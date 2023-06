Siempre dijimos que una de las películas más esperadas de este 2023 era The Flash, la primera película en solitario para el personaje de Barry Allen, protagonizado por Ezra Miller, y quien había estado dando vueltas en el universo de DC(EU) junto a personajes como los de Wonder Woman, Aquaman, Batman y Superman.

Y no nos equivocábamos. Realmente estábamos esperando The Flash, pero quizá por las razones equivocadas. O mejor dicho, las razones que no llevarían a la gente a verla al cine. ¿Por qué decimos esto? Porque desde su estreno del pasado 16 de junio, la película ha tenido una recepción en taquilla bastante baja.

Para que se den una idea, algunos reportes indican que The Flash costó unos 200 millones de dólares; pero en su primer fin de semana, a nivel global, sólo recaudó poco más de 137 millones de dólares. Una película de ese tamaño, desde luego planeado como un blockbuster, debería recuperar entre 60 y 75 por ciento de su presupuesto.

Ezra Milller como Barry Allen en ‘The Flash’ / Foto: Warner Bros.

El fracaso de The Flash en la taquilla

Y ustedes pensarán. “Oye, recaudó 137 millones global. Muy cerca“. Pero no, hablamos de que ese porcentaje debe venir de la taquilla en casa (Estados Unidos), no del mundo. Entonces, de manera oficial, The Flash está siendo un fracaso.

Lo cual resulta lamentable entre las razones que la han llevado a ser un fracaso. Y por acá hablaremos de algunas de ellas que incluyen al mismo Ezra Miller, el tema del CGI y la misma audiencia. ¿Por qué le daríamos dos (o más) horas de nuestra vida a ver esta película?

El tema de Ezra Miller en The Flash

Ya se ha dicho mucho, y seremos breves. Pero tenemos que comentarlo. Las contorversias que siguieron a Ezra Miller desde hace más de tres años, desde luego son un factor que afectó el acercamiento que alguna vez tuvo una parte de la audiencia con la producción de The Flash.

En marzo de 2020 apareció el primer video de Ezra Miller atacando a una mujer en Islandia (una chica a la que la toma por el cuello y la tira al piso). Esto sucedió después de que se diera luz verde a la película en solitario de Miller como Barry Allen y The Flash, pero también meses antes de que arrancará la producción.

Sólo que Warner decidió continuar, quizá sin esperar que Ezra Miller volvería a acaparar los titulares con problemas cada vez más serios y terribles con videos de amenazas a grupos conservadores como el Ku Klux Klan. Luego vino un arresto en Hawai por acoso y alterar el orden público, seguido de otro por agredir a una mujer.

Ezra Miller / Foto: Getty Images

Y eso no fue lo peor. Luego fue acusado de golpear y ofrecer sustancias ilegales a una menor de edad. También fue acusado de portar un arma y acosar menores en una fiesta infantil. Se reportó que Ezra Miller alojó en su rancho de Vermont a una madre con sus tres hijos en un ambiente inseguro. Y así fue como llegó otra acusación de acoso.

Luego la gota que derramó el vaso: el robo de varias botellas de alcohol de una propiedad privada. El año pasado, más o menos por las mismas fechas en la que se dio a conocer la noticia del robo, Ezra Miller dijo que había buscado tratamiento por “problemas graves de salud mental”.

Ezra Miller / Imagen: Getty Images

Ezra no salió nunca The Flash

Algunas de estas acusasiones llegaron tiempo después de que ocurrieran. Por ejemplo, el tema de ofrecer drogas y alcohol a una menor de edad, ocurrió mientras filmaba una de las cintas de Animales fantásticos. La tercera entrega de la saga se estrenó en 2022 y no contó con la participación de Ezra Miller para promoverla.

Algo así se veía venir para The Flash. Muchas de estas acusaciones ocurrieron durante el rodaje de la película de DC. Por lo que el actor tampoco formó parte de la gira de prensa para la cinta considerando que él es el único portagonista.

Ezra Miller como Barry Allen en ‘The Fllash’/ Foto: Warner Bros.

En algún momento se dijo que el papel de Barry Allen sería recasteado, pero el costo de esto sería muy elevado, y se pensó que sería más redituable mantener a Ezra sin que este participara en la conversación de la cinta. La única vez que lo vimos fue en la premiere en Hollywood. No más, no menos.

La presencia de Ezra Miller ha dividido muchas opiniones (como cuando cancelaron la salida de Batgirl, una película ya terminada). Y pudo haber afectado, de alguna u otra forma, la idea de ir al cine a verlo en casi toda la cinta (pues sí, el domina la mayor parte del tiempo en pantalla y en partida doble).

Ezra Miller reapareció en la premiere de ‘The Flash’/Foto: Getty Images

¿De verdad el CGI/VFX es tan malo?

Como la mayoría de las películas, The Flash tiene sus altas y sus bajas, y en su punto más bajo, está el CGI y el VFX. No somos expertos en efectos especiales, pero la realidad es que algunas partes de The Flash se ven como si no la hubieran terminado.

Como si nos hubieran presentado una versión inicial de prueba antes de que terminaran de pulir todos los detalles de este departamento. El director Andy Muschietti dijo que todo era a propósito, pues las cosas las veíamos un poco distorsionadas por la “persectiva de Flash”… El POV de Flash, pues.

Sasha Calle también aparecerá en ‘The Flash’ para dar vida a Supergirl/Foto: Warner Bros.

Seremos muy honestos. Para nosotros, esta parte no afectó mucho la experiencia, pues el desarrollo de la historia es genial y dinámica. Pero también sabemos que los efectos especiales son indispensables para crear una experiencia con la audiencia en un mundo que es totalmente imaginado y en situaciones que sólo pueden existir haciendo uso de estos departamentos.

Pero la realidad es que The Flash no es la única cinta que ha sufrido de críticas en la parte de CGI y VFX. La mayoría de las películas del MCU que han salido en el último año como Thor: Love and Thunder o Ant-Man and the Wasp: Quantumania, fueron fuertemente criticadas por esta misma parte.

¿Qué diablos va a pasar con The Flash después de esto?

Hagan de cuenta que todos los que alguna vez estuvieron a cargo de darle forma y luz verde a los proyectos del DCEU, ya no existen. Se fueron. Y en su lugar pusieron a nuevas personas que llegaron con otros planes y proyectos para revivir el universo de DC (el cual siempre tambaleó entre películas taquilleras pero no bien recibidas por la crítica).

Fue así como llegaron James Gunn y Peter Safran a cambiarlo todo. Es decir, que le dieron cuello a un montón de proyectos como el regreso de Henry Cavill como Superman (el cual aún no superamos) o el limbo en el que se encuentra Gal Gadot como Wonder Woman.

Foto: Warner Bros. Pictures

Gunn ha planteado todo un nuevo plan con la película de Superman Legacy para 2025 como el primer capítulo del próximo DCU. Seguido de la cinta Batman: Brave And The Bold dirigida por el mismo Andy Muschietti. AQUÍ una lista de los próximos proyectos de Gunn.

Lo que nos deja en un punto, como espectadores, bastante compliado. ¿Para qué voy a ver una película cuyo personaje tiene un destino incierto? No sabemos qué sucederá con el Barry Allen y Flash de Ezra Miller, ni siquiera sabemos qué pasará con el Aquaman de Jason Momoa y eso que la cinta (Aquaman and the Lost Kingdom) aún no se estrena.

Entonces, ¿para qué involucrarnos con una historia a la que no sabemos si se le dará seguimiento? Considerando el cierre de Henry Cavill, parece que el resto de la Liga de la Justicia sufrirá un mismo destino: desaparecer para darle paso a un nuevo capítulo que reinvente a la franquicia. Sería absurdo y extraño que algunos si volvieran y otros no.

Wonder Woman/ Foto: Warner Bros. Pictures

¿Vale la pena ver The Flash?

Esta pregunta nos parece un poco inncesaria, pero funciona para darle entrada esta parte del texto. Todas las películas deben verse para que los espectadores podamos juzgarlas y sacar nuestras propias conclusiones. Y The Flash no es la excepción.

Las primeras impresiones de la cinta fueron bastante positivias. Pero después de su estreno, fueron bajando hasta llegar al otro lado. Entendemos esto como parte del hype cuando recién se muestra una cinta que ha sido tan esperada (y cuyos avances fueron sensacionales, para ser justos).

Pero los argumentos de esas primeras reviews eran bastante certeros. La película tiene una gran historia que si bien se extiende de más, gracias a su ritmo y la dinámica, se hace divertida en la mayor parte del desarrollo y emocional en algunas partes clave.

Michael Keaton aparecerá en ‘The Flash’ como Batman. Foto: Warner Bros/DC Studios.

The Flash se trata sobre el camino del héroe. Cómo un hombre que no termina por comprender el poder y la responsabilidad que tiene, logra madurar para conciliarse con su futuro. Y todo esto sucede de una manera divertida cuando Barry Allen (un tipo complicado desde siempre) se enfrenta a sí mismo y se da cuenta de los problemas que siempre trae consigo.

La presencia de Michael Keaton como Batman y Bruce Wayne, si bien apunta a una fórmula de nostalgia que se piensa asegura el éxito, es perfecta. ACÁ les desarrollamos más esta idea. Y la presentación oficial de Sasha Calle como Supergirl también es bastante atinada y compensa la euforia de un personaje como Barry Allen.

¿Ustedes ya la vieron? Si sí, ¿cuáles son sus opiniones respecto a The Flash?