Todos tienen sus festivales, convenciones, reuniones, exposiciones… lo que se les ocurra. Ya era momento de que los geeks, fanáticos de la cultura pop y amantes del cine y la televisión tuviéramos lo nuestro: la CCXP, que celebra su tercera edición en México y a la cual nosotros te podemos llevar.

En Sopitas.com y Cinemática nos juntamos para llevarte, a ti y a un acompañante, a la CCXP México 2026, que se celebrará del 24 al 26 de abril en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

Y como ya saben, se reunirán varios actores, directores y artistas para presentar adelantos, novedades y propuestas en distintos ámbitos del entretenimiento. Va a estar Aaron Paul y Christopher Lloyd, pero también el elenco de House of the Dragon, el director de Backrooms y muchas cosas más.

Así que revisa bien la dinámica para que participes y puedas ir con un acompañante los tres días de la CCXP México 2026.

Christopher Lloyd vendrá a México / Foto: Shutterstock

Te llevamos a la CCXP México 2026

Sabemos que aquí en Sopitas.com y Cinemática hay varios fans de la CCXP México, y por eso armamos esta dinámica para que puedas ir el 24, 25 y 26 de abril al evento. Y no irás solo, sino con alguien más para que vivas la experiencia como se debe: acompañado.

La dinámica para llevarte el pase doble es bastante sencilla. Deberás llenar un formulario con algunos datos de contacto y responder ciertas preguntas… y listo. Con eso ya estarás participando para lanzarte al evento.

Sigue las redes de Cinemática en Instagram y YouTube. Esto es muy importante. Suscríbete a nuestro newsletter. Aquí puedes hacerlo. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última entrega Joyas ocultas del streaming, nuestras recomendaciones semanales que encuentras en nuestra cuenta de Instagram? Y dinos en qué plataforma se encuentra la recomendación. Dinos los actores que vendrán a la CCXP México como parte del panel de Stuart Fails to Save the Universe. La respuesta la encuentran AQUÍ MERO. El viernes 17 de abril, saldrá nuestra entrevista con el elenco de Malcolm el de en medio en nuestro canal de YouTube de Cinemática. Échale un ojo y dinos cuál fue el episodio de la serie que mencionamos en la charla. AQUÍ se lo dejamos. Llena ESTE FORMULARIO con los datos que se te piden y las respuestas a las preguntas.

Paneles de HBO en la CCXP México 2026 / Fotos: HBO

¿Hasta cuándo puedo participar?

Esta dinámica empieza el jueves 16 de abril y termina el domingo 19 de abril a las 7 pm. Los ganadores se contactarán el lunes 20 de abril a lo largo del día para darles indicaciones.

Fans de SopitasFM, a ustedes también los llevamos a la CCXP 2026

Obviamente no podíamos dejar fuera a los fans del programa de radio de SopitasFM, el cual pueden sintonizar de lunes a viernes, de 8 a 10 am con toda la información importante del día pero platicada entre compas para que no se haga tan pesada.

Deberás responder las siguientes preguntas y poner las respuestas en el formulario que te señalemos. No hay manera más sencilla de ir a la CCXP México 2026 con alguien, que esta:

Sigue las redes de Cinemática en Instagram y YouTube. Esto es muy importante. Suscríbete a nuestro newsletter. Aquí puedes hacerlo. Responde lo siguiente: ¿Cuál fue la pregunta que animó a Daniel Giménez Cacho para hacer Juana?Nos lo contó en el programa de radio del martes 21 de abril y este VIDEO te puede servir. ¿Cuál fue la recomendación de la semana pasada de la sección de Cinemática? ¿Cuál fue la segunda pregunta que le hicimos al elenco de Santita en nuestra entrevista? Aquí encuentran la RESPUESTA. Llena este FORMULARIO con los datos que te pedimos para contacto y las respuestas a las preguntas.

La dinámica arranca este miércoles 21 de abril y termina el mismo día a las 5 pm. Los ganadores se conectarán el miércoles 21 de abril para darles indicaciones de recoger boletos.

IMPORTANTE

-Esta dinámica es para mayores de edad.

-Es necesario que sigas las redes de Cinemática como se indica en las instrucciones.

-Los ganadores serán contactados por correo electrónico para corroborar datos y dar indicaciones. Sus nombres aparecerán en esta nota.

–No se hacen envíos de ningún tipo. Deberán acudir a la dirección asignada para recogerlos en los horarios estipulados (la dirección está en la Ciudad de México).

–No se entregarán boletos fuera de la dirección y los horarios que se indiquen.

-Los boletos incluyen la entrada al evento. No cubre transporte, comida o mercancía.

-Los boletos no incluyen pases a las actividades como paneles, firma de autógrafos y demás.

-Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

GANADORES dinámica 1

Rosa Paloma Medina Guzman

Ximena Bautista Rodríguez

Edgar Sampedro García

Ricardo Gomez Lopez

GANADORES dinámica 2

Arturo Uriel Alarcón Apolinar

Diego Mora Carrasco

GABRIELA ROJAS FIGUEROA

Pablo Rodriguez Corona