Arrancó el Festival de Cine de Venecia, y con eso las proyecciones de distintas películas que reciben ovaciones y dan paso al ya tradicional aplausómetro de los festivales. Les iremos contando cómo le va a cada película y cómo los aplausos proyectan su lugar en la temporada de premios.

Arrancó el Festival de Cine de Venecia, y con él, el aplausómetro. Así es. Con cada película que se estrena comienzan a contarse los minutos de ovación que reciben las cintas del festival, especialmente aquellas que compiten por el codiciado León de Oro.

Porque sí, como en Cannes, en Venecia también importa cuánto aplaude el público. Hay películas que reciben largas ovaciones de pie, otras que provocan aplausos más discretos y algunas que simplemente pasan sin hacer demasiado ruido.

Así que por acá encontrarán un resumen de los principales estrenos de Venecia 2026, sus respectivas ovaciones y, de paso, veremos qué tanto ruido comienzan a hacer rumbo a la temporada de premios.

PD: Esta nota se irá actualizando conforme se reporten nuevos minutos de ovación.

Póster Oficial del Festival de Venecia 2026 / Foto: La Biennale di Venezia

Wild Horse Nine

Martin McDonagh regresó al Festival de Cine de Venecia con Wild Horse Nine, su nueva película protagonizada por Sam Rockwell y John Malkovich, y parece que el director volvió a conquistar al público de Venecia.

La cinta, que forma parte de la Competencia Oficial y busca llevarse el León de Oro, tuvo su estreno en la segunda jornada del festival. Tras su proyección el 3 de septiembre, recibió una ovación de pie y una entusiasta respuesta por parte del público, convirtiéndose en una de las primeras películas de esta edición en generar una recepción efusiva.

Duración de la ovación: 13 minutos.

Ink

Danny Boyle llegó al Festival de Cine de Venecia 2026 con Ink, cinta que fue la encargada de inaugurar esta edición del certamen y que, tras su estreno mundial, consiguió una ovación de pie de cinco minutos por parte del público reunido en el Lido.

La película, protagonizada por Jack O’Connell, Guy Pearce y Claire Foy, cuenta la historia del ascenso del tabloide británico The Sun y la llegada de Rupert Murdoch al periódico. Pearce interpreta al magnate de los medios, mientras que O’Connell da vida a Larry Lamb.

Aunque su cantidad de aplausos no significan que Ink tenga asegurado o no algún premio, sí representan un buen comienzo para la película de Boyle en su camino por la temporada de festivales y, potencialmente, por la temporada de premios.

Duración de la ovación: 5 minutos.

Bucking Fastard

Werner Herzog llegó al Festival de Cine de Venecia 2026 con Bucking Fastard, su nueva película protagonizada por las hermanas Rooney Mara y Kate Mara, quienes aparecen juntas por primera vez en pantalla. La cinta sigue a dos hermanas gemelas que emprenden un viaje en busca de una tierra imaginaria donde el amor verdadero sea posible.

Tras su estreno en el festival, la película recibió una ovación de pie de 6 minutos y medio, con una respuesta especialmente entusiasta para las dos protagonistas. La recepción coloca a Bucking Fastard entre las cintas que han comenzado a destacar en el aplausómetro de esta edición del festival.

Aunque no garantiza que Bucking Fastard termine llevándose el León de Oro, sí representa una buena señal sobre la respuesta que tuvo entre el público. Por ahora, la cinta de Herzog ya consiguió hacerse un lugar entre las producciones que están dando de qué hablar en Venecia 2026.

Duración de la ovación: 6 minutos y medio.

Primetime

Robert Pattinson volvió a conquistar el Festival de Venecia con Primetime, dirigida por Lance Oppenheim. En esta cinta, Pattinson interpreta al periodista Chris Hansen, conductor del programa To Catch a Predator.

El polémico programa de televisión que Hansen condujo y que se hizo famoso por exhibir a hombres sospechosos de buscar encuentros sexuales con menores. Primetime explora la obsesión del periodista por conseguir audiencia y el lado más oscuro de convertir estas investigaciones en un espectáculo televisivo, con Pattinson entregándose por completo a un personaje bastante alejado de sus papeles más conocidos.

Y parece que la apuesta funcionó en Venecia, pues Pattinson fue recibido con aplausos durante siete minutos al terminar la proyección. El actor continúa así con una racha bastante interesante de proyectos y, una vez más, demuestra que está dispuesto a meterse en personajes cada vez más extraños. Ahora habrá que esperar para descubrir si la buena recepción del festival se mantiene cuando Primetime llegue al público.

Duración de la ovación: 7 minutos.

Possible Love

Lee Chang-dong regresó al Festival de Cine de Venecia 2026 con Possible Love, su primera película desde Burning (2018) y una de las cintas que compiten por el León de Oro. El drama sigue a dos parejas cuyos estilos de vida son muy distintos, pero que terminan cruzando sus caminos de maneras inesperadas.

Tras su estreno en Venecia, la película recibió una ovación de pie de seis minutos, mientras que el elenco terminó visiblemente emocionado durante los aplausos. La recepción coloca a Possible Love entre las películas que han conseguido generar mayor entusiasmo durante la competencia de esta edición.

