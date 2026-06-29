Armie Hammer está de regreso con una película señalada como antimigrante, cuya exhibición comercial en Alemania quedó prácticamente bloqueada. Así empezamos esta nota porque, si el actor quería una segunda oportunidad, parece que no la tendrá, o al menos no donde él esperaba.

Pero vamos por partes. El 16 de junio de 2026, Armie Hammer dio una de sus primeras grandes entrevistas tras las acusaciones de abuso y violencia sexual, asociadas también a una sugerencia de canibalismo que sigue confundiendo a muchas personas. El actor ha negado las acusaciones y no fue acusado penalmente.

Armie Hammer en Citizen Vigilante / Foto: Quiver Distribution

Una segunda oportunidad

Poco o nada se habló de esa charla con el actor, quien reveló lo mal que la ha pasado en los últimos 5 años sin trabajo, sin dinero y viviendo en un departamento diminuto en Venice Beach. Y ustedes dirán: “Oye, pero su familia es una de las más ricas en EUA”. Pero él dijo: “O sea, sí, pero ese dinero no es mío”.

La idea de compadecerse del actor a través de una entrevista “honesta”, en la que asume responsabilidad por lo sucedido y clama por una segunda oportunidad, no le interesó a nadie.

Armie Hammer en 2017 / Foto: Shutterstock

Citizen Vigilante, la nueva película de Armie Hammer

Pero lo que sí está dando de qué hablar es la razón por la que hizo la entrevista. Y es que, como les adelantamos, el actor de 39 años anda promocionando su nueva película titulada Citizen Vigilante, escrita y dirigida por el alemán Uwe Boll, y que, para sorpresa de nadie, es una enorme película de propaganda.

Tanto así que en Alemania quedó sin clasificación por parte de la FSK, lo que en la práctica impide su exhibición y distribución comercial amplia, al ser considerada una cinta con un fuerte y violento discurso antimigrante.

Armie Hammer en la considerada película de propaganda / Foto: Quiver Distribution

Vaya, Citizen Vigilante empieza con un hombre afrodescendiente clavando un cuchillo en el cuello de una mujer blanca que, además, iba caminando con su hijo en un parque.

Lo que sigue es el reporte de la noticia confirmando una serie de ataques de migrantes legales e ilegales en Europa. Pero, para buena fortuna de algunos, hay un vigilante haciendo justicia. ¿Cómo? De la misma manera violenta y terrible en la que nos dicen que se han cometido los crímenes.

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Elon Musk, el más fan de Citizen Vigilante

Si tienen duda de lo cuestionable que es la cinta, piensen en que este fin de semana Elon Musk subió completa Citizen Vigilante a su cuenta de X. La compartió el viernes 26 y el enlace para verla estuvo activo unas 48 horas (información vía Variety).

Cuando el director posteó en su cuenta de X que la segunda parte de Citizen Vigilante se estrenaría en 2027, el sudafricano, naturalizado estadounidense, dijo que Citizen Vigilante 2 “será aún mejor”.