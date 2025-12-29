Han sido varios los mexicanos que se han llevado uno que otro Globo de Oro a casa, en distintas categorías como dirección, fotografía (que ya ni existe), película y, desde luego, actuación. Uno de los casos que no deja de sorprender es el de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas.

¿La película responsable? La vuelta al mundo en 80 días (1956), dirigida por Michael Anderson, como adaptación de la icónica novela de Jules Verne.

David Niven y Cantinflas en ‘La vuelta al mundo en 80 días’ / Foto: United Artists

Cantinflas compartió créditos con David Niven, Shirley MacLaine y Robert Newton para contar la historia de un distinguido caballero inglés que asegura poder darle la vuelta al mundo en tan solo 80 días. Para lograrlo, reúne una suma considerable de dinero y forma una tripulación de tres personas que podrían complicarle el objetivo.

Mientras Niven da vida a Phileas Fogg, Cantinflas interpretó a Passepartout, su ayudante. La película fue un éxito en taquilla y también durante la temporada de premios, al recibir varias nominaciones a los Globos de Oro y a los premios Óscar.

Cantinflas gana su primer y único Globo de Oro

Como les contamos, La vuelta al mundo en 80 días recibió algunas nominaciones en los Globos de Oro. En total, obtuvo tres menciones y dos estatuillas: la primera como Mejor Película de Drama y la segunda como Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia.

Cantinflas se llevó el Globo de Oro. No fue cosa menor. Nunca lo sería. Pero en esa edición de 1957 y en esa categoría, el comediante mexicano se impuso a Marlon Brando y Glenn Ford, ambos nominados por The Teahouse of the August Moon.

Ese año fue especialmente competitivo en las categorías de actuación, con nombres como Burt Lancaster, Gary Cooper y Kirk Douglas, este último ganador del Globo de Oro como Mejor Actor en una Película de Drama por Lust for Life.

En cuanto a la categoría de Mejor Película de Drama, La vuelta al mundo en 80 días también se llevó el Globo de Oro, superando a cintas como Gigante, de George Stevens, con uno de los papeles más importantes de James Dean; La guerra y la paz, de King Vidor, con Audrey Hepburn y Henry Fonda; Lust for Life, de Vincente Minnelli, con Kirk Douglas; y The Rainmaker, con Lancaster y Katharine Hepburn.

Imagen de ‘La vuelta al mundo en 80 días’ / Foto: United Artists

Segunda nominación de Cantinflas a los Golden Globes

Unos años después, en 1961, Cantinflas volvió a la temporada de premios, pero esta vez con Pepe, dirigida por George Sidney, una de las películas que puede considerarse pionera en la idea de los cameos a gran escala, con la participación de Tony Curtis, Dean Martin, Frank Sinatra, Kim Novak, entre muchos otros.

Cantinflas fue nominado en la categoría de Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical, junto a Cary Grant. En esta ocasión no se llevó el premio: el ganador de esa edición de los Globos de Oro fue Jack Lemmon por The Apartment. Pepe también estuvo nominada a Mejor Película Musical, pero perdió frente a Song Without End.

Ahora bien, ese mismo año Pepe recibió otra nominación importante: Mejor Banda Sonora. En esta categoría, la música fue compuesta por Johnny Green, pero el Globo de Oro terminó en manos de Dimitri Tiomkin por The Alamo.

El mismo año que Macario

Cantinflas no fue el único representante mexicano en los Globos de Oro de 1961. Ese año, Macario, considerada por muchos como la mejor película mexicana del siglo XX, recibió una nominación como Mejor Película de Habla No Inglesa.

El Globo de Oro se lo llevó Rocco y sus hermanos, de Italia, dirigida por Luchino Visconti y protagonizada por una de las estrellas más grandes del momento, Alain Delon.