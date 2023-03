Después de mucha espera, por fin tuvimos chance de seguir el evento de Hollywood, los premios de la Academia. Durante toda la ceremonia pasaron un montón de cosas que nos emocionaron muchísimo, como ver a Brendan Fraser y Michelle Yeoh ganando el Oscar 2023 a Mejor Actor y Actriz respectivamente. Algo que la mayoría quería que pasara… y se cumplió.

Para muchos, tanto Brendan Fraser por The Whale como Michelle Yeoh con Everything Everywhere All at Once, eran los favoritos en las categorías principales de actuación en los Oscar 2023. Aunque eso sí, no tuvieron la cosa tan fácil, pues competían con nombres muy fuertes, como Austin Butler y Cate Blanchett.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar/ Foto: Getty Images

Brendan Fraser nos conmovió con su discurso en los Oscar 2023

El primero en llevarse el Oscar 2023 a Mejor Actor fue Brendan Fraser. Halle Berry (en reemplazo de Will Smith tras la polémica con la cachetada a Chris Rock) y Jessica Chastain aparecieron para presentar la categoría y por supuesto que el Dolby Theatre se paró para aplaudirle a Brendan por interpretar a Charlie en The Whale, quien evidentemente estaba conmovido.

Brendan Fraser subió al escenario y dedicó unas palabras muy bonitas para agradecer su Oscar. Entre lágrimas, el actor de 54 años agradeció a sus compañeros de equipo y a los nombres con los que compartió categoría. Además, mencionó que el camino hasta ganar el premio ha sido muy complicado.

“Caballeros, pusieron sus corazones del tamaño de una ballena al descubierto para que pudiéramos ver en sus almas algo que nadie más podría hacer, y es un honor para mí ser nombrado junto a ustedes en esta categoría. (Su camino) ha sido como una expedición al fondo del océano”. Mencionó Brendan Fraser al ganar el Oscar a Mejor Actor

Michelle Yeoh también se aventó un gran discurso al ganar como Mejor Actriz en los Oscar 2023

Justo después de anunciar que Brendan Fraser se llevaba la categoría de Mejor Actor, Chastain y Berry presentaron la categoría a Mejor Actriz y vaya que nos llevamos una de las grandes sorpresas de la noche, pues Michelle Yeoh se quedó con el Oscar 2023 a Mejor Actriz por dar vida a Evelyn Wang en Everything Everywhere All at Once.

En cuanto escuchó su nombre, Michelle Yeoh abrazó al elenco de la película y corrió para tomar su Oscar, regalándonos un gran discurso. Para que se den una idea, la actriz le dedicó el premio a los niños y niñas que son parecidos a ella (refiriéndose a su origen asiático) y que la estaban viendo en la televisión.

“Esto (el Oscar) es una luz de esperanza y posibilidades. Es la prueba de que se puede soñar en grande y los sueños se hacen realidad. Y señoras, nunca dejen que nadie les diga que han pasado su mejor momento”. Dijo Michelle Yeoh al llevarse el Oscar 2023 a Mejor Actriz