Si algo está en tendencia en la industria cinematográfica es hacer películas biográficas de nombres importantes de la música. Ya hemos visto algunas tan solo en este 2024 y muchas otras más vienen en puerta. Sin embargo, una de las más esperadas era Back to Black, la biopic que nos cuenta la vida y obra de ni más ni menos que Amy Winehouse.

Sin ninguna duda, Amy es una de las figuras femeninas más importantes que ha dado la industria musical en los últimos tiempos. Con tan solo dos discos, pero acompañada de una estética, voz, actitud y presencia únicas, se convirtió en un ícono. Aunque más allá de sus logros profesionales, se vio afectada por problemas personales y de adicciones que lamentablemente apagaron su luz el 23 de julio de 2011 a los 27 años de edad.

Amy Winehouse impactó al mundo con sus dos discos: ‘Frank’ y ‘Back to Black’/Foto: Getty Images

La vida y obra de Amy Winehouse llegará al cine con ‘Back to Black’

Sin embargo, el legado que dejó Amy Winehouse con su corta pero relevante carrera es innegable, pues influenció a toda una generación de cantante no solo en el Reino Unido, también en todo el mundo. Es por eso que no nos sorprendió cuando se anunció que ya estaban trabajando en Back to Black, una película que llevaría su historia a la pantalla grande.

Poco a poco fueron surgiendo detalles sobre esta cinta que nos llamaron la atención, como que Sam Taylor-Johnson (quien estuvo a cargo de Nowhere Boy, la biopic sobre la infancia de John Lennon) sería la encargada de dirigir este proyecto. Además, después nos enteramos que Marisa Abela (que apareció en la serie Industry de la BBC) fue la elegida para dar vida a Amy en la pantalla grande.

Imagen oficial de ‘Back to Black’//Foto: Studiocanal/Focus Features.

¡Platicamos con los protagonistas, directora y la producción de la biopic de Amy!

Después de mucha espera, detalles imágenes filtradas del set de filmación y un tráiler que nos dejó con ganas de más, este 11 de abril por fin llega Back to Black a las salas de cine de México y lo único que podemos decirles es que no importa si son fans o no del trabajo de Amy Winehouse, esta película les mostrará un panorama completo e íntimo de lo que pasaba detrás de la mujer que nos regaló clásicos como “Rehab”, “You Know I’m No Good” y “Tears Dry On Their Own”.

Aprovechando el estreno de esta película en nuestro país y todo el mundo, tuvimos chance de platicar un rato –y en exclusiva– con ni más ni menos que con Marisa Abela, Sam Taylor Johnson, Eddie Marsan (quien interpreta al papá de Amy, Mitch Winehouse), la productora Alison Owen y el guionista Matt Greenhalgh.

Marisa Abela como Amy Winehouse//Foto: Studiocanal/Focus Features.

¿Y de qué hablamos con ellos? Bueno, pues entre otras cosas nos contaron sobre cómo fue construir la película a partir de vivencias muy personales de Amy Winehouse, el trabajo de Marisa para hacer una interpretación que no cayera en la imitación, el pensamiento de Eddie sobre el papel de Mitch en toda esta historia e incluso de lo importante que es la música de otros artistas dentro de la cinta.

De eso y más platicamos con el elenco y la producción de Back to Black. Y si quieren checar la charla completa con el equipo encargado de llevar la vida de Amy Winehouse al cine, a continuación les dejamos la entrevista que nos aventamos con ellos al respecto.

