Lo que necesitas saber: Barbie no es la única muñeca que tendrá su propia película. Chatty Cathy, también creada por Ruth Handler, tendrá su adaptación cinematográfica.

Es más que un hecho que Barbie es una de las mayores producciones cinematográficas del 2023. Y no es para menos si tomamos en cuenta que la marca y la muñeca son parte de la cultura pop desde prácticamente siempre. Sin embargo, ¿sabían que hay otra muñeca de los creadores de Barbie que también tendrá su propia película? Va la historia de Chatty Cathy.

Promocional de Chatty Cathy. Foto: Mattel.

Primero Barbie, el mayor éxito de Mattel

La industria de los juguetes no sería la misma sin Mattel. Y en ese sentido, la historia de esta misma compañía no sería la misma sin Ruth Handler y Elliot Handler. Ellos cofundaron la compañía en 1945 de la mano de Harold Mattson (siendo Mattel la combinación del nombre de ‘Elliot’ y ‘Mattson’)

El inicio de la empresa es curioso pues empezaron haciendo marcos para cuadros además de algunos muebles. Luego, pasaron a hacer casas y muebles para para muñecas, y partir de ese momento le entraron de lleno a la industria juguetera.

A lo largo de la década de los 50, tanto Ruth como Elliot se dieron cuenta de que había un mercado que se podría comercializar con éxito: el de las muñecas… y es aquí cuando empezó el desarrollo de Chatty Cathy por parte de los creadores de Barbie.

Ruth y Elliott Handler, fundadores de Mattel con unas Barbies / Foto: Getty Images

La historia se conoce bien: Ruth Handler creó a Barbie inspirada en una muñeca alemana conocida como Bild Lilli. Pero su inspiración mayor fue su hija Bárbara, a quien veía jugando constantemente con muñecas de papel al tiempo que proyectaba en esos juguetes improvisados sus sueños futuros. De ahí el eslogan de “tú puedes ser lo que quieras ser”.

Barbie llegó en 1959 para convertirse pronto en el mayor éxito de Mattel, con todo y escepticismo que había antes de su lanzamiento. Sí, aunque no lo crean, los creadores de Barbie no estaban plenamente de acuerdo en el lanzamiento de la muñeca y en los años previos, tenían a Chatty Cathy en el radar.

Imagen ilustrativa de Chatty Cathy. Foto: Mattel.

Chatty Cathy, la otra muñeca de los creadores de Barbie

Mattel y su búsqueda de la muñeca ideal que lanzarían sería intensa. Por un lado, como ya dijimos, Ruth Handler estaba interesada en crear una muñeca de apariencia adolescente casi adulta que pudiera tener ropa y accesorios a la moda, y que eventualmente tuviera diferentes profesiones.

Sin embargo, los ejecutivos de la compañía –prácticamente todos ellos hombres– no veían con tan buenos ojos la propuesta. El argumento principal era que los padres de familia no comprarían una muñeca con senos para sus hijas. Barbie la sufrió un poco para salir al mercado, en ese sentido.

Pero los creadores de Barbie, a la par del desarrollo de su juguete más famosa, estaban pensando en otra muñeca diferente. Como señala The Guardian en un obituario del 2002, mientras Ruth Handler intentaba sacar a flote su idea, su esposo Elliot y la junta directiva de Mattel le tenían más fe a Chatty Cathy.

Imagen ilustrativa de Chatty Cathy. Foto: Mattel.

En este punto, algunos se preguntarán quién fue Chatty Cathy. Regularmente, se le considera ‘la segunda muñeca más popular de Mattel de la década de los 60’ (detrás de la propia Barbie, por supuesto). