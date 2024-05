Giancarlo Esposito habría confirmado en la CCXP México que será Charles Xavier en el MCU

Lo que necesitas saber: Durante la CCXP México, Giancarlo Esposito jugó con nuestras mentes al insinuar que podría ser el nuevo Profesor Charles Xavier del MCU.

El primer día de la CCXP México nos ha traído grandes sorpresas y momentos completamente inesperados. Y sin duda, uno de ellos se dio en el panel de Giancarlo Esposito en la primera edición de la convención en nuestro país, pues al parecer reveló que será el profesor Charles Xavier dentro del MCU... así como lo leen.

Para nadie es un secreto que este actorazo tiene la habilidad de hacer personajes icónicos que, a pesar de ser casi siempre los malos de la historia, terminan ganándose el cariño del público. Y a pesar de tener ese perfil de villano, desde hace un buen rato lo andan perfilando para interpretar al mero mero de los X-Men.

Giancarlo Esposito dio a entender en la CCXP México que será el nuevo Charles Xavier

Resulta que durante la primera jornada de la CCXP México en el Centro Citibanamex, Giancarlo Esposito apareció en el Thunder Stage para hablar sobre su carrera e incluso de sus próximos proyectos. Y fue justo frente a sus fans mexas que soltó una verdadera bomba, al insinuar que podría ser el nuevo Charles Xavier del MCU.

Durante la plática mencionaron que desde hace un buen rato, algunos fans de los X-Men han dicho abiertamente que quieren que el actor que dio vida a Gus Fringe en Breaking Bad y Better Call Saul se convierte en el líder de este mítico grupo de Marvel. Sin embargo, la respuesta de Giancarlo ante esto nos dejó con la boca abierta.

“He sido fanático de la posibilidad de que yo sea el Profesor Xavier y todos los fanáticos, como todos ustedes, que realmente quieren verme en una película de Marvel, eso se hará realidad”, declaró Giancarlo Esposito durante su conversación en el Thunder Stage de la CCXP México, después de recordarle a todo el público que lo que deseen en esta vida, se puede hacer realidad.

Sobre la idea de ser Charles Xavier, Giancarlo dijo lo siguiente: “No puedo prometerles que será el Profesor X porque esto es lo que pienso: creo que hay algo importante en ser original. Hemos visto diferentes versiones del Profesor X. ¿No les gustaría verme interpretar un personaje en una película de Marvel que sea original, nuevo y fresco?”.

Durante su panel en la @CCXPMexico, Giancarlo Esposito nos dejó con la boca abierta al insinuar que podría interpretar a Charles Xavier en el MCU…. ¿Será o no? ??#CCXPMexico #GiancarloEsposito pic.twitter.com/7vIJ94QRx8 — SopitasFM (@sopitasfm) May 3, 2024

Para cerrar el tema, Giancarlo Esposito declaró que por estar en la convención, decidió hablar al respecto. Y aunque todavía no es un hecho, cerró con un contundente “recuerda mis palabras, esto sucederá antes de lo que crees. Realmente me emociona. No puedo anunciarlo ahora, pero me emociona que ustedes aquí, en la Ciudad de México, en CCXP, sean los primeros en saberlo”.

¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que Giancarlo será el nuevo Profesor Charles Xavier en el MCU o no? Definitivamente no lo confirmó al 100%, pero al parecer nos soltó unos cuantos dardos y jugó con nuestras mentes (así como el personaje de Marvel) al darnos a entender que lo veremos como el líder de los X-Men.

