Dicen por ahí que el tiempo pasa volando y eso nos queda muy claro cuando vemos a todo el elenco de Stranger Things. Desde que esta serie se estrenó en 2016, conocimos a un grupo de actores infantiles, juveniles y otros más adultos que aunque parezca increíble, tuvimos chance de ver crecer desde nuestras pantallas.

Parece increíble pero ya pasaron seis años desde que los hermanos Duffer presentaron esta historia que no solo refrescó las tramas de ciencia ficción y terror que tenemos en la actualidad, también retomaron algunas referencias e ambos géneros y sobre todo, nos dieron un trancazo de nostalgia ochentera. Una combinación espectacular.

Foto: Getty Images

Es momento de repasar cómo ha cambiado el elenco de ‘Stranger Things’

Ciertamente, todos los actores del elenco principal de Stranger Things ya no son unos niños y es evidente que han evolucionado tanto como personas como actores frente a nuestros ojos. Es por eso que aprovechando que ya se viene la cuarta y última temporada de esta gran serie, es momento de repasar cómo ha cambiado el elenco con el paso de los años.

Millie Bobby Brown – Eleven/Jane Hopper

Empecemos con la que muchos consideran como la protagonista de Stranger Things, ni más ni menos que Eleven. Cuando todo esto arrancó, Millie Bobby Brown era casi una actriz desconocida que apenas tuvo papeles pequeños en otras series, pero a raíz de su participación en la producción de Netflix, se lanzó al estrellato mundial.

Después de dar vida a Eleven, Millie ha aparecido en proyectos como Godzilla: King of the Monsters, Enola Holmes y Godzilla vs. Kong. Eso sin contar las campañas de maquillaje que tiene y hasta en los videos musicales que ha aparecido y de artistas del tamaño de Maroon 5, The xx, Drake y Mariah Carey.

Fotos: Netflix

Finn Wolfhard – Mike Wheeler

Continuemos con el amor de Eleven, ni más ni menos que Mike Wheeler. Finn Wolfhard es el encargado de interpretar a este personajazo que por momentos, es el líder de la banda. Al igual que la mayoría dentro del elenco de Stranger Things, se hizo famoso luego de dar vida a este papel y a partir de ahí se le abrieron muchas puertas.

Para que se den una idea, lo hemos visto en proyectos como It de Andy Muschietti, Dog Days, The Addams Family y recientemente apareció en Ghostbusters: Afterlife. Además de su faceta como actor, también es músico y ha tocado como bandas como Calpurnia y tras la separación de esta formó The Aubreys.

Fotos: Netflix

Noah Schnapp – Will Byers

Ahora tenemos a un personaje que a decir verdad, nunca se la ha pasado tan bien que digamos en Stranger Things. Por supuesto que hablamos de Will Byers, que en la serie le da vida el actor Noah Schnapp y que a lo largo de las temporadas lo hemos visto lidiando con el Demogorgon y el Mind Flyer.

Sin embargo, además de su trabajo en la producción de Netflix, ha aparecido en proyectos como The Circle, We Only Know So Much, The Legends of Hallowaiin, Abe, Waiting For Anya y Hubie Halloween. Además, al igual que Millie, ha tenido participaciones en videos musicales de artistas como Panic! At The Disco y Drake.

Fotos: Netflix

Gaten Matarazzo – Dustin Henderson

Llegó el turno de hablar de un personaje que queremos mucho, ni más ni menos que el buen Dustin Henderson. Gaten Materazzo es el actor que lo interpreta en Stranger Things y sin duda, es de los que brillan en cada una de las escenas que tiene (cómo olvidar el momento en que Dustin cantó “Never Ending Story” junto a su novia a distancia mientras escapaban del Mind Flyer e intentaban entrar a la guarida de los rusos).

Además de esta serie, Gaten tiene su propio show en Netflix, Prank Encounters, un programa de cámaras ocultas donde le hacen bromas a un montón de personas. Pero así como muchos otros actores del elenco, también le gusta aparecer en videos musicales, y en este lado ha trabajado con grandes nombres de la industria musical como Katy Perry y Green Day.

Fotos: Netflix

Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair

Ahora vamos con otro personaje que conforme pasan las temporadas de Stranger Things, adquiere más protagonismo, Lucas Sinclair. Desde que lo conocimos en 2016, nos encariñamos con la onda y la vibra que Caleb McLaughling transmitía cuando daba vida a este papel, y poco a poco se ha ganado un nombre en la industria.

Lo decimos porque ha tenido poca participación en otras series y películas. En realidad, más allá de la producción de los hermanos Duffer, solamente ha aparecido en The New Edition Story y Concrete Cowboy. Aunque eso sí, tuvo una participación especial en el videoclip de Sia, “Santa’s Coming For Us”.

