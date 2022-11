Parece mentira pero aunque no lo crean, ya pasó más de una década desde el estreno de Avatar de James Cameron, esa película que llegó para sacudir a la industria cinematográfica y dejarnos con el ojo cuadrado gracias a sus impresionantes efectos especiales y la historia que nos contaron. Sin embargo, después de un montón de espera y anticipación, por fin veremos la secuela de esta trama, la cual lleva por título Avatar: The Way of Water.

Como recordarán, prácticamente desde que Cameron presentó esta enorme producción, reveló sus planes de crear una franquicia que conformará con varias cintas que nomás no veíamos para cuando llegaran a la pantalla grande. Pero tras un montón de incertidumbre, el propio director estadounidense confirmó que además de The Way of Water, Avatar 3 ya está terminada. La tercera película se estrenará el 20 de diciembre de 2024, mientras que Avatar 4 está prevista para el 18 de diciembre de 2026 y Avatar 5 para el 22 de diciembre de 2028.

Foto: Disney

Por fin tenemos el tráiler oficial de ‘Avatar: The Way Of Water’ y es alucinante

Luego de varios meses después de presentarnos el primer vistazo de Avatar: The Way of Water, Disney lanzó el tráiler oficial de esta película durante el popular programa de televisión estadounidense Good Morning America y tenemos qué decirles que es una verdadera maravilla que seguramente los dejará al filo del asiento. Pero eso sí, vamos por partes, porque hay varias cosas qué checar.

En esta ocasión, seguiremos a la familia Sully, cuyo patriarca Jake (Sam Worthington) terminó la primera película dejando su cuerpo humano para vivir como Na’vi con su compañera, Neytiri (Zoe Saldana). Y si algo nos queda muy claro es que en esta ocasión, la familia será uno de los temas más importantes, sobre todo lo que algunos hacen para tratar de que todos sus integrantes permanezcan juntos y los extremos a los que todos llegamos para protegernos unos a otros, además del lugar en el que vivimos.

Foto: Disney

Como ya lo mencionamos antes, Worthington y Saldana junto a Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao y Matt Gerald regresarán para interpretar sus respectivo personajes, pero al elenco de esta nueva película de Avatar también se suman nombres interesantes como Kate Winslet, Sigourney Weaver, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement y Brendan Cowell.

Recuerden que Avatar: The Way of Water se estrenará en cines de nuestro país el próximo 15 de diciembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver esta secuela tan esperada y para que vayan preparándose para lo que se viene, a continuación les dejamos el alucinante tráiler oficial de la película: