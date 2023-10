Lo que necesitas saber: 'Mean Girls' es una de las comedias adolescentes más geniales de los todos los tiempos. Aquí recordamos al elenco y cómo han cambiado hasta ahora.

La primera década de los 2000 nos dejó comedias adolescentes muy icónicas con personajes que se convirtieron en parte de la cultura popular actual. Y en ese sentido, el elenco de Mean Girls es uno de los que nos entregó frases, escenas, memes y muchos detalles que nos siguen encantando.

¿Pueden creer que han pasado prácticamente 20 años de su estreno? Nosotros tampoco, pero cómo vuela el tiempo. Así que veamos cómo ha cambiado el cast de la película en este tiempo.

Imagen de “Las Plásticas” en ‘Mean Girls’ / Foto: Paramount Pictures.

El antes y después del elenco de ‘Mean Girls’

Lindsay Lohan como Cady Heron

Arrancamos el antes y después de Mean Girls con la protagonista… Cady Heron era genial de muchas maneras. Siendo una chica que creció educada en casa, nos muestra lo complicado que es adaptarse a una escuela convencional y sus estereotipos: populares, marginados, etc.

Y resulta muy interesante verla infiltrarse a ‘Las Plásticas’ para arruinar la reputación de las mismas… pero convirtiéndose en una de ellas. De alguna manera, esa experiencia con la superficialidad y la toxicidad le mostró el camino sobre la importancia de ser uno mismo.

Con esa película, Lindsay Lohan afirmó su estatus como una icono adolescente de los 2000, empezó a lanzar música y se convirtió en una figura mediática de Hollywood.

Desafortunadamente, como sabemos, atravesó por una larga racha en la que su turbulenta vida personal hizo más ruido que su trabajo, al menos hasta después del 2020 que parece haberse estabilizado.

Lindsay Lohan en Mean Girls y en 2023. Fotos: Paramount Pictures/Instagram.

Rachel McAdams como Regina George

Hay que ser justos: Regina George es incluso un personaje más icónico que la propia Cady. Es la queen bee de la escuela, popular, arrogante, egoísta, atractiva y bastante cruel dicho sea de paso. Con el paso del tiempo, se convirtió en la ‘villana’ más cool de las comedias adolescentes que nos dio los memes más geniales de todo el elenco de Mean Girls.

Y qué decir de Rachel McAdams… El mismo año que se estrenó esa película, se aventó otro hitazo con The Notebook. Desde entonces, su carrera solo ha sido de puro éxito con películas como Red Eye, The Family Stone, Spotlight, The Vow, Midnight in Paris, Doctor Strange, y la lista sigue.

Rachel MacAdams en ean Girls y en 2023. Fotos: Paramount/The Kelly Clarkson Show.

Lacey Chabert como Gretchen Wieners

Sin ser la ‘plástica’ más popular, Gretchen nos entregó una de la frases más celebres del elenco de Mean Girls con su clásico “It’s so fetch”. Y la verdad es que uno no podía evitar sentir gacho por cómo la trataba Regina, aunque eran amigos (según), y aunque la propia Gretchen no era muy buena onda que digamos.

Después de ese papel Lacey Chabert ha tenido una carrera con un currículum enorme, aunque no en papeles sumamente reconocidos. Sobre todo, ha sido actriz de voz y se ha convertido en la actriz favorita de la cadena de cable Hallmark Channel, para quienes ha protagonizado más de 30 películas.

Lacey Chabert en la película y en 2023. Fotos: Paramount/Instagram.

Amanda Seyfried como Karen Smith

La miembro de ‘Las Plásticas’ más noble e inocente (por no decir que era un poco boba). Ella no estaba tan maleada como sus demás amigas, y la verdad es que era muy dulce. Su bobería le daba un toque tierno al elenco de Mean Girls, cuyos personajes eran más bien tóxicos.

Sobre Amanda Seyfried, es curioso que a pesar de tener un papel secundario, resultó ser una de las actrices a las que mejor les fue eventualmente en Hollywood. ¿La prueba? Sus actuaciones en Mamma Mia!, Red Riding Hood (donde su actuación destacó más que la película en sí), Les Misérables, First Reformed, además de Mank y la serie The Dropout como los más destacados.

Amanda Seyfried en Mean Girls y en 2023. Fotos: Paramount/Instagram.

Lizzy Caplan como Janis Ian

Janis fue la marginada darks-alternativa que recibió a Cady para integrarla a un grupo cuando ella no sabía nada sobre la dinámica escolar de los alumnos. Básicamente, es por ella que se desata todo el arco argumental de Mean Girls.

Como recordarán, Janis era amiga de la infancia de Regina George, pero una confusión acerca de su orientación sexual provocó que se alejaran. Y bueno, una se hizo tremendamente popular, mientras la otra pasó desapercibida (aquí te contamos sobre el error que pudo cambiar la historia de su personaje y la película).

Lizzy Caplan ha tenido una carrera con créditos de éxito considerable como Cloverfield, Hot Tub Time Machine, The Interview y además, fue nominada a un Emmy por su papel en la serie Masters of Sex.

Lizzy Caplan en Mean Girls y en el 2023. Fotos: Paramount/Getty.

Daniel Franzese como Damian Leigh

Extravagante, divertido, carismático y más… El personaje de Damian se robaba la pantalla con sus apariciones, su orgullosa identidad queer, además de que nos regaló otra de las frases más memorables de la película con su “You go, Glen Coco!”.

Daniel Franzese también ha cimentado una carrera actoral muy buena, con varias películas, series y reality shows en su haber. Pero sin duda, su papel más reconocido tras Mean Girls fue el de Eddie en la serie de HBO Looking. Tras ese rol, pasó a ejercer un activismo más importante en favor de la comunidad LGBT+.

Daniel Franzese en Mean Girls y en 2023. Fotos: Paramount/Instagram.

Tina Fey como la maestra Sharon Norbury

La franquicia y el elenco de Mean Girls no sería el mismo sin Tina Fey. Además de que fue guionista de la película, también actuó como la maestra Sharon Norbury quien se caracterizaba por su cinismo y sus desventuras de vida, que contrastaban con su buena voluntad como maestra.

Tina Fey es además una de las guionistas, productoras y comediantes más destacadas de su generación, esto gracias a sus contribuciones en Saturday Night Live, 30 Rock, Date Nite, Megamind, Soul, A Haunting in Venice... Difícil adjuntar todo su currículo en un solo párrafo.

Por si fuera poco, ella misma es quien está encabezando el regreso de Mean Girls con una nueva adaptación que se estrenará a inicios del 2024. Aquí los detalles de ese proyecto.

Tina Fey en Mean Girls y en el 2023. Foto: Paramount/Getty.

Jonathan Bennett como Aaron Samuels

Como en la mayoría de las comedias adolescentes, nunca puede faltar el galán. Y en el caso del elenco de Mean Girls, ese rol lo hizo Jonathan Bennett como Aaron Samuels, quien fue el interés amoroso de Cady, lo que provoca una constante fricción entre ella y Regina.

Luego de la película, Jonathan Bennett ha tenido un carrera discreta aunque con muchos créditos tanto de actuación como de presentador de televisión principalmente. ¡Ah! Y no olvidemos que incluso reinterpretó a una versión de Aaron (o algo así) en el video de “Thank U, Next” de Ariana Grande.

Jonathan Bennet en Mean Girls y en 2023. Fotos: Paramount/Instagram.

