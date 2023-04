Recientemente se confirmó la noticia de que HBO realizaría una serie reboot del universo literario de Harry Potter para Max, la nueva plataforma que fusiona HBO Max y Discovery+ (acá les contamos todos los detalles). El regreso del mago más famoso del mundo fue uno de los anuncios más grandes hasta ahora.

Y es tan grande el anuncio de Harry Potter (al menos causó más conversación que la expansión, por ejemplo, de los universos de Game of Thrones y The Big Bang Theory), que los fans y no tan fans recibieron la noticia con emociones encontradas tanto para bien como para mal.

Logo de la nueva serie de ‘Harry Potter’ que será una original de MAX. Foto: MAX.

Un Harry Potter nuevo para bien y para mal

Para algunos, es muy pronto para ver a otro Harry Potter que no se oiga o vea como Daniel Radcliffe, con quien varias generaciones crecieron a inicios del siglo XXI, y con quien cerraron uno de los capítulos más fascinantes dentro de las franquicias fílmicas que apuntan a un público infantil y juvenil.

Pero otros tantos recibieron bastante bien la noticia, pues parece una nueva oportunidad de entrar al Wizarding World con un enfoque completamente distinto.

Ron y Harry en las primeras películas de Harry Potter / Foto: Warner Bros.

La realidad, es que un reboot en forma de serie de Harry Potter tiene sus pros y sus contras en términos monetarios, narrativos e incluso para las audiencias, las cuales podrían estar saturadas de las mismas historias, pero que las consumen de manera desmedida.

En Sopitas.com somos muy fans tanto de los libros como de las películas y nos encontramos en una batalla emocional por saber si nos emociona la serie reboot de Harry Potter o nos pone triste el plan. Pero para ser completamente objetivos, acá les dejamos algunos pros y contras de esta producción.

Imagen ilustrativa de ‘Harry Potter’ / Foto: Warner.

Pro: Respetar más los libros de Harry Potter

Si le echan un ojo a la conversación de redes sociales respecto a la serie reboot de Harry Potter, podrán encontrar a un grupo muy claro de fans de los libros que están contentos con la noticia por una razón: se podrá explorar con mayor profundidad los libros.

Este es un tema interesante, pues todas las adaptaciones de libros a películas, considerando las necesidades de una cinta en términos de tiempo y narrativa, no pueden presentar todos los puntos relevantes que aparecen en el libro. Sin embargo, una buena adaptación, un buen guion, hace una curaduría de aquellos que son determinantes y los desarrolla.

Harry Potter en la primera película de ‘La piedra filosofal’ / Foto: Warner Bros.

Las películas de Harry Potter, en estos términos, son buenas adaptaciones, pero el Wizarding World es tan amplio, que sí dejó a los fans con ganas de explorar muchísimos personajes (pensando que cada libro se bajaba a una película de entre dos horas o dos horas y media).

Con una serie en donde cada temporada sea un libro, pensando que sean de (por ejemplo) 10 episodios, da un total de 10 horas para cada entrega. ¿Y eso qué significa? Que hay espacio y tiempo para mostrar en pantalla lo que alguna vez quedó fuera y era importante.

Robbie Coltrane como Hagrid en Harry Potter / Foto: Warner Bros. Pictures

Contra: Nada puede superar al elenco de las películas de Harry Potter

La realeza de la industria fílmica y de la televisión en el Reino Unido formó parte del extenso elenco de Harry Potter a lo largo de sus diversas entregas. Y cuando decimos realeza, es porque de verdad todas y todos los actores de altísimo perfil tomaron a un personaje.

Para que lo reflexionen, hablamos de los actores que aparecieron desde un incio en la saga como Maggie Smith como Minerva McGonagall; Alan Rickman como Severus Snape; Robbie Coltrane como Hagrid; Julie Walters como Molly Weasley; Richard Harris/Michael Gambon como Dumbledore; Jason Isaacs como Lucius Malfoy; John Hurt como Ollivander; David Bradley como Filch; Fiona Shaw como Petunia Dursley; y Richard Griffiths como Vernon Dursley.

Alan Rickman como Snape en Harry Potter / Foto: Warner Bros.

Esos son los que arrancaron de un inicio. Pero con cada entrega se sumaron actores como Ralph Fiennes como Voldemort; Gary Oldman como Sirius Black; Kenneth Branagh como Gilderoy Lockhart; Emma Thompson como Sybill Trelawney; David Thewlis como Lupus; Brendan Gleeson como Mad Eye; Helena Bonham Carter como Bellatrix Lestrange; Timothy Spall como Peter Pettigrew.

Dense un respiro porque esto sigue. Imelda Staunton como Dolores Umbridge; Bill Nighy como Scrimgeour; Natalia Tena como Nymphadora Tonks; David Tennant como Barty Crouch Junior; Domhnall Gleeson como Bill Weasly; James Broadbent como Horace Slughorn; Miriam Margolyes como la profesora Sprout; Helen McCrory como Narcissa Malfoy; Ciarán Hinds como Aberfoth Dumbledore, Rhys Ifans como Xenophilius Lovegood.

Imelda Staunton como Dolores Umbridge en ‘Harry Potter’ . / Foto: Warner Bros.

