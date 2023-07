De un rato para acá, la animación japonesa ha ganado terreno en la industria del entretenimiento occidental no solo con historias originales (y sumamente geniales); también lo ha hecho sirviendo como un nuevo espacio de creación para franquicias recontra conocidas… Y el ejemplo más reciente de ello es el anime de Suicide Squad.

Propiamente llamado Suicide Squad: ISEKAI, esta nueva entrega se anunció el pasado lunes 3 de julio y se ve bastante interesante. ¿De qué va todo esto? Por aquí les contamos todo el rollo.

Logo de la serie. Foto: Warner Bros/WIT Studio

Lo que sabemos del anime de ‘Suicide Squad’

Tráiler y trama: ¿Qué es un ISEKAI?

En el sitio web oficial del anime de Suicide Squad, se describe esta nueva serie como “un frenesí de la muerte en el escenario de otro mundo… Los mundos más enloquecedores chocan en una fantasía épica”, entre otras cosas.

¿Qué quieren decir con esto? Bueno, como se ve en el tráiler oficial, Harley Quinn y el Joker jugarán un papel protagonista en esta historia. El avance nos muestra a la brutal pareja desatando el pánico en lo que parece Ciudad Gótica, como comúnmente se sabe.

Así lucen el Joker y Harley Quinn en ‘Suicide Squad: ISEKAI’. Foto: Warner Bros/WIT Studio

Sin embargo, de un momento a otro llegan a un mundo de fantasía (con algunos toques medievales incluso), donde se encuentran con criaturas como dragones y donde aparentemente se enfrentarán a otros llamativos monstruos.

En el tráiler del anime de Suicide Squad podemos ver a la mera mera Amanda Waller, por lo que podemos esperar más apariciones estelares del reconocido equipo de DC (aunque en el avance reciente no hay más). Y si no eres un clavado del anime, seguro te preguntarás qué significa ‘ISEKAI’…

Dicha palabra hace referencia a un subgénero (tanto en el anime, el manga y otros ámbitos) dentro la ficción. La principal característica es que los protagonistas de estas historias son trasladados de su realidad a otro mundo generalmente de fantasía, algo así como Alicia en el País de las Maravillas o el Mago de Oz. Aquí el tráiler de anuncio de Suicide Squad: ISEKAI.

¿Quién está detrás del anime de ‘Suicide Squad’?

El anime de Suicide Squad es una colaboración de DC, Warner Bros Japón y la productora de animación WIT Studio. Algo que emocionará mucho a los amantes del anime, es que este estudio es el que produjo las primeras tres temporadas de Attack On Titan.

De nuevo, si no son muy asiduos del anime, tenemos que decirles que Attack On Titan es considerada una de las mejores series de los últimos años. Así que, al menos en ese aspecto, la nueva entrega animada del Escuadrón Suicida tiene bastante expectativa de por medio.

Eri Osada dirige Suicide Squad: ISEKAI, cuyo trabajo es conocido en he World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat, con el guión de Tappei Nagatsuki (Re:Zero)

WIT Studio produjo las primeras tres temporadas de ‘Attack On Titan’. Foto: WIT Studio.

¿Cuándo se estrena ‘Suicide Squad: ISEKAI’?

He ahí la bronca… Por ahora, no se ha revelado una fecha de estreno para el anime de Suicide Squad. Pero bueno, si de algo podemos estar seguros, es que no falta mucho para conocer todos los detalles que faltan sobre esta entrega. Atentos que acá los mantendremos actualizados sobre el lanzamiento.

Y mientras esperamos más detalles, pasen a ver la entrevista que tuvimos con el elenco de The Suicide Squad tras el estreno de la película en el 2021. Chequen lo que nos contaron en aquel momento sobre la película. Y acá, van algunas series para entrarle al anime si eres primerizo en esto.