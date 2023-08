Lo que necesitas saber: Bonnie Wright, la actriz que interpretó a Ginny Weasley en las cintas de Harry Potter dejó claro que no está conforme con el papel que tuvo su personaje en la saga.

Cuando pensamos en el mundo mágico de Harry Potter, se nos vienen a la mente sus protagonistas entrañables. Por supuesto que los primeros en los que pensamos son en Harry, Hermione y Ron. Sin embargo, hubo otros personajes que al menos en los libros de J.K. Rowling, tuvieron un papel más importante que el que les vimos en las películas. Y justo es el caso de Ginny Weasley.

Bonnie Wright fue quien interpretó a la menor de los Weasley en la pantalla grande, la cual tuvo una participación grande en Harry Potter y la cámara de los secretos. Pero desde esa cinta, la segunda de la franquicia, nos la mostraron solamente como la hermana de Ron y el interés amoroso de Harry. Y sin duda, la actriz está consciente de que su personaje tenía más que dar en el cine.

Bonnie Wright interpretó a Ginny Weasley en la saga de Harry Potter/Foto: Warner Bros. Pictures

Bonnie Wright dio su opinión sobre el papel de Ginny Weasley en las películas de Harry Potter

Resulta que recientemente, Bonnie estuvo como invitada en Inside of You, el podcast conducido por Michael Rosenbaum (a quien muchos recordarán por dar vida a Lex Luthor en Smallville) y ahí, habló sobre cómo desaprovecharon el potencial de Ginny Weasley en las películas de Harry Potter, pero también de la confusión que los creadores armaron con la relación que tenía con el protagonista de esta historia.

“Tenía ansiedad por actuar y hacer lo mejor que podía con mi personaje: ‘¿le haré justicia a este personaje que la gente adora?’ Fue difícil, especialmente cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de cada personaje fueron eliminadas de la película. No tenías mucho que mostrar en la película“, declaró Bonnie Wright.

Bonnie Wright opinó sobre el papel de Ginny Weasley en las películas de Harry Potter/Foto: Warner Bros. Pictures

Y es que lo que llamó la atención de las palabras de Bonnie fue que se notaba su frustración por no poder mostrar por completo a Ginny Weasley, tal cual como la escribió J.K. Rowling en los libros: “A veces era decepcionante, porque había partes del personaje que simplemente no lograban materializarse al no haber escenas para hacerlo. Eso me hizo sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada“.

A pesar de esta situación y aunque se siente decepcionada, Bonnie Wright está consciente de que Ginny no fue la única que sufrió con las adaptaciones al cine del mundo mágico: “Cuando los fans comparten esa decepción y me dicen, ‘Sabemos que no fuiste tú, pero queríamos más de ti’. Eso pasó con todos los personajes. Ojalá pudieran ser películas de cinco horas”.

La actriz británica cree que tenía mucho potencial su personaje/Foto: Warner Bros. Pictures

La verdad es que nosotros estamos de acuerdo con Bonnie, pues pudieron mostrarnos más de Ginny Weasley en las películas. Sin embargo, aún tienen una oportunidad de reivindicar al personaje, con la serie rebooot que están produciendo para HBO Max, donde veremos a una nueva actriz en el papel. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