Ahora bien. No sólo hablamos de los mejores actores británicos, sino también de una selección perfecta para los tres personajes principales con Harry Potter, Hermione Granger y Ronald Weasley. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, a la fecha, son los rostros innegables de la franquicia.

¿Se puede superar un elenco como ese? Nos parece imposible, pero aún quedan varios actores increíbles (todos británicos) para entrarle al quite con la serie reboot de Harry Potter como Judi Dench, Colin Firth, Helen Mirren, Michael Caine, Hugh Laurie, Sean Bean, Jeremy Irons, Charles Dance, Kate Winslet, Tom Wilkinson, y muchos más.

Nosotros queremos que Daniel Day-Lewis deje atrás su retiro de la actuación para volver como Lord Voldemort. ¿O ustedes qué opinan?

Pro: Conocer personajes fascinantes que se quedaron fuera

Este punto va relacionado con el primero. Al tener más tiempo para explorar distintas partes de los libros que no lograron llegar a la pantalla grande, también podrán entrarle al quite personajes que son increíbles, pero que por alguna razón no llegaron a las cintas (de algunos de ellos, en realidad, cortaron sus escenas).

Pero aquí mencionaremos algunos, pero tenemos muy claro que es una larga lista de personajes que nos gustaría ver. Pero entre los más importantes están Winky, la compleja elfina que trabajaba para la familia Crouch, quien tras ser “liberada” (que en términos de elfos en este universo es como ser despedido), desarrolló una adicción a la cerveza de mantequilla.

Charlie Weasley, uno de los hermanos mayores de Ron, es uno de los personajes que se menciona en las películas, y que sólo vimos en una foto por ahí. Pero es un personaje increíble que es experto en dragones.

La foto familiar de los Weasley en Egipto de Harry Potter / Foto: Warner Bros.

Y ya entrados un poco en un personaje importante de El cáliz de fuego, también estaría bueno ver a Ludo Bagman. Ludo Bagman es el juez en el Torneo de los Tres Magos.

Otro personaje que nos gustaría ver, al menos en recuerdos, es Merope Graunt, la madre de Tom Riddle. La historia de Merope es bastante oscura, pues era una bruja descendiente de Salazar Slytherin que tras ser abusada por su padre y hermano, se enamora de Tom Riddle.

Riddle era un mago rico que se casa con ella bajo un hechizo y tienen a un hijo que recibe el nombre de su padre . Si bien Voldemort necesitaba un hueso de su padre para revivir, es su madre la que tiene una historia más interesante. ¿Qué otros personaje les gustaría ver?

Dumbledore y Tom Riddle de niño en Harry Potter / Foto: Warner Bros

Contra: Demasiado pronto

Podemos estar en contra o a favor de los remakes, reboots, secuelas, precuelas, spin offs y todo lo que se les ocurra. Pero algo común que sucede entre todas estas, sobre todo los reboots y remakes, es que suceden después de un tiempo.

Cuando se hace un remake con poco tiempo entre una y otra, y más si la primera fue muy exitosa, suele ser un desastre. Pero cuando pasa un tiempo considerable, parece ser hasta necesario. Pondremos como ejemplo el más reciente reboot de Evil Dead (Rise) de este 2023 frente a la original de Sam Raimi. Ambas son geniales y sobreviven justo porque están separadas.

Pero la franquicia fílmica de Harry Potter terminó en 2011. Han pasado apenas 12 años y ya tendremos una nueva versión de una historia, personajes, tono y rostros que seguimos durante 10 años. La cosa con las películas de Harry Potter es que siguen muy vigentes, y nuevas generaciones han conocido al mago gracias a las películas.

Pro: Nuevas tecnologías

Si le echamos un vistazo a las primeras películas de Harry Potter, desde luego veremos algunos detalles en los efectos especiales. Pero la realidad es que han envejecido bastante bien. Con el tiempo las tecnologías fueron mejorando y los visuales igual, por lo que el cierre de la franquicia luce, nuevamente, genial.

Más de 10 años después, la tecnología podría entregarnos una producción que se vea más impresionante. Lo que hizo HBO con series como Game of Thrones o House of the Dragon, fue increíble. ¿Qué no podrían lograr con una serie de Harry Potter?

Pro: Más magia porque Harry Potter

La trilogía de Animales fantásticos logró algo que las películas de Harry Potter no: poner mucha magia en sus historias. Esto suena un tanto absurdo pensando que la magia es la base de toda la historia. Pero piénsenlo bien. Las cintas de Harry Potter no presentan, por ejemplo, muchas peleas mágicas que se vean sorprendentes.

Podemos pensar en la más espectacular de todas, y es la que se da hacia el final de La orden del fénix entre Dumbledore y Voldemort. Pero fuera de ahí y lo poco que se ve en el caos de la batalla final, no hay mucha magia espectacular.

Animales fantásticos, sobre todo en la tercera de Los secretos de Dumbledore, dio un giro de 180 grados y está plagada de magia que se ve increíble. Así que en la serie reboot de Harry Potter, nos parece un obligación que haya más magia, combates, dragones, gigantes y todo lo que se les ocurra.