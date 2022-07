Como cada año, la Gira de documentales de Ambulante se prepara para traernos algunos de los mejores trabajos del momento a nivel mundial y este año no va a ser la excepción. Así que agárrense porque, una vez más, tendremos pura calidad.

Los organizadores de la gira recién anunciaron los largometrajes internacionales que se proyectarán en la edición 2022 del evento, esto como parte de la sección Intersecciones. Va el dato para que vayan planeando cuáles quieren ver sí o sí.

Flyer oficial de la gira. Foto: Ambulante (vía Facebook).

Ambulante presenta la sección ‘Intersecciones’

La Gira de documentales de Ambulante se acerca y su edición 17 arrancará con todo el próximo mes de agosto. Así que es momento de conocer algunos de los metrajes de corte internacional que podremos disfrutar en las actividades de la ya mencionada sección Intersecciones.

“El recorrido, que recupera la escucha de cineastas de muy diversos países, nos enseña que el impacto del cine radica en su capacidad para sorprendernos formalmente y de conmovernos emocionalmente…”, dijo en un comunicado la Directora de Programación, Itzel Martínez del Cañizo. Ya con esas palabras de por medio, es justo pensar en lo vibrante de las entregas que se nos presentarán.

Póster oficial de ‘Girl Gang’ (Pandilla de Chicas). Foto: Cortesía Ambulante.

Pero eso no es todo. El apartado de Intersecciones viene este año con diversos trabajos impulsados a través del material de archivo, llevándonos a conocer relatos íntimos que van desde lo particular hasta lo colectivo.

Y habrá historias que recorren las tragedias familiares hasta las complicadas dinámicas, por ejemplo, en prisiones. También filmes con puntos de vista críticos sobre los medios y su papel en la manera en que proyectan a la mujer como objeto, desde el cine hasta tendencia de los influencers. Aquí la lista de los trabajos y los países de los que vienen:

– Para su tranquilidad, haga su propio museo. Directoras: Pilar Moreno y Ana Endara (Panamá, 2021)

– Radiografía de una familia, de Firouzeh Khosrovani (Irán, Suiza, Noruega, 2020)

– El cielo está rojo, de Francina Carbonelli (Chile, 2020)

– A la luna, del director Tadhg O’Sullivan (Irlanda, 2020)

– 107 madres, del director Péter Kerekes (Eslovaquia, República Checa, Ucrania, 2021)

– Manipulación: sexo-cámara-poder, de Nina Menkes (Estados Unidos, 2022)

– Pandilla de chicas, de Susanne Regina Meures (Suiza, 2022)

– Luminum, de Maximiliano Schonfeld (Argentina, 2022)

– Fuego de amor, de Sara Dosa (Estados Unidos, Canadá, 2022)

– Una casa hecha de astillas, de Simon Lereng Wilmont (Dinamarca, 2022)

– Gira tu cuerpo hacia el Sol, de Aliona van der Horst (Países Bajos, 2021)

También puedes leer: 30 de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos

Los detalles de la gira

La edición 2022 de la Gira de documentales de Ambulante, será la decimoséptima que arme la organización y comenzará el 31 de agosto en la Ciudad de México. La función inaugural se hará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la proyección de El acento de la computadora, esto junto a una presentación en vivo de la banda estadounidense Yacht, quienes son parte de la película.

Este es el recorrido de la gira: CDMX del 31 de agosto al 4 de septiembre, Michoacán del 7 al 11 de septiembre, Aguascalientes del 21 al 25 de septiembre, Chihuahua del 28 de septiembre al 2 de octubre y Veracruz del 5 al 9 de octubre.

Y si no pueden ir a las proyecciones presenciales, recuerden que las películas de la gira también estarán disponibles a través del sitio web de Ambulante (POR ACÁ), así como en cadenas de televisión como el Canal 22 y el 11. Así que no hay excusa para no entrarle a todo esto. Todo listo y a disfrutar.