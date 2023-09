Lo que necesitas saber: Está todo listo para el estreno de la nueva película de Aquaman. Y si ustedes no saben de qué va ni cuándo se estrenan, acá les contamos toda la información.

El universo cinematográfico de DC anda pasando por una serie de cambios, pues parece que con la llegada de James Gunn y Peter Safran, las películas de esta casa de cómics por fin tendrán un rumbo claro. Sin embargo, todavía quedaban pendientes algunas cintas que venían trabajando desde hace rato, como el caso de Aquaman and the Lost Kingdom.

Para ser exactos, fue en 2021 cuando se confirmó de manera oficial que se venía una secuela del Rey de los Siete Mares de las historietas, interpretado por Jason Momoa y bajo la dirección de James Wan, quien estuvo a cargo de la primera parte. Pero así como sucedió con otras producciones de DC Studios (cof cof, The Flash), este proyecto pasó por un montón de cambios, sobre todo de fechas.

Ya pasaron varios años desde la primera cinta en solitario de Aquaman/Foto: Warner Bros.

Se suponía que Aquaman and the Lost Kingdom iba a llegar a los cines en diciembre de 2022. Sin embargo, parece que la filmación y post-producción se retrasó, es por eso que Warner Bros. Pictures reprogramó varias veces su estreno en la pantalla grande. A esto habría que sumarle el caso de Amber Heard, quien inevitablemente, terminó embarrando a la película con toda la polémica legal que armó junto a Johnny Depp.

De cualquier manera, después de moverla varias veces, por fin veremos este 2023 la nueva aventura de Arthur Curry. Poco a poco han aparecido detalles sobre la cinta, como un teaser que nos dejó imágenes épicas. Pero si ustedes quieren conocer más información, acá les contamos absolutamente todo lo que deben saber sobre la segunda película de Aquaman.

Ya casi se estrena la nueva película de Aquaman/Foto: Warner Bros.

La historia de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

Claro que si vamos a hablar de Aquaman and the Lost Kingdom, debemos empezar por la parte más importante: la historia que veremos en esta película. Warner Bros. Pictures y DC Studios se guardaron muchos detalles de la trama para que los fans se lleven una sorpresa cuando la chequen en el cine. Sin embargo, por ahí ya se filtraron algunos datos que suenan interesantes.

En esta cinta, Aquaman se ve obligado a proteger a Atlantis de la devastación, pues aparece un antiguo poder que amenaza a este mundo y al planeta entero. Es por eso que para salvar este reino que juró proteger a toda costa, debe aliarse con un personaje que ya vimos en la película anterior, lo cual podría complicar un poco la misión. De eso más o menos va esta nueva cinta.

Teaser de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ / Foto: DC

El tráiler oficial de la película

Después de mucha espera, Warner Bros. por fin soltó el tráiler oficial de Aquaman and the Lost Kingdom y es una verdadera locura. Para que se den una idea de lo que decimos, en este avance vemos a Arthur Curry pasando por un momento complicado, pues está lidiando con el trabajo de ser esposo y padre, pero también con la tarea de reinar en Atlantis.

Sin embargo, en medio de todo esto regresa ni más ni menos que Manta (Yahya Abdul-Mateen), quien con la ayuda de un artefacto oscuro, buscará acabar con nuestro héroe y todo lo que ama. Eso por supuesto incluye su familia, reino e incluso toda la Tierra. Y la verdad, por lo que se puede ver, la cosa se pondrá color hormiga.

Pero en medio de todo esto, en Aquaman and the Lost Kingdom también reaparece el mismísimo Ocean Master (Patrick Wilson), el medio hermano de Arthur. Juntos y con la ayuda de sus aliados en Atlantis, buscarán detener a Manta a toda costa. Aunque eso sí, la misión se ve complicada, pues tendrán que darle con todo para acabar con él.

El elenco de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

Ahora bien, es momento de hablar sobre el elenco de Aquaman and the Lost Kingdom. Como ya lo mencionábamos antes, Jason Momoa, Patrick Wilson y Yahya Abdul-Mateen II volverán para interpretar a sus respectivos personajes en la secuela. Pero eso sí, no son los únicos del elenco que volveremos a ver en esta película.

Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Themuera Morrison, Randall Park y hasta Amber Heard (con uno que otro cameo) estarán de vuelta en la nueva cinta de Aquaman, dando vida otra vez a Atlanna, el Rey Nereus, Thomas Curry, el doctor Stephen Shin y Mera respectivamente. Esto por supuesto que nos emociona, pero a la vez nos agüita que Willem Dafoe no aparecerá como Vulko… no todo podía ser perfecto.

Manta será el villano de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ / Foto: DC

Aunque además de esto actorazos, al elenco de Aquaman and the Lost Kingdom también se unen nuevos nombres, entre ellos Vincent Regan como Atlan, el primer rey de Atlantis; Jani Zhao como Stingray; Indya Moore como Karshon; y Pilou Asbæk, en un papel que hasta el momento no se ha confirmado. Así que como verán, tendremos más personajes en esta aventura.

Fecha de estreno en México y Latinoamérica

Como ya les comentamos antes, Warner Bros. y DC Studios movieron varias veces la fecha de estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, tantas que ya no sabíamos si iba a llegar a la pantalla grande o no. Aunque después de posponerla como si no hubiera un mañana, por fin sabemos cuándo se estrenará en los cines.

Anótenlo muy bien en su calendario, porque la película se estrenará en México y Latinoamérica el próximo 20 de diciembre, justo unos cuantos antes de Navidad y para cerrar el 2023 con todo. ¿Qué tal? ¿Están listos para checar la nueva aventura de Aquaman? Para ser honestos, la verdad es que por lo detalles que conocemos, pinta a que será una cinta alucinante, pero ya lo veremos.

