Lo que necesitas saber: Esta nueva versión del clásico de terror de 1997, llegará a cines en diciembre de este año.

Uno de los clásicos del cine de terror sobre serpientes está de regreso este 2025… te estamos hablando de ‘Anaconda’, aunque esta nueva versión va más enfocada a una comedia… y la protagonizarán Jack Black y Paul Rudd.

Nueva película de Anaconda // @SonypicturesMexicoOficial

Primer adelanto de ‘Anaconda’ con Jack Black y Paul Rudd

Ya tenemos el primer adelanto de ‘Anaconda’, una nueva versión de la película de terror de 1997, que tendrá como protagonistas a Jack Black y Paul Rudd.

Esta nueva cinta se aleja del clásico, apostando más a ser una mezcla de terror y comedia, que sin duda tienen el toque humorístico de ambos actores.

Ve anotando la fecha en tu calendario, pues esta película llegará a cines el 25 de diciembre. Acá te dejamos el primer adelanto, a ver qué te parece:

¿De qué tratará esta nueva versión?

Como ya pudiste ver, esta nueva versión es nos cuenta la historia de Doug y Griff, quienes son mejores amigos desde niños y que su más grande sueño es rehacer su película favorita: ‘Anaconda’.

Ahora siendo adultos y con un presupuesto casi nulo, ambos se deciden adentrarse al Amazonas para comenzar a rodar la nueva película… pero todo se sale de control cuándo una anaconda gigante aparece y comienza a cazarlos, volviendo la historia que tanto querían grabar, en realidad.