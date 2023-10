Lo que necesitas saber: Luego de que se planteara como un proyecto para streaming, la nueva película de 'Mean Girls' oficialmente pasará a estrenarse en cines.

De a poco se va armando la agenda de estrenos de cine del 2024 y se ve bastante interesante. Y en ese sentido, Paramount Pictures prepara el regreso a los cines de una de sus franquicias más populares… Así que, ¿les late si checamos el elenco y la fecha de estreno de la nueva película de Mean Girls?

Agárrense que no faltan más que unos poquitos meses para su estreno, pues llegará a inicios del año que viene. Tendrá en su reparto a algunos viejos conocidos de la película dosmilera, y otros detalles que vale la pena repasar.

Ilustrativa de ‘Chicas pesadas’ del 2004. Foto: Paramount Pictures.

El elenco de la nueva película de ‘Mean Girls’

Como recordarán, Tina Fey interpretó a la maestra Sharon Norbury en la película original del 2004. Y ese esta misma actriz quien escribió la puesta en escena de Broadway que servirá como base para la próxima cinta. Así es: esta próxima película será un musical.

Parte del elenco de la nueva película de Mean Girls lo componen Angourie Rice, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey y Reneé Rapp, quienes ya tienen experiencia dentro de la actuación.

Angourie Rice (que ha aparecido en las saga de Spider-Man de Tom Holland como Betty Brant) tomará el papel de Cady Heron que Lindsay Lohan interpretó en la cinta original.

Angourie Rice. Foto: Getty

Reneé Rapp (conocida por la serie The Sex Lives of College Girls de HBO Max) hará al personaje de Regina George que alguna vez hizo Rachel McAdams en Mean Girls. Rapp ya tiene experiencia en ese papel pues también lo ha interpretado en el musical de Broadway.

Renee Rapp. Foto: Getty

Auli’i Cravalho (que es conocida por ser quien dio voz a la protagonista de Moana) será la encargada de hacer al personaje de Janis Ian, la amiga darks-alternativa que en la Mean Girls del 2004 interpretó Lizzy Caplan.

Auli’i Cravalho. Foto: Getty

Finalmente, Jaquel Spivey será quien interprete el papel de Damien, el mejor amigo gay de Cady y Janis que Daniel Franzese hizo en Mean Girls de hace 18 años. Mientras, Bebe Wood y Avantika Vandanapu interpretarán a Gretchen y Karen, respectivamente, además de que Christopher Briney tendrá el rol del galán Aaron Samuels.

Jaquel Spivey será Damién en la nueva película de Mean Girls. Foto: Getty.

Bebe Wood y Avantika Vandanapu interpretarán a Gretchen y Karen. Fotos: Getty.

Christopher Briney hará a Aaron Samuels. Foto: IMDB.

Algunas caras conocidas también llegan a la película

El elenco de la nueva película de Mean Girls también traerá a algunos viejos conocidos de la cinta original. Además de que Tina Fey escribió el guión de esta entrega, se espera que retome su papel como la maestra Norbury.

Lo mismo sucederá con Tim Meadows, quien volverá a ser el director Duvall. Al cast también se unen actores reconocidos como Jenna Fischer en el papel de la Sra. Heron (madre de Cady), Busy Phillips como la madre de Regina George y Jon Hamm como el entrenador Carr.

Fecha de estreno de la nueva película de ‘Mean Girls’

En un principio, se esperaba que la cinta se lanzara exclusivamente en el streaming de Paramount+. Sin embargo, al ver la expectativa que generó, el estudio de producción decidió moverla para un lanzamiento en cines.

La fecha de estreno de la nueva película de Mean Girls es el 11 de enero del 2024 en México, ahí para que o vayan agregando a su agenda. ¿Listo o qué? Bueno, en lo que llega la peli, aquí les contamos sobre el error que pudo cambiar la historia de la cinta.

