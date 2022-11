Después de más de una década sin dirigir una película, este 2022, James Cameron está de vuelta para presentarnos la segunda parte de Avatar, cuyo título es The Way of Water. Por supuesto que esta noticia nos tiene muy emocionados, porque volveremos a Pandora para ver una nueva historia que seguramente volverá a impactarnos y a dejarnos con el ojo cuadrado. Sin embargo, aunque no lo crean, no todos están entusiasmados con la llegada de esta cinta.

Para nadie es un secreto que la industria cinematográfica es un negocio en el que ninguno de los implicados en una producción quiere perder lana que puso para echar a andar el proyecto. Sin embargo, todos los que apoyaron esta secuela con Cameron a cargo se andan mordiendo los sueños, ya que el director les confesó que la película es tan cara que tendrá que convertirse en una de las más taquilleras de la historia para ganar algo de lana…. sí, así como lo leen.

Ilustrativa de ‘Avatar: The Way Of Water’ / Foto: Disney

‘Avatar: The Way of Water’ debe juntar una buena lana para no ser un enorme fracaso

Resulta que en entrevista para GQ, James Cameron declaró que Avatar: The Way of Water representa “el peor caso de negocio de la historia del cine”. Para que se den una idea de lo que el cineasta quiere decir, supuestamente le mencionó a los ejecutivos de Disney y 20th Century Fox que esta tiene que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia para ser redituable.

Hasta el momento, solo cinco películas han superado la barrera de los 2.000 millones de dólares en la historia –cifra para entrar en el tercer o cuarto lugar de. las cintas más vistas de todos los tiempos–, dos de ellas dirigidas por Cameron. La primera es Avatar, ya que recaudó 2.740 millones de dólares en todo el mundo durante su estreno original y obtuvo casi 2 millones más en las emisiones posteriores.

Foto: Disney

Las otras son Avengers: Endgame, con 2.800 millones de dólares, en segundo lugar; Titanic, de James Cameron, de 1997, en tercer lugar, con 2.200 millones de dólares; Star Wars” The Force Awakens, con 2.070 millones de dólares, en cuarto lugar, y Avengers: Infinity War con 2.050 millones de dólares en el quinto puesto.

El cineasta no quiso decir exactamente cuánto costó la enorme producción de Avatar: The Way of Water, pero al igual que la original, requirió una serie de tecnología especializada y costosa, y GQ señaló que él y su equipo tuvieron que empezar de nuevo a pesar de los avances tecnológicos realizados para la primera entrega. Así que como verán, tendrán que rifarse en la taquilla con esta secuela para no convertirse en uno de los fracasos más grandes de Hollywood.