Cuando la directora francesa Justine Triet subió al escenario para recibir el Oscar a mejor guión adaptado por ‘Anatomy Of a Fall’, sonó la canción que indirectamente ha marcado la temporada de premios: ‘P.I.M.P’ de 50 Cent.

Quienes han visto ‘Anatomy of a Fall’ saben el papel tan importante que juega P.I.M.P. de 50 Cent en el desarrollo de la película, una elección que, curiosamente, no fue la primera opción para la escena que marca un antes y un después en la historia.

Sandra Hüller en ‘Anatomy of a Fall’. Foto: Le Pacte.

Originalmente, la directora y escritora francesa Justine Triet concibió ‘Anatomy Of a Fall’ con “Jolene” de Dolly Parton como la canción que sonaría una y otra vez en el desarrollo de la historia. La idea era tan específica que Triet incluso escribió diálogos para el juicio dentro de la película, analizando la famosa frase de la canción: “please don’t take my man”.

Sin embargo, el destino tenía otros planes para la banda sonora de “Anatomy of a Fall”. La imposibilidad de obtener los derechos de “Jolene” llevó a Triet a buscar alternativas que mantuvieran la intensidad y profundidad emocional que requería la escena.

Pasar de Dolly Parton a P.I.M.P. de 50 Cent

Fue entonces cuando se topó con “P.I.M.P.” de 50 Cent y el cover realizado por la banda alemana Bacao Rhythm & Steel Band. Esta versión instrumental capturó la esencia de lo que Triet deseaba transmitir: una atmósfera cargada de ambición, traición y redención, elementos centrales de la trama de la película.

La decisión de incorporar “P.I.M.P.” de 50 Cent en la banda sonora de ‘Anatomy Of a Fall’ no fue menor. Justine Triet era plenamente consciente de la popularidad de la canción original de 50 Cent y sabía que utilizar su versión instrumental, de una manera tenue pero resonante, podía añadir una capa adicional de significado al filme.

La música, con su ritmo inconfundible, se integra de manera sutil pero poderosa en la narrativa, al mismo tiempo que transpira hacia la audiencia con el mismo hartazgo de escucharla una y otra vez durante el misterio que encapsula ‘Anatomy Of A Fall’.

Póster oficial de la película. Foto: vía IMDB

La elección de “P.I.M.P.” demuestra cómo la música puede ser un vehículo poderoso para expresar emociones y temas complejos dentro del cine. La capacidad de Triet para adaptarse y encontrar en la música de Bacao Rhythm & Steel Band el complemento perfecto para su película es un testimonio de la creatividad y la visión que caracterizan su obra, pues la música, en este caso, trasciende su rol tradicional de acompañamiento para convertirse en un personaje más, que subraya y enriquece la narrativa.

Para aquellos que, como el personaje de Samuel en la película, deseen sumergirse en la experiencia auditiva de “Anatomy of a Fall”, la versión de “P.I.M.P.” utilizada por Justine Triet ofrece una oportunidad única.

Al escucharla, el público no solo apreciará la genialidad de esta elección, sino también cómo una canción puede, de manera insospechada, convertirse en el corazón sonoro de una obra cinematográfica premiada. Este giro inesperado en la selección musical subraya la magia del cine: su capacidad para sorprendernos y emocionarnos, incluso a través de las elecciones más improbables.

Te puede interesar