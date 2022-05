Desde hace ya varias semanas, los ojos –chismosos– del mundo están en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, pues el amor enorme que se tenían, terminó en un tribunal donde están definiendo casi casi quien le hizo más daño otro en una demanda millonaria. Sin embargo, también está surgiendo mucha información que nos deja con el ojo cuadrado.

Para nadie es un secreto que uno de los papeles más fuertes que Heard tiene en estos momentos es el de Mera, dentro de las películas de Aquaman del Universo Cinematográfico de DC. Aunque a raíz del pleito que tiene con Depp, muchos fans del actor se quejaron en redes sociales e incluso pidieron que Amber saliera del elenco principal (ACÁ les contamos cómo estuvo todo).

Foto: Warner Bros. Pictures

Amber Heard declaró que la eliminaron de ‘Aquaman 2’

Sin embargo, a pesar de que Warner Bros. dejó a Amber Heard en las cintas, parece que a la mera hora si tomaron cartas en el asunto… o al menos eso es lo que dice la actriz. Resulta que en la comparecencia del pasado 16 de mayo, declaró que debido alzar la voz, quedó fuera del proyecto y a pesar de que aparecerá en la próxima secuela, su participación es prácticamente nula.

De acuerdo con Variety, Amber mencionó ante el juez y el jurado que tuvo chance de volver a dar vida a Mera, pero al parecer el papel que le dieron fue menor al que originalmente iba a interpretar:

“Luché muy duro para permanecer en la película porque no querían incluirme (…) fue una versión muy reducida del papel. Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones del guión que habían quitado escenas que tenían acción, que mostraban a mi personaje y a otro personaje luchando entre sí, y básicamente quitaron un montón de mi papel. Simplemente eliminaron muchas cosas”. Declaró Heard sobre su participación en la película

Foto: Warner Bros. Pictures

A principios de este año surgieron rumores que señalaban que Amber Heard sólo aparece en unos 10 minutos de Aquaman and the Lost Kingdom. Pero a juzgar por lo que la actriz mencionó, parece que esto podría ser una realidad. Solo queda esperar a que se estrene la película hasta el 17 de marzo de 2023 para confirmar si lo que dice respecto a su participación en la cinta es cierta o no.