El legado del Hombre de Acero continuará en el cine y ya conocemos al indicado que se pondrá la capa. Este martes 27 de junio, se reveló al actor que protagonizará Superman: Legacy de James Gunn.

David Corenswet es el elegido para tomar el rol del ‘último hijo de Krypton’ en lo que será esta nueva etapa del universo extendido de DC en la pantalla grande. Y además de él, se ha confirmado a la actriz Rachel Brosnahan para el papel de Lois Lane.

David Corenswet será Superman en la nueva película de James Gunn. Foto: Getty.

David Corenswet es el actor elegido para ‘Superman: Legacy’ de James Gunn

Tras el estreno de The Flash (que no ha tenido la mejor recepción que digamos), DC Studios se sigue manteniendo en el foco de atención. Y la gran noticia viene con la revelación de David Corenswet como el actor de Superman: Legacy de James Gunn.

Así lo confirman medios como Deadline, luego de que en los días recientes se habló del exhaustivo proceso de casting para la película. Corenswet es conocido principalmente por sus papeles en series de Netflix como Hollywood y The Politician, además de We Own This City de HBO. Este será su primer papel protagónico importante en una producción cinematográfica.

Por otro lado, Rachel Brosnahan ha sido elegida para el papel de Lois Lane, la reconocida reportera del Daily Planet e interés amoroso de Clark Kent/Superman. Brosnahan se ha ganado un reconocimiento importante gracias a su papel protagonista como Miriam “Midge” Maisel en The Marvelous Mrs Maisel que le ha valido nominaciones y premios Emmy.

Rachel Brosnahan será Lois Lane en ‘Superman: Legacy’. Foto: Getty.

James Gunn dirigirá la cinta; esta es la fecha de estreno de ‘Superman: Legacy’

¿Qué les parece la elección de David Corenswet como el actor de Superman: Legacy de James Gunn? La película se estrenará el 11 de julio del 2025 y formará parte del nuevo universo de DC que Gunn está diseñando.

La primera fase de este universo se conoce como Chapter 1 – Gods and Monsters y contempla 10 películas y series entre las que se encuentran Batman: The Brave and The Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Creature Commandos, Lanterns, entre otros.

El propio James Gunn se encargará de dirigir Superman: Legacy, de la cual también escribió el guión, con Peter Safran (el copresidente de DC Studios junto a Gunn) como productor. Pues bien, es hora de ver cómo sale todo esto con la nueva etapa de DC en el cine. ¿Entusiasmados?

James Gunn dirigirá ‘Suoperman: Legacy’, que se estrena en julio del 2025. Foto: Getty.