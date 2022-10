Vaya sorpresa que nos llevamos luego del estreno de The Batman. Y no lo decimos porque la película de Matt Reeves y la actuación de Robert Pattinson la rompieron, lo traemos a tema porque en los planes iniciales estaba que apareciera ni más ni menos que el némesis del héroe de Gótica: el Joker. Sin embargo, aunque no apareció como tal en la cinta, sí tuvimos un vistazo de esta versión del Príncipe Payaso del Crimen interpretado por Barry Kheogan.

Gracias a una escena eliminada de la película, pudimos ver a Kheogan dando vida a este personajazo que para sorpresa de muchos y a diferencia de otras versiones del ‘Guasón’ en la pantalla grande, este era más parecido y apegado a lo que vimos en los videojuegos de Arkham. Pero aunque ustedes no lo crean, Barry no buscaba interpretar a este villano tan icónico en esta producción. No, él audicionó para el personaje que le hizo la vida de cuadritos al Bruce Wayne de Pattinson.

Aunque no lo crean, Barry Keoghan audicionó para The Riddler en ‘The Batman’

Resulta que en una reciente entrevista para GQ, Barry Keoghan contó que se enteró de la existencia del proyecto de The Batman y grabó un video de audición –que no le pidieron– para tratar de ganarse el papel de The Riddler. El actor conoció al productor Dylan Clark y aunque el personaje ya lo tenía alguien más (primero Jonah Hill y después Paul Dano) le pidió que viera el clip que le mandó. Cuatro meses después, le ofrecieron hacer una participación especial como una nueva versión del Joker junto a Robert Pattinson.

Sin embargo, lo más curioso de todo fue que el video que Keoghan armó para intentar convertirse en El Acertijo estuvo estos años en su canal de Vimeo y apenas nos enteramos que existía. Y aunque no lo crean, su visión de este personaje es muy diferente al desquiciado callejero que vimos en la película. Para que se den una idea, Barry aparece vestido con ropa formal negra, tirantes verdes, un bastón, bombín y muchísimo maquillaje en los ojos.

Al ritmo de la “Danse Macabre” de Camille Saint-Saëns, Barry Keoghan sale de lo que parece ser el elevador de un hotel, acechando sin palabras por los pasillos con un estilo exagerado, antes de dar vuelta en una esquina y reaparecer, sonriendo con una huella ensangrentada en la cara. Al final, no logró convertirse en The Riddler de The Batman pero no se fue con las manos vacías, ya que es muy probable que lo veamos muy pronto como el Joker en la secuela del Hombre Murciélago junto a Robert Pattinson y Matt Reeves. A continuación les dejamos el video de la audición para que lo chequen a detalle: