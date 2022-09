Claro que es un buen momento para ser fan de Avatar, esa increíble franquicia cinematográfica que llegó a nuestras vidas con su primera película lanzada en 2009 de la mano de James Cameron. ¿Lo mejor? La segunda parte por fin llegará a salas de cine luego de muchos -muchísimos- años de espera.

La secuela llamada The Way of Water, está prevista para estrenarse en diciembre próximo. Y como todavía faltan algunos meses para ello, Disney y 20th Century Fox decidieron reestrenar la cinta original en los días recientes para ir calentando motores.

Imagen ilustrativa. Foto Disney/: 20th Century Fox

Este relanzamiento ha sido un éxito rotundo a nivel mundial, lo que ya podemos tomar como referencia para pensar en que la secuela logre una taquilla récord a finales de este año. Sin embargo, ha habido algunas reacciones bien curiosas pues con el reestreno de la Avatar original, algunas personas se habrían confundido pensando que esta ya era la nueva película.

El reestreno de ‘Avatar’ triunfó a nivel mundial en taquilla

Han pasado 13 años desde que Avatar se estrenó por primera vez y a pesar del tiempo, la cinta sigue siendo un hitazo en toda la extensión de la palabra. La cinta constantemente se debate el lugar como ‘la película más taquillera en la historia’, un reconocimiento que cosechó en el momento de su estreno original y que en años más recientes, ha intercalado con la saga de Avengers.

Y bueno, entre que se lleva o no esa mención, lo que sí podemos decir con certeza es que la película de James Cameron y el mundo de Pandora siguen impresionando a la gente. Como les platicábamos, el largometraje del 2009 recién se relanzó en salas de cine y en apenas unos cuantos días, la rompió en grande registrando 30 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial de acuerdo con lo que informa Forbes.

Esta cifra de dinero evidentemente crecerá con el paso de los días, sobre todo si tomamos en cuenta que el reestreno se hace con formatos de imagen y sonidos mejorados. Ya de por sí, la película era un espectáculo visual en su entrega original, así que la experiencia seguro que crece con la actualización a 4K y toda la onda.

Imagen ilustrativa de ‘Avatar’. Foto: Disney/20th Century Fox

Algunos fans pensaron que ya se estaba estrenando la segunda parte

Sí, el relanzamiento ha sido un éxito… Pero dentro de todo, ha habido una que otra anécdota chusca relacionada a esto. Algunos fans, sin pena ni nada por el estilo, comentan en redes sociales que se habrían confundido y compraron entradas para estas proyecciones pensando que ya se estaba estrenando la segunda parte. Y pues no.

Recordemos que Avatar: The Way of Water se estrenará en diciembre próximo (la película llegará a Latinoamérica el día 15 de ese mes), con la mira puesta en varias secuelas que llegarían en 2024, 2026 y 2028. Así que no se vayan con la finta si en estos días van al cine y en cartelera ven los pósters de Avatar.

Soy tan ingenuo que fui a ver avatar pensando que era la 2 ? — Sebastian Valdes (@jusevasa) September 26, 2022

todos los boludos (mis viejos incluídos) sacando para ver Avatar pensando que es la dos pero en realidad van a ver la uno de nuevo pic.twitter.com/QYl6o3btXE — Cande. (@cnd_rtg) September 25, 2022

Ps chica yo caí también, me fui con familia a cine a ver avatar 2 porque apareció publicidad y gracias a dios el cajero dijo que era la uno, que era un reestrenó y que mejor viéramos la huérfana o pasaje al paraíso y viniéramos en diciembre a ver avatar 2 ? September 27, 2022

Jsjsjsjsjsjsjsjs no la gente pidiendo reembolso porque pensaron que estaban yendo a ver la secuela de Avatar y no el reestreno de la 1 ????????????? — ????? ????? (@TalaGomezO) September 27, 2022