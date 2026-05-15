Arrancó el Festival de Cannes 2026. Eso significa una cosa: el aplausómetro ya está en marcha. Con cada estreno —especialmente los que forman parte de la Selección Oficial y compiten por la Palma de Oro— comienzan a contarse los minutos de ovación que aunque no define nada, siempre da de qué hablar.

Y como cada año, la audiencia gustosa de aplaudir no decepciona, y hasta ahora ya hay películas acumulando aplausos y perfilándose como las favoritas del certamen. Así que por acá les iremos dejando un resumen con los estrenos, las ovaciones y qué tanto influyen en su éxito.

PD: Esta nota se irá actualizando conforme se reporten nuevos minutos de ovación.

Póster oficial de Cannes 2026, el festival de las ovaciones / Foto: Cannes

El laberinto del fauno

¿Sabían que la ovación más larga en la historia del Festival de Cannes se la llevó Guillermo del Toro en 2006 por El laberinto del fauno? ACÁ les contamos cuánto duró. Y no sorprende: se trata de una de las películas más bellas y devastadoras que han pasado por el festival.

Este 2026, Del Toro regresó a Cannes con una versión restaurada en 4K de la cinta para celebrar sus 20 años. La proyección, dentro de Cannes Classics y programada para el martes 12 de mayo, también recibió una ovación que, aunque no fue cronometrada, marcó el arranque del aplausómetro de esta edición.

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Ceniza en la boca

Ceniza en la boca es la nueva película coescrita y dirigida por Diego Luna. Se estrenó en la sección Special Screenings, fuera de competencia, pero destaca por marcar su regreso a la dirección con una historia centrada en la migración.

Para esta cinta, Luna eligió a Anna Díaz como protagonista. Interpreta a una joven que, junto a su hermano, deja México para mudarse a Madrid y reencontrarse con su madre. Sin embargo, la promesa de una vida mejor se desvanece al enfrentarse al racismo y al duelo por lo que dejó atrás.

La película se proyectó el miércoles 13 de mayo y recibió una ovación de cinco minutos. Entre el público se encontraban Gael García Bernal —quien forma parte de La Corriente del Golfo, productora del filme— y Alfonso Cuarón.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma

La noche del miércoles 13 de mayo, la edición 2026 del Festival de Cannes arrancó con la sección Un Certain Regard, y lo hizo con la proyección de Teenage Sex and Death at Camp Miasma, dirigida por Jane Schoenbrun, a quien recordamos por I Saw the TV Glow (2024).

La película está protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson. Este slasher queer funciona como un homenaje a los clásicos del género y sigue a Kris, una directora que, tras triunfar en Sundance, recibe la oportunidad de dirigir una franquicia de zombies, marcando su salto del cine independiente al mainstream.

La cinta recibió una ovación de nueve minutos y ha sido descrita como uno de los ejercicios de horror meta más interesantes de los últimos años, además de uno de los mejores trabajos de Einbinder fuera de Hacks.

Fatherland

Fatherland marca el regreso de Paweł Pawlikowski después de casi ocho años de ausencia. Su último trabajo fue Cold War (2018), que le valió el premio a Mejor Director en Cannes y lo llevó a competir en los Premios Oscar.

Esta nueva película compite por la Palma de Oro en 2026 como parte de la Selección oficial, y está protagonizada por Sandra Hüller, quien interpreta a la hija de un genio literario de la posguerra. La historia sigue a una familia que regresa a Alemania en un viaje cargado de ideologías, pérdidas y legado.

El jueves 14 de mayo, Fatherland recibió una ovación de cinco minutos, según reportes de medios. Para muchos, esto la posiciona como una fuerte contendiente rumbo a la temporada de premios de 2027.

Club Kid

Más presencia de México en el Festival de Cannes con el debut como director de Jordan Firstman titulado Club Kid, la cual forma parte de la selección en Un Certain Regard con un elenco que integra al mexicano Diego Clava junto a Cara Delevingne, Miss Benny y la presentación de Reggie Absolom y Eldar Isgandarov.

Tras su proyección, la película recibió una ovación de seis minutos, y considerando las reseñas y primeras reacciones, es de lo mejor que se ha visto en estos primeros días del festival.