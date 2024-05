Estos son los anuncios más importantes que nos ha dado la CCXP México 2024

Lo que necesitas saber: La CCXP llegó por primera vez este 2024 y llena de anuncios bastante importantes. Acá les dejamos los más destacados en la convención

Los amantes de la cultura pop están que no se la creen con todo lo que nos ha dado la primera edición de la CCXP México, un espacio donde los fans de las películas, series de televisión, videojuegos y los cómics se reúnen para disfrutar de conferencias, paneles y anuncios relacionados al mundo del entretenimiento.

Desde el pasado viernes 3 de mayo, muchos de nosotros hemos sido testigos de todas las sorpresas que la CCXP México ha preparado para este fin de semana. Varias de ellas por parte del talento participante, quienes han aprovechado su visita a nuestro país para soltar varias exclusivas.

El elenco de ‘The Boys’ en la CCXP México 2024. Foto: CCXP México.

Acá los anuncios más importantes que nos ha dado la CCXP México 2024

El cast de The Boys, Giancarlo Esposito, Eli Roth y Tom Ellis son algunos de los invitados especiales a la CCXP México que nos han dado anuncios increíbles, así como Crunchyroll, plataforma que ha dado adelantos de lo que se viene en el mundo del anime.

Si ustedes se perdieron alguno de estos paneles o quieren estar al día con lo que se ha revelado en la CCXP México 2024, no se apuren que acá les dejamos un resumen de todos los anuncios que se han dado en este increíble festival geek.

La CCXP México ha dado varios anuncios en su primera edición en nuestro país. Foto: CCXP México.

Giancarlo Esposito y su integración al MCU

Durante el panel de Giancarlo Esposito en el primer día de la convención, el actor danés-americano nos dio uno de los anuncios más inesperados y emocionantes, pues al parecer reveló que sería el profesor Charles Xavier dentro del MCU.

Resulta que durante la primera jornada de la CCXP México en el Centro Citibanamex, Giancarlo Esposito apareció en el Thunder Stage para hablar sobre su carrera e incluso de sus próximos proyectos. Y fue justo frente a sus fans mexas que soltó la bomba.

Giancarlo Esposito en la CCXP México 2024. Foto: CCXP México

Durante la plática, donde habló de su trayectoria, salió el tema de cómo miles de fans de los X-Men quieren verlo en el líder del legendario grupo de Marvel. Y Esposito sólo se limitó a confirmar que próximamente formará parte del universo de Marvel.

“He sido fanático de la posibilidad de que yo sea el Profesor Xavier y todos los fanáticos, como todos ustedes, que realmente quieren verme en una película de Marvel, eso se hará realidad”, declaró Giancarlo Esposito durante su conversación en el Thunder Stage de la CCXP México.

Durante su panel en la @CCXPMexico, Giancarlo Esposito nos dejó con la boca abierta al insinuar que podría interpretar a Charles Xavier en el MCU…. ¿Será o no? ??#CCXPMexico #GiancarloEsposito pic.twitter.com/7vIJ94QRx8 — SopitasFM (@sopitasfm) May 3, 2024

Nuevo tráiler de la cuarta temporada de ‘The Boys’ desde la CCXP México 2024

La visita del elenco de The Boys (Anthony Starr, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Chace Crawford y Claudia Doumit) no era poca cosa. De hecho, podemos decir que fue una de las noticias que más reacciones generaron antes de la CCXP y era seguro que Prime Video preparara algo especial.

Afortunadamente así fue. De manera mundial y exclusiva en la CCXP México 2024, la plataforma reveló un nuevo tráiler para la cuarta temporada de la serie y el cual elevó todas nuestras expectativas de lo que veremos hacer a Homelander y compañía en los próximos episodios que llegarán a partir del próximo 16 de julio.

Tom Ellis y el futuro de Lucifer

En uno de los paneles más esperados en el segundo día de CCXP México 2024 era el de Tom Ellis, quien al abarrotar el Thunder Stage de la convención nos dejó en claro que se ha ganado el cariño de los fans por interpretar a Lucifer, personaje del universo de DC Cómics.

“No sabía que Lucifer estaba basado en un comic”, dijo Tom sobre su impresión sobre el personaje hace años y en una charla donde aseguró que chance no interpretaría e nuevo a Lucifer si no es en una película que esté a la altura.