Fotos: Netflix

Sadie Sink – Maxine ‘Max’ Mayfield

En la segunda temporada de Stranger Things tuvimos nuevos personajes, entre ellos Max Mayfield. Sadie Sink llegó al elenco principal con esta chica que era completamente a todas las que habitaban Hawkins, pero rápidamente se ganó el cariño de los fans y se convirtió en una de las favoritas.

Además de aparecer en la serie de Netflix, Sadie ha participado en películas como The Glass Castle, Chuck, Eli, Dear Zoe y en las partes 2 y 3 de Fear Street bajo la producción del gigante del streaming. Aunque recientemente ganó más reconocimiento por aparecer en el cortometraje que la cantante Taylor Swift estrenó para su canción “All Too Well”.

Fotos: Netflix

Priah Ferguson – Erica Sinclair

Terminando con el reparto infantil (que ya no lo son) tenemos a Priah Ferguson, que en la segunda temporada de Stranger Things se unió para interpretar a la hermana menor de Lucas, Erica Sinclair. Aunque al principio la mostraban como uno dolor de cabeza y que siempre se burlaba de su hermano y sus amigos, poco a poco la adoptaron en la banda –porque en el fondo también tiene algo de nerd–.

A pesar de ser una de las actrices más jóvenes del elenco, Priah ha aparecido en varias películas y series como Deus ex Machina, Perfectville, Suga Water, Ends, La Vie Magnifique De Charlie, The Oath, Coffee X Cream y Atlanta.

Fotos: Netflix

Natalia Dyer – Nancy Wheeler

Ahora vamos de lleno con el elenco juvenil, que además de tener sus propias tramas, han ayudado en muchísimas ocasiones a los chicos de Stranger Things. Empecemos con Natalia Dyer, quien interpreta a la hermana mayor de Mike, Nancy Wheeler y que hemos visto evolucionar a tal grado de convertirse en una aspirante a periodista sumamente capaz y comprometida con el oficio.

Junto a su trabajo en la serie de Netflix, también tiene créditos en proyectos como Yes, God, Yes, After Darkness, Tuscaloosa, After Her, Velvet Buzzsaw y Things Heard and Seen. A esto habría que sumarle la participación que tuvo en “Wild Love”, el video musical de ni más ni menos que James Bay.

Fotos: Netflix

Charlie Heaton – Jonathan Byers

Continuamos con otro personaje que se nos mostró como alguien muy misterioso pero con el paso de las temporadas hemos tenido chance de conocer mejor. Claro que hablamos de Jonathan Byers, el hermano mayor de Will interpretado por Charlie Heaton que hace una gran pareja con Nancy no solo como novios, también a la hora de trabajar investigando historias.

Además de aparecer en Stranger Things, Charlie ha tenido papeles en series y películas como As You Are, Shut In, Marrowbone y hace poco entró al Universo Cinematográfico de Marvel para dar vida a Cannonball en The New Mutants.

Fotos: Netflix

Joe Keery – Steve Harrington

Terminamos la parte del elenco juvenil principal con el buen Joe Keery, que en Stranger Things da vida a Steve Harrington. La verdad es que al principio este personaje no caía tan bien que digamos, pero conforme avanzaron las temporadas nos dimos cuenta que era un buen sujeto que tiene una gran amistad con Dustin.

El trabajo de Joe en el cine es amplio, pues ha aparecido en películas como How to Be Alone, Molly’s Game, After Everything, Slice, Spree y en 2021 lo vimos en Free Guy junto a Ryan Reynolds. Al igual que Finn Wolfhard, Keery también es músico y formó parte de la banda Post Animal, aunque en 2019 lanzó Twenty Twenty, su primer disco en solitario bajo el pseudónimo de Djo.

Fotos: Netflix

Winona Ryder – Joyce Byers

Cuando supimos que Winona Ryder aparecería en Stranger Things, nos voló la cabeza, porque para ese punto, ya era una estrella internacional. Sin embargo, nos sorprendió que en la serie diera vida a Joyce Byers, la madre de Will y Jonathan que ha tenido qué pasar por un montón de cosas complicadas con tal de salvar a sus hijos.

Después de aparecer en la producción de Netflix, Winona ha aparecido en películas como Experimenter: The Stanley Milgram Story, Destination Wedding y en la serie de HBO, The Plot Against América, donde fue la protagonista.

Fotos: Netflix

David Harbour – Jim Hopper

Por último pero no menos importante, tenemos a un personajazo que se convirtió en el favorito de muchos, ni más ni menos que Jim Hopper. David Harbour es el encargado de interpretar al jefe del departamento de policía de Hawkins que a pesar de tener un montón de problemas personales, demuestra estar comprometido con su trabajo y que tiene un gran corazón, al adoptar a Eleven como su hija.

Además de su participación en Stranger Things, recientemente lo hemos visto en proyectos como Suicide Squad, Sleepless, Hellboy 3, Extraction y Black Widow, donde aparecer como Red Guardian. Además, prestó su voz para distintas series animadas como Los Simpson y Star Wars: Visions de Disney+.

Fotos: Netflix