Con esta respuesta, Lee Chang-dong vuelve a hacer ruido en Venecia y Possible Love comienza a perfilarse como una de las cintas a seguir rumbo al cierre del festival. Además, la película fue elegida por Corea del Sur como su representante para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional.

Duración de la ovación: 6 minutos.

Woman Unknown

May el-Toukhy llegó al Festival de Cine de Venecia 2026 con Woman Unknown, un drama ambientado en la Dinamarca de la posguerra. La película sigue a Marie, una joven sirvienta que está a punto de casarse con un viudo adinerado, pero cuyo pasado durante la Segunda Guerra Mundial amenaza con salir a la luz y poner en riesgo la nueva vida que intenta construir.

El estreno, eso sí, tuvo un pequeño tropiezo: la proyección tuvo que detenerse y reiniciarse debido a un problema con los subtítulos. Una vez solucionado el inconveniente, la película pudo continuar y terminó recibiendo una ovación de pie de siete minutos y medio, con el público respondiendo especialmente bien al trabajo de su elenco.

Woman Unknown se suma a las películas que comienzan a destacar en el aplausómetro de Venecia 2026. La recepción llega además mientras la crítica ha destacado la interpretación de Mathilde Arcel y el tono de thriller psicológico de la cinta, aunque también hay reseñas que consideran que su propuesta resulta predecible.

Duración de la ovación: 7 minutos y medio.

The Echo Chamber

Andrea Pallaoro llegó al Festival de Cine de Venecia 2026 con The Echo Chamber, una de las películas que compiten por el León de Oro y que reúne en su elenco a Susan Sarandon, Alicia Vikander y Luca Marinelli. La cinta está basada en el último guion escrito por Bernardo Bertolucci antes de su muerte y cuenta una historia de amor, deseo y dependencia que se desarrolla en un departamento de Londres.

La película recibió una ovación de pie de ocho minutos, con Sarandon, Vikander y Marinelli visiblemente emocionados ante la respuesta del público. La recepción coloca a The Echo Chamber entre las cintas que más ruido han hecho hasta ahora en la competencia de Venecia 2026.

La nueva película de Pallaoro comienza a perfilarse como una de las producciones que habrá que seguir de cerca antes de que se entregue el León de Oro. Eso sí, como ya sabemos, una gran ovación no necesariamente se traduce en un premio.

Duración de la ovación: 8 minutos.

Bunker

Penélope Cruz y Javier Bardem llegaron al Festival de Cine de Venecia 2026 con Bunker, la nueva película de Florian Zeller que compite por el León de Oro. La cinta sigue a Miguel, un prestigioso arquitecto que recibe el encargo de construir un lujoso búnker para un multimillonario tecnológico. El proyecto comienza a ocupar cada vez más espacio en su vida y provoca una crisis en su matrimonio con Sofía, personaje interpretado por Cruz.

El público recibió la película con una ovación de pie de 15 minutos y medio, mientras Cruz y Bardem se emocionaban en la sala. La actriz incluso rompió en llanto y compartió un beso con su esposo durante los aplausos. Con esta recepción, Bunker consiguió la ovación más larga de Venecia 2026 hasta el momento y quedó muy cerca de los 17 minutos que La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, alcanzó en 2024.

Cruz regresó a Venecia después de ganar la Copa Volpi por Madres paralelas en 2021, mientras que la reunión de la pareja española se convirtió en uno de los grandes momentos del festival.

Duración de la ovación: 15 minutos y medio.

It Will Happen Tonight

Nanni Moretti regresó al Festival de Cine de Venecia 2026 con It Will Happen Tonight, su primera película que compite en el festival en 37 años. La cinta, protagonizada por Louis Garrel y Jasmine Trinca, cuenta la historia de un librero y una actriz que sienten una atracción mutua, aunque sus encuentros ocurren en momentos equivocados.

Moretti adaptó libremente relatos del escritor israelí Eshkol Nevo para construir una historia sobre el amor, las oportunidades perdidas y el paso del tiempo.

Con sus nueve minutos de aplausos, It Will Happen Tonight entra directamente en la pelea del aplausómetro de Venecia 2026. Moretti ya consiguió una respuesta considerable y se suma a las producciones que comienzan a hacer ruido en la competencia por el León de Oro.

Duración de la ovación: 9 minutos.

Look Back

Tatsuki Fujimoto llegó al Festival de Cine de Venecia 2026 con la adaptación live action de Look Back, basada en su reconocido manga. La película sigue a dos jóvenes apasionadas por el dibujo que desarrollan una amistad mientras enfrentan distintas circunstancias que cambian sus vidas.

Con más de 12 minutos de aplausos, coloca a Look Back entre las películas que más entusiasmo han generado durante esta edición del festival. La respuesta destacó especialmente por tratarse de una adaptación de un manga llevado del papel a la acción real.

La respuesta del público coloca a la película de Hirokazu Koreeda entre los títulos que habrá que seguir de cerca rumbo al León de Oro.

Duración de la ovación: 12 minutos.



