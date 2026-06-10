Gwyneth Paltrow pasó de vender velas inspiradas en el aroma de su vagina a convertirse en la imagen de un desarrollo residencial de lujo en Israel. No hay ironía en ello, sólo es una muestra bastante clara del cínico e insensible mundo en el que vivimos.

La actriz protagoniza la nueva campaña publicitaria de 51 Park, un complejo residencial de lujo ubicado en Herzliya, una ciudad israelí situada al norte de Tel Aviv. El proyecto pertenece a la empresa inmobiliaria Aviv Melisron.

Imágenes del anuncio protagonizado por Gwyneth Paltrow / Fotos: Capturas vía Pop Base

El “brutal” anuncio de Gwyneth Paltrow

En el anuncio, Paltrow despierta en un departamento enorme mientras se prepara para salir a correr. Todo ocurre mientras habla sobre lo difícil que es levantarse temprano, soltando frases como: “Incluso mi café necesita un café“.

También describe lo “brutal” que resulta salir a correr por la mañana, aunque asegura que es un precio que está dispuesta a pagar. El objetivo es destacar una de las principales ventajas del complejo, que es su cercanía a un parque.

El comercial fue filmado en Nueva York, y el parque que vemos pretende ser Central Park.

La guerra cercana al residencial de lujo

La controversia surge considerando el contexto. A unos 80 kilómetros de Herzliya se está llevando a cabo una guerra que se agrava con los desplazamientos masivos (históricos de por sí en la zona) y una crisis humanitaria que ha sido objeto de fuertes debates internacionales.

Los señalamientos de las tácticas de Israel como un genocidio contra el pueblo palestino, se hacen cada vez más fuertes por parte de diversos organismos y algunos gobiernos.

Mientras el comercial habla de los sacrificios de levantarse temprano para correr o de las bondades de una vida rodeada de lujos, la conversación pública alrededor de la región está marcada por imágenes de violencia y muerte, algo que es verdaderamente brutal.

La falta de sensibilidad ha generado controversia sobre el nombre de Gwyneth Paltrow.

Foto: Pexels.

Herzliya, una ciudad próspera en Israel

Además, Herzliya no es una ciudad cualquiera dentro de Israel. De acuerdo con Britannica, el nombre proviene de Theodor Herzl, considerado el fundador del sionismo moderno y una de las figuras más importantes en la creación del movimiento político que impulsó el establecimiento de lo que hoy conocemos como Israel.

Con el paso de los años, Herzliya se convirtió en una de las zonas más prósperas del país, reconocida por sus desarrollos inmobiliarios de lujo, hoteles exclusivos y una fuerte presencia de empresas tecnológicas y startups.

Una controversia más para Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha estado envuelta en distintas controversias durante los últimos años. Dejando de lado los productos que vende de su propia marca —algunos de ellos señalados por especialistas por sus posibles riesgos para la salud— o el mediático juicio derivado de un accidente de esquí ocurrido en 2016, existen aspectos más complejos dentro de su historial público.

Hace unos días, la actriz abordó directamente sus posturas políticas durante un episodio de su podcast Goop. La conversación ocurrió junto a Trae Stephens, cofundador de Anduril, una empresa estadounidense de tecnología de defensa que desarrolla sistemas impulsados por inteligencia artificial.

Gwyneth Paltrow con su esposo / Foto: Shutterstock

Durante la entrevista, Paltrow rechazó la idea de que sea republicana, una etiqueta que su esposo, Brad Falchuk, le otorgó hace poco.

“En mi experiencia de ser estadounidense en este momento, he intentado entrelazar muchos puntos de vista diferentes”, explicó. “Soy bastante centrista, y mi esposo piensa que soy republicana“.

La actriz añadió que actualmente no se identifica de manera clara con ningún sector político. “No siento nada en estos momentos. Siento que soy completamente independiente“, concluyó.