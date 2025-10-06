Este 2025 es un año importante para el cine mexicano. No sólo porque se han estrenado varios títulos importantes o porque algunos de ellos han triunfado en festivales internacionales, sino porque celebramos los 25 años de una película que marcó un antes y un después: Amores perros de Alejandro González Iñárritu.

Imagen de ‘Amores perros’ / Foto: Altavista Films

Amores perros, un antes y un después en el cine mexicano

Amores perros es el debut del cineasta mexicano, la primera de una entrega bautizada como la “Trilogía de la muerte” y que con su estructura y narrativa, volvió a poner en el mapa el cine nacional junto a un equipo que integró nombres bastante destacados en la actualidad como Guillermo Arriaga, Rodrigo Prieto, Gustavo Santaolalla o Gael García Bernal, entre otros.

La historia coral, cuyo punto de partida fue un estrepitoso accidente automovilístico, se guía por la presencia de los perros, muchos perros: animales cuya lealtad corresponde a un instinto, mismo que los convierte en bestias, dos cualidades que también entendemos humanas.

El personaje del Chivo de ‘Amores perros’ / Foto: Altavista Films

La película se estrenó en el Festival de Cannes en donde se llevó el Premio de la Crítica. Recibió una nominación a los Globos de Oro y los Premios Oscar como Mejor Película de Habla no inglesa (tras 25 años de ausencia de México en la categoría), mismo reconocimiento que sí llevó en los BAFTA. Y en los Premios Ariel, arrasó con 11 estatuillas incluidas Mejor Película y Director.

Otra cosa memorable de Amores perros es el soundtrack, curado por la siempre genial Lynn Fainchtein y que sumó bandas y artistas como Control Machete, Ely Guerra, Titán, Nacha Pop, Julieta Venegas, Zurdok, Café Tacvba y muchas más. Sin duda, una de las mejores selecciones musicales dentro y fuera de nuestra filmografía.

Una masterclass con Alejandro González Iñárritu

Todo en Amores perros es memorable, determinante y trascendente. Por eso la importancia de celebrar sus 25 años con distintas actividades como la masterclass con Alejandro González Iñárritu, la cual se llevaría a cabo en LagoAlgo, el centro cultural ubicado de Chapultepec, pero que debido a la demanda, cambió de sede a la Cineteca Nacional.

En Cinemática para Sopitas.com tuvimos oportunidad de lanzarnos a esta charla moderada por Daniela Michel, la fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia y, es justo decirlo, amiga del director desde que empezó su carrera en el cine, casi que a la par del nacimiento del festival.

Durante la charla, Iñárritu dijo que “‘Amores perros’ habla de la necesidad de retratarnos, de la honestidad de no vernos como nos retrataban los gringos. México no se ve, México se siente, se huele. Cuando llegas al aeropuerto huele a caca. La ciudad es tan bellamente fea”.

Una sentencia bastante severa pensando que la mayoría de su carrera la ha armado fuera del país. ¿Por qué alguien que ya no está aquí puede decir eso? Porque muchas veces quien se sabe las reglas del juego y lo juega con la cabeza fría, ve las cosas desde otra perspectiva.

Charla sobre el aniversario de ‘Amores perros’ / Foto: Cinemática

La reapropiación de ‘Amores perros’

“La película ya no nos pertenece, la película es identidad. Es identidad y cine entrelazados… Vive en el imaginario colectivo, jamás lo pudimos haber pensado”, continuó. Y es algo cierto. La película muestra tan de cerca la idiosincracia mexicana, que no puede sólo ser de él o de su equipo, sino que todos contribuyeron en ella.

Y parte de su importancia radica en ese entendimiento de México como el país más surreal. Todo lo que pasa aquí, no sucedería en ninguna otra parte del mundo. Pero eso no es lo más importante. Sino que lo que sucede, rompe con todas las reglas.

Por eso no coincidimos con lo que dijo respecto la trascendencia. “Hablar de ‘Amores perros’ 25 años después, eso sí es surreal” pero, ¿por qué habría de serlo? Es una película importante, representativa y que a 25 años de su estreno, sigue siendo actual.

Surreal sería, bajo nuestras circunstancias, que esa película o Los olvidados de Buñuel, fueran una vieja fantasía del pasado frente al presente. Pero lamentablemente no lo es.

Por eso el cine mexicano, conforme pasan los años, es más relevante para la audiencia: es un testimonio de lo que no cambia, y al mismo tiempo, es un argumento para exigir lo que debe transformarse y cómo, sobre todo este último.

Iñárritu habla sobre la importancia de ‘Amores perros’ / Foto: Cinemática

La exposición Sueño perro en la CDMX

Del 5 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026, se llevará a cabo la exposición Sueño perro de Alejandro González Iñárritu en Lago/Algo en el Bosque de Chapultepec en. la Miguel Hidalgo, CDMX.

La exposición es gratuita, y tiene una parte del millón de pies de celuloide de Amores perros estuvieron dormidos 25 años en la UNAM y que ahora ven la luz para contarnos una nueva historia, casi que una nueva película. Es imperdible.