Bill Murray ha provocado que se suspenda la realización de su nueva película, Being Mortal, la cuál entre otras cosas significaba el debut como director de Aziz Ansari. Pero el asunto es más serio de lo que parecía en un principio luego de que que se diera a conocer la pausa de la producción.

El veterano actor ha sido señalado en una queja por ‘comportamiento inadecuado’, de acuerdo con lo que mencionan diversas fuentes. No se ha especificado a qué se refieren específicamente con el señalamiento, pero parece que la productora Searchlight Pictures (respaldada por Disney) ya toma cartas en el asunto.

Acusan a Bill Murray por ‘comportamiento inadecuado’

La semana pasada, se informó que el estudio Searchlight Pictures había suspendido el rodaje de la película Being Mortal. En ese momento, solo se dio a conocer a través de una nota enviada al staff de producción y reparto, que la filmación sería suspendida indefinidamente debido a una queja. El problema no había sido revelado… hasta ahora.

Este jueves 21 de abril y de acuerdo con lo que informó Deadline, esa queja se refiere a Bill Murray, quien es acusado de comportamiento inadecuado en el set de grabación. Como mencionamos, no se ha especificado qué es lo que Murray hizo a detalle y tampoco se reveló quién es el o la denunciante.

Otros medios como The Hollywood Reporter mencionan que se han puesto en contacto con el estudio, pero solo se les comentó que no harán comentarios mientras la investigación del caso se mantenga en curso. Según parece, Searchlight, Aziz Ansari (protagonista y director debutante en esta cinta) y el productor asociado Youree Henley, están en pláticas para ver cuál será la decisión final respecto al proyecto.

¿De qué trata ‘Being Mortal’?

Being Mortal es una película que apenas se mantenía en pleno rodaje y se trata de una producción encabezada por Searchlight Pictures, estudio asociado a Disney que recientemente nos trajo también Nightmare Alley de Guillermo Del Toro.

Esta nueva cinta, como decíamos, es el debut como director de cine de Aziz Ansari, a quien muchos recordarán por su estelar en la serie Master Of None de Netflix, la cuál también creó. Los protagonistas son el propio Ansari junto al señalado Bill Murray, Seth Rogen y Keke Palmer. La película está basada en el libro Being Mortal: Medicine and What Matters in the End y se contempla que se estrene en algún punto del 2023, a expensas de lo que pase con el rodaje tras el asunto con Murray.