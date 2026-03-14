Lo que necesitas saber: El Mundial Femenil 2027 se jugará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio.

Estamos muy cerca de vivir el Mundial Femenil 2027 y es momento de hablar de los países clasificados. Brasil, al ser el país anfitrión ya tiene su lugar asegurado, así que se librará de las eliminatorias.

Eso sí, deben saber que México todavía no asegura su lugar en la Copa del Mundo. Apenas anda jugando las clasificatorias, pero esperemos que después de dos ausencias consecutivas puedan regresar al Mundial.

En fin, acá les vamos a dejar los países clasificados hasta el momento y todos los lugares disponibles.

Captura de pantalla inside.fifa.com

¿Cuántas selecciones van al Mundial Femenil 2027?

Al Mundial Femenil 2027 clasifican solo 32 selecciones. La UEFA es la confederación que más boletos reparte con 11 plazas directas y un más para el torneo clasificatorio, que es en realidad el repechaje.

Mientras tanto, la Concacaf tiene 4 lugares directos y 2 más para el repechaje, así que México deberá quedarse con alguno de ellos para asegurar su lugar en la Copa del Mundo.

Fotografía @Miseleccionfem vía X

AFC: 6 plazas directas + 2 plazas para el Torneo Clasificatorio

CAF: 4 plazas directas + 2 plazas para el Torneo Clasificatorio

Concacaf: 4 plazas directas + 2 plazas para el Torneo Clasificatorio

CONMEBOL: 3 plazas directas (incluyendo al anfitrión Brasil) + 2 plazas para el Torneo Clasificatorio

+ 2 plazas para el Torneo Clasificatorio OFC: 1 plaza directa + 1 plaza para el Torneo Clasificatorio

UEFA: 11 plazas directas + 1 plaza para el Torneo Clasificatorio

Torneo Clasificatorio : 3 plazas

Selecciones clasificadas al Mundial Femenil 2027

Brasil – País anfitrión Australia – OFC China – AFC Corea del Sur AFC

Fotografía @FIFAWWC vía X

Y acá les dejamos los estadios elegidos para jugar el Mundial.