Lo que necesitas saber: Podemos decir que 2023 fue uno de los peores años para el cine de superhéroes. Y el estreno de 'Aquaman 2' es la prueba de ello.

Aquaman and the Lost Kingdom, la segunda parte de la saga protagonizada por Jason Momoa, era una de las películas más esperadas de este 2023 con un estreno programado para las fechas fuertes de Navidad. Sin embargo, representa uno de los fracasos más grandes del año, de DC y del mundo de los superhéroes.

Aquaman 2, dirigida por James Wan, nos muestra el regreso de Arthur Curry, pero una de las cosas que habían generado más expectativa, o mejor dicho morbo, era ver a Amber Heard como Mera, quien volvía a un blockbuster tras perder el juicio en 2022 contra su exesposo Johnny Depp (sobre la demanda por difamación por la editorial publicada en The Washington Post por la actriz).

La cosa es que después de muchos años de espera para ver la segunda parte de Aquaman , quizá una de las cintas mejor recibidas por la audiencia dentro del DC, no logró hacer que los espectadores fueran al cine esta Navidad, pues la recaudación en taquilla estuvo muy por debajo de lo esperado con apenas 40 millones de dólares en Estados Unidos.

Imagen de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’/Foto: Warner Bros.

Aquaman 2 y su poca recaudación en taquilla

Como les contamos, Aquaman 2 recaudó apenas 40 millones de dólares en la taquilla en Estados Unidos. Parte de la sorpresa es que la película costó unos 205 millones de dólares, los cuales se repartieron entre varias controversias que incluyeron su producción durante la pandemia, y desde luego, el tema de Amber Heard.

Aquaman fue una de las cuatro mega producciones que Warner Bros. y DC lanzaron este 2023. Arrancaron el año con The Flash protagonizada por Ezra Miller en su primer título en solitario. Luego se siguieron con Shazam! Fury of the Gods, la segunda parte con Zachary Levi; y luego con Blue Beetle, el debut de este superhéroe que hasta ahora, es el único de los cuatro que formará parte del universo de James Gunn.

Aquaman debutó con 40 millones, The Flash lo hizo con 55, Shazam 2 recaudó 30 millones y Blue Beetle unos 25 millones de dólares. A todas les fue bastante mal considerando presupuestos. Sólo que es importante decir que DC no fue el único que sufrió pérdidas con el cine de superhéroes.

DC vs MCU vs ¿a nadie le interesa ya el cine de superhéroes?

El tema también le pasó factura a The Marvels, la cual marcaba el regreso de Brie Larson como Capitana Marvel. Esta película, cuyo costó también fue muy elevado, recaudó 47 millones de dólares en su debut, convirtiéndose en la cinta de universo cinematográfico de Marvel que menos taquilla ha generado.

Ahora bien. Las otras películas que se estrenaron este 2023 dentro del MCU, tampoco es que fueran un éxito. Para que se den una idea, la tercera parte de Guardians of the Galaxy, la cual marca el cierre de James Gunn en Marvel, recaudó cerca de 850 millones de dólares; es decir, no superó los mil millones a los que Disney estaba acostumbrado.

Otra cinta del MCU que se estrenó en 2023 fue Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la cual recaudó 475 millones de dólares cuando debía superar los 600 millones. Y por último, estuvo Spider-Man: Across de Spider-Verse, la cual se acercó bastante a los 700 millones.

Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani en ‘The Marvels’/Foto: Marvel Studios

¿Qué sigue para el 2024?

Para el próximo año, el cine de superhéroes no tendrá muchos estrenos. El más grande de todos es la tercera parte de Deadpool con Ryan Reynolds, y de la cual hay muchas expectativas por el regreso del Wolverine de Hugh Jackman. También, Sony estrenará Madame Web y Kraven the Hunter, pero no se ha generado mucha conversación con ninguna de las dos cintas.

Hemos de contar también entre los estrenos la segunda parte de Joker de Todd Phillips con Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Si bien no entra de lleno en el concepto de cine de superhéroes al cual estamos acostumbrados, la mencionamos porque el personaje viene de un cómic y del lore de Batman.

¿Venom 3 se estrenará en 2024? Todo parece indicar que sí, pero no han dado muchas noticias respecto a su producción y salida. Creemos que Venom 3 y Deadpool 3, son los dos estrenos más fuertes del próximo año en el cine de superhéroes. Pero a como van las cosas, hemos de llevarla con calma para ver qué sigue con estas franquicias.

Te puede interesar