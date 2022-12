Antes del esperado estreno de Avatar: The Way of Water, James Cameron (creador y director) dijo que la película debía alcanzar una taquilla de más de dos mil millones de dólares para ser redituable. Es decir, que esta Avatar se debía convertir en la segunda o tercera película más taquillera en la historia para que la lana rindiera frutos. AQUÍ la noticia.

La película que más dinero ha recaudado es la primera parte de Avatar de 2009 seguida de Avengers: Endgame. Los pronósticos para antes de su estreno eran buenos considerando lo cambiante de la taquilla en Estados Unidos y a nivel internacional a partir del duro golpe al que se sometió con la pandemia.

Ya una vez que se estrenó el pasado 16 de diciembre, las cosas se pusieron complicadas con el clima y la tormenta histórica que azotó a una gran parte de Estados Unidos. ¿Avatar: The Way of Water lo lograría?, ¿James Cameron podría alcanzar su tope en taquilla para así poder continuar con sus planes para la franquicia? La respuesta, hasta ahora, parece irse encaminando al sí…

Ilustrativa de ‘Avatar: The Way Of Water’ / Foto: Disney

Avatar supera los mil millones en dos semanas

De acuerdo con algunos reportes de medios como Deadline, Avatar: The Way of Water ya superó los mil millones de dólares a nivel internacional, lo cual es impresionante si consideramos que la cinta se estrenó, a penas, el pasado 16 de diciembre (es decir, que lleva dos semanas exactas en salas de cine).

Pero no sólo eso. La película se lleva el récord de este 2022 de superar los mil millones en el menor tiempo, un logro que se llevó Spider-Man: No Way Home cuando se estrenó a mediados de diciembre de 2021. Y hay más, pues Avatar ocupa el sexto lugar en la historia en alcanzar esa cantidad en sus primeras dos semanas de estreno (es la cuarta película dentro de Disney en lograrlo).

Imagen de ‘Avatar: The Way of Water’ / Foto: 20th Century Fox/Disney.

Para esta semana, México se coló entre los países que más han recaudado en taquilla para este estreno, ocupando el séptimo lugar detrás de países como China, Francia y Corea del Sur. En Estados Unidos, el último corte registró un total de 300 millones de dólares sumados a los más de 700 millones del resto del mundo.

En otras palabras, el pronóstico para alcanzar el tope que le puso James Cameron, parece prometedor, sobre todo si consideramos que ya no hay más estrenos fuertes para cerrar el 2022, y que ninguna película de alto perfil (o sea, del tamaño de Avatar) se estrenará a inicios de 2023.

James Cameron en la premiere de ‘Avatar: The Way of Water’ / Foto: Getty Images

Avatar: The Way of Water

Después de 13 años del estreno de Avatar, llegó The Way of Water en donde retomamos la vida de Jake Sully junto a Neytiri tras la guerra con los “hombres del cielo” que terminó con gran parte de su familia, y puso en jaque el territorio de Pandora.

Jake y Neytiri, a lo largo de los años, forman una familia con algunos hijos biológicos y la adopción de Kiri, hija de la doctora Grace. Mientras todos viven armonía, los humanos vuelven a atacar Pandora, y la única solución que la familia Sully encuentra, es abandonar sus tierras y ocultarse en otra parte de la luna.

Los personajes de Kate Winslet y Cliff Curtis en ‘Avatar: The Way of Water’ / Foto: Disney

Es así como llegan a una aldea cuyo sustento no se encuentra en la tierra, sino en el agua. La familia de Jake deberá aprender nuevas costumbres, ideas y formas de entender la vida, mientras esperan el ataque despiadado del coronel Miles, quien fue resucitado a través de un na’vi.

Desde luego tenemos de regreso de Sam Worthington y Zoe Saldaña en los roles protagónicos junto a Sigourney Weaver y Stephen Lang. Cameron sumó al elenco a Kate Winslet, Cliff Curtis, Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss y Jack Champion.