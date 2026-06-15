Muere Anne Schedeen, protagonista de 'ALF', a los 77 años

Lo que necesitas saber: La actriz Anne Shedeen, icono de la industria de la televisión estadunidense, falleció a los 77 años de edad.

Anne Shedeen, actriz e icono de la industria de la televisión estadunidense gracias al personaje de Kate Tanner en ALF, falleció a los 77 años de edad el domingo 14 de junio.

Así lo confirmó su familia vía su página de Facebook, donde recordaron el legado de Shedeen y su activismo contra las políticas de Donald Trump.

Foto: @AlfMovieOfficial

Muere Anne Schedeen, protagonista de ALF

“Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de Annie, quien falleció en paz“, escribió su familia la noche del 14 de junio.

En el mensaje, su familia recordó su “legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perritos, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, aunque hasta el momento no detalló la causa de la muerte de la actriz.

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Por su parte, el agente de Anne Shedeen, Tom Markley, declaró a The Hollywood Reporter que ella era una actriz única en su clase. “Una verdadera artista y amiga, la echaré de menos”.

Como una especie de homenaje, la familia de Anne pidió a sus seguidores y amigos que en lugar de flores, donen a una de las causas que la actriz más impulsó: Hábitat para la humanidad.

Anne Shedeen

Luanne Ruth Schedeen nació en Portland, Oregón, el 7 de enero de 1949 y su carrera como actriz la desarrolló, principalmente, en la industria de la televisión de Estados Unidos en la década de los 70, 80 y parte de los 90.

La recordamos por su interpretación como Kate Tanner en ALF, serie de televisión mundialmente conocida y transmitida entre 1986 y 1990.

En 1974, Anne Shedeen debutó en Aloha Means Goodbye, interpretando a una sobrecargo. Y de allí participó, de manera constante, en distintas series hasta llegar a Never Say Never (1979), Braker (1985), ALF (1986) o Judging Amy (2001).

Además de participar en películas como ‘Embryo’ (1976) y Second Thoughts (1983).

Foto: @anne.schedeen

Con respecto a ALF, Shedeen reveló que la realización de esta serie fue bastante compleja. Una “pesadilla técnica”, ya que para grabar una escena con el buen Alf tardaban muchísimo y, de hecho, un capítulo implicaba entre 20 y 25 horas de grabación.

En cuestiones personales, Anne Shedeen se casó en 1984 con Christopher Barrett, tuvo una hija y se retiró en 2001 de la actuación para trabajar como anticuaria y decoradora en Los Angeles, además de ser recordada por apoyar causas en defensa de los animales.