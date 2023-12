Lo que necesitas saber: La biopic sobre Amy Winehouse empieza a compartir detalles sobre su lanzamiento o más. Les contamos lo que sabemos.

Una nueva biopic está cerca y será sobre una de las artistas más recordadas del nuevo milenio. La película sobre Amy Winehouse, la cual llevará por título Back to Black, está lista para estrenarse en el 2024 y de a poco salen más detalles para ir calando qué veremos en pantalla. Y por acá, les contamos lo que se sabe al momento.

Amy Winehouse. Foto: Getty Images

La trama que seguirá ‘Back to Black’

Por supuesto que con el título de la cinta, es fácil saber más o menos por dónde se enfocará la película. Está más que cantado que el disco más icónico de la cantante británica será un punto sustancial dentro de la trama pero, ¿cómo se abordará?

De acuerdo con una primera sinopsis revelada, la película sobre Amy Winehouse se enfocará en los inicios de su carrera, propiamente en los días en que empezaba su carrera a principios de la primera década de los 2000. Así, iremos repasando vida hasta el 2005-2006 cuando alcanzó el estrellato con el disco que le da nombre a la película.

Imagen ilustrativa de Amy Winehouse. Foto: Getty

“Un viaje que la llevó desde la locura y el color de Camden High Street de los 90 a la adoración a nivel mundial… y de vuelta”, se lee una sinopsis oficial vía Vulture. De hecho, la directora de la película, Sam Taylor-Johnson, ha mencionado que su interés por realizar la cinta se debe a que siente una gran conexión con al cantante, justamente por haber sido habitantes de Camden.

“Mi conexión con Amy comenzó cuando dejé la universidad y estaba en Camden. Conseguí un trabajo en el legendario Koko Club, y todavía puedo respirar cada puesto del mercado, tienda vintage y calle… Unos años más tarde, Amy escribió sus canciones tremendamente honestas mientras vivía en Camden“, dijo la cineasta en un comunicado cuando se anunció la peli.

Imagen ilustrativa de Amy Winehouse. Getty Images

Elenco, directora y equipo de producción de la película sobre Amy Winehouse

Y a todo esto, ¿quién será la encargada de interpretar a la cantante en Back to Black? Bueno, pues la protagonista en esta ocasión es Marisa Abela, a quien muchos recodarán más por su protagónico en la serie de HBO y BBC, Industry.

Junto a Abela, tendremos a Jack O’Connell (a quien varios recordarán por su papel en Skins como James Cook) será la expareja de Amy, Blake Fielder-Civil. Por otro lado, Eddie Marsan, a quien vimos reciente en Fair Play , interpretará al papá de la cantante.

Los personajes de la familia los completan Juliet Cowan como Janis Winehouse-Collins (mamá de la artista) y Leslie Manville como Cynthia, la abuela de Amy.

Marisa Abelo interpreta a Amy Winehouse en esta bipic. Foto: Getty.

Como ya lo mencionamos, la película de sobre Amy Winehouse tendrá a Sam Taylor-Johnson como directora. Ella dirigió anteriormente Nowhere Boy, la primera cinta de Fifty Shades of Grey, A Million Little Pieces y más.

Y en cuanto a los estudios involucrados en el proyecto, Studiocanal es la compañía principal de esta entrega. Además, recientemente se dio a conocer que Focus Features (propiedad de Universal Pictures) se unieron como productores para también distribuir la cinta en Estados Unidos. Así que, de traerla a México, seguramente Universal serán los encargados de hacerlo.

Sam Taylor-Johnson dirige la biopic sobre Amy Winehouse. Foto: Getty.

La fecha de estreno y nuevas imágenes de la película sobre Amy Winehouse

Por ahora, se confirmó que Back to Black se estrenará en Estados Unidos 10 de mayo del 2024 vía Focus Features, quienes la distribuirán internacionalmente. Entonces, aunque no se ha revelado una fecha de estreno en México, es muy posible que llegue por esas fechas a nuestro país.

Y bueno, para que vayan calando de qué va la cinta, les dejamos a continuación algunas de las imágenes que ya se han liberado como primeros vistazos del largometraje.

Marisa Abela como Amy Winehouse. Foto: Studiocanal/Focus Features.

Marisa Abela como Amy Winehouse. Foto: Studiocanal/Focus Features.

Marisa Abela en el set junto a Sam Taylor-Johnson. Foto: Especial.

Eddie Marsan y Marisa Abela en el set de la película sobre Amy Winehouse. Foto: Getty,

Marisa Abela durante la filmación de la película. Foto: Getty.

