Gustavo Cerati: El arte y la historia detrás de tres portadas de sus discos

Este 11 de agosto, Gustavo Adrián Cerati Clark cumpliría 61 años, y como no queremos olvidar que este día nació uno de los mejores músicos de Argentina y Latinoamérica, queremos recordarlo no sólo con su música, también con el icónico arte de tres de sus discos: Amor Amarillo, Bocanada y Fuerza Natural.

Sí, no fueron obras suyas, pero aquí se darán cuenta que no sólo era bueno creando melodías y escribiendo canciones, también dentro de él existía un artista visual que aportó en la creación de sus portadas con algunas ideas. No por algo desde niño disfrutó dibujar y luego decidió estudiar Publicidad en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires.

Amor Amarillo

Empezamos con el que se considera su primer disco como solista, aunque su creación se dio en un periodo de descanso de Soda Stereo, en el cual destacan canciones como Te llevo para que me lleves, Lisa y Bajan, cover a un sencillo de su ídolo Luis Alberto Spinetta.

En éste, el arte estuvo a cargo de Gabriela Malerba y Alejandro Ros; la primera una diseñadora que, además de trabajar con Cerati, también hizo lo mismo con Soda Stereo; y el segundo, un diseñador gráfico que igualmente colaboró con Bersuit y Spinetta.

Amor Amarillo se lanzó el 1 de noviembre de 1993, y en un comienzo, de acuerdo a La Nación, se le consideró un disco con un diseño raro: una portada minimalista de color amarillo y naranja, donde no figuraba el título y el apellido de Gustavo aparecía solamente en el margen superior derecho.

Al reverso de éste, se encontraba una fotografía de Cerati tomada por Alejandro Kuropatwa, un famoso fotógrafo de músicos argentinos que también tuvo frente a su lente a artistas como Charly García y Fito Páez.

Sobre este diseño, Alejandro Ros llegó a comentar: “En ese momento, como Soda Stereo seguía existiendo como grupo, no había que hacer mucho escándalo. Inclusive la compañía tenía miedo que el lanzamiento hiciera pensar a la gente que la banda se separaba”. Y sí, los rumores de un posible divorcio aumentaban y más tarde se volverían realidad.

Finalmente, en el libro Cerati en primera persona, Gustavo dice esto: “‘Silencio visual’: con esa imagen se resume la imagen del álbum. Llegar a lo despojado, pero como producto de una gran complejidad. Se parece a esos discos que contienen todo el espectro de colores y que, al girarlos a mucha velocidad, se tornan blancos. En este caso, amarillo”.

Bocanada

Seguimos con el que, quizá, es uno de los discos más emblemáticos de Gustavo por sus canciones y su portada. Y es que quién podría olvidar esa fotografía de perfil de Cerati, donde su figura se mezcla con el azul que tiene de fondo y de su boca nace una nube de humo.

Pues quién captó esta imagen fue Gabriela Herbstein, fotógrafa y artista visual argentina que, de acuerdo a La Tercera, ya había trabajado con el músico en la presentación del álbum Canción Animal y en una sesión de fotos junto a su entonces esposa, Cecilia Aménabar.

Seguramente a Cerati le encantó su trabajo, ya que para su segundo disco como solista, la llamó para que se encargara de la portada. Entonces ella pensó en inspirarse en discos de Bob Dylan y David Bowie, pero ya en la sesión de fotos, ocurrió un momento importante y mágico.

Después de un rato de tomar algunas pruebas, Gustavo le preguntó si podían parar para ir a fumar, ella le dijo que sí; cuando lo vio exhalando el humo de unos Jockey Suaves, la idea surgió.

Ella le pidió que comenzara a expulsar humo para tomar algunas fotos, pero llegó un momento en el que éste era tan denso, que le dijo que parara, que no podía enfocar; Gustavo, en broma, le preguntó: “¿Y si el humo está en foco?”. Esa frase, que al momento pasó desapercibida para Gabriela, se convertiría más tarde en el nombre de uno de los temas.

Por último, Gabriela cuenta que en la sesión Cerati siempre se comportó flexible y atento a lo que ella quería. Así lo contó para Rolling Stone: “Gustavo era el alumno ideal, era el alumno perfecto… Muy detallista, muy estético. Le tiraba una consigna y él enseguida se ponía”.

Fuerza Natural

Finalmente, tenemos el último disco de Cerati, uno que nos dejó grandes canciones como Magia, Rapto, Sal, Convoy y Deja Vú. En este álbum, el arte estuvo a cargo del estudio Rock Instrument Bureau, fundado en 2005 por Roy García y Sebastián D’Ovidio.

De acuerdo a Infobae, Gustavo declaró en una ocasión que la portada de Fuerza Natural se creó pensando en un vinilo: “La idea era hacer un cierto tributo a las tapas de tipo Hipgnosis, de la época de las tapas del rock. Poner un elemento discordante o movilizador en un supuesto contexto real”.

Sí, para Sopitas.com, también llegó a comentar que el extraño jinete que aparece en la portada sobrevolando la Défense, en París, Francia, era con la intención de crear algo que rompiera con los esquemas, pero que también fue una idea que nació por la influencia de una película que le gustó.

“Al principio, era un poco eso, el triunfo de la fuerza natural sobre una situación más artificial. Luego, lo de ese personaje empezó a surgir por una película que vi que se llama Special”, indicó Cerati.

“Hay un momento en el que (el personaje) habla con sus amigos de una tienda de cómics y le dice uno al otro: ‘¿qué hace diferente a un hombre de un superhéroe?’, y uno de los amigos le contesta: ‘el superhéroe es el que maneja las fuerzas naturales’, y justo cuando escuché eso, se me empezó a cerrar todo; fíjate de dónde llegan las cosas”, comentó.

Así fue como nació la portada de su último disco; una combinación de vinilos, de ideas que podríamos comparar con el realismo mágico, y de una película cómica que salió en 2006. El resto estuvo a cargo de los diseñadores y de la fotógrafa Nora Lezano.

Menciones especiales

Primero tenemos la portada de Siempre es hoy, la cual es una pintura hecha por Diego Gravinese, quien, de acuerdo a Gustavo, es un artista hiperrealista que proyecta fotografías sobre tela y comienza a realizar trazos al óleo. Y luego el arte de Ahí vamos, de quien estuvo a cargo Ezequiel de San Pablo.

Estas son todas la portadas de los discos de Cerati, y con lo que se comprueba que el músico argentino no sólo estaba comprometido con las canciones que creaba, también con el arte visual de sus álbumes, pues si bien no intervenía directamente, sí le interesaba aportar sus ideas y también respetar el trabajo de los artistas.

Quizás muchos piensen que el arte de un disco siempre pasa a segundo plano, pero éste funciona como un complemento a la música que el artista o la banda hace. Simplemente es inevitable pensar en Unknown Pleasures, de Joy Division, sin ese pulsar; hablar de The Velvet Underground and Nico, sin recordar la icónica banana que pintó Andy Warhol; o escuchar Puente sin traer a la memoria a Gustavo Cerati expulsando una bocanada de humo.

*Con información de La Nación, La Tercera, Rolling Stone, Infobae y Cerati en primera persona