primero en Venecia… la noticia no sorprende a nadie.

“Tenemos el más grande respeto y admiración por Luca Guadagnino como un reconocido director, sin mencionar nuestra larga relación que, esperamos, pueda continuar”, dijo un vocero de Amazon (vía Variety). Peeeeero, básicamente creen que la película estará mejor con otro estudio.

El elenco de Artificial

El protagonista de Artificial es Andrew Garfield, con quien Guadagnino ya había colaborado en After the Hunt (2025). Pero el elenco es bastante extenso y procura actores que interpretarán a otras figuras conocidas del mundo de la tecnología… y la política.

Monica Barbaro dará vida a Mira Murati, la CTO de OpenAI. Yura Borisov será Ilya Sutskever, quien sirve como uno de los científicos e ingenieros de la compañía, mientras Ike Barinholtz interpretará a Elon Musk.

El resto del elenco lo completan Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet, Angus Imrie, Chris O’Dowd y Mark Rylance.