Tom Ellis llegó a México para abarrotar el Thunder Stage de la CCXP México. Foto: CCXP México

“Debo ser honesto… estuve 6 años en este personaje que fue increíble. Pero antes y después de eso, soy un actor y me gustan los personajes distintos. Fue un privilegio por supuesto, pero creo que ya cumplió”, aseguró el actor sobre el ciclo que ya se cerró con Lucifer.

“Si hubiera una película de ‘Lucifer’ y si fuera buena, lo consideraría. Pero como show televisivo o spin-off, no lo sé”, detalló el actor británico. ¿Será que esto abrirá una puerta para ver a Lucifer en la pantalla grande en un futuro cercano?

En uno de los paneles más esperados de la CCXP México (@CCXPMexico), Tom Ellis habló de ‘Lucifer’ y si bien dijo que para él se cerró el ciclo con el personaje, solo hay una manera en la podría volver a esa historia. ??#TomEllis #CCXPMexico pic.twitter.com/4k4HLQhC6R — SopitasFM (@sopitasfm) May 5, 2024

El nuevo tráiler de ‘Borderlands’ en la CCXP México 2024

En la CCXP por fin tuvimos nuevas noticias de una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año… Sí, nos referimos a Borderlands, que además de presentar un nuevo tráiler (que se proyectó exclusivamente en la convención), también confirmó que se estrenará el próximo 8 de agosto.

El nuevo avance de la cinta llegó a la convención en el Centro Citibanamex de la mano de Lionsgate y Corazón Films, así como de un nuevo póster que ya nos elevó las expectativas de la película de Eli Roth que contará con un cast de lujo.

Este es el nuevo póster de ‘Borderlands’ que se presentó en la CCXP México 2024. Foto: Corazón Films.

Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Edgar Ramírez, Gina Gershon, Florian Munteanu formarán parte de la cinta que se basará en el videojuego del mismo nombre. Y por lo que vimos en la CCXP México, pinta para ser una gran adaptación.

Eli Roth también presentó un nuevo tráiler de ‘Borderlands’. Foto: CCXP México

Crunchyroll y todo el anime que se viene

Para el segundo día, Crunchyroll cerró su panel en la CCXP México 2024 con un repaso de los contenidos que nos han traído en lo que va del 2024… pero lo mejor de la presentación justo vino con algunos de los anuncios de lo que tienen listo para los meses próximos.

Primero, se hizo mención de la tercera temporada de una de las favoritas de los fans… ‘Re:Zero Starting Life From Another World‘, que como ya se había dicho en la AnimeJapan, llegará posiblemente en octubre de este año. Y claro que también hubo un par de anuncios nuevo de Crunchyroll en la CCXP México 2024.

Luego, se reveló ‘Nina the Starry Bride’ como uno de los animes que llegarán también en octubre próximo. Esta es su sinopsis:

“Nina tuvo un comienzo difícil en la vida, quedó huérfana y robó para sobrevivir, solo para ser secuestrada por sus inusuales ojos de lapislázuli. Pero para su sorpresa, su captor, el Príncipe Azure, ordenó que ella viviera la vida de una princesa… específicamente, la de la princesa-sacerdotisa recientemente fallecida, Alisha, que tenía sus mismos ojos. A pesar de su cambiante suerte, Nina no renunciará a su antigua vida sin luchar. Puede que Azure sea quien finalmente iguale su ingenio, pero ¿hasta qué punto puede confiar en él? ¿Y podrá detener los sentimientos que brotan en su corazón, sabiendo que eventualmente deberá casarse con otro…?”.

El otro anime anunciado por Crunchyroll en la CCXP México fue ‘Tying the Knot with an Amagami Sister’, del que solo se dijo llegará en algún momento del 2024.

La historia sigue a Uryū Kamihate, un estudiante que después de vivir prácticamente toda su vida en un orfanato, se ve envuelto en dos dilemas: realizar los exámenes de admisión a la universidad y sobre todo, escoger a una de las tres hermanas que son nietas del sacerdote del Santuario de Amagami.

¿Cuál de estos estrenos los emociona más? Atentos a próximos anuncios, tráilers y todo lo que aún se falta por anuncia en la CCXP México 2024.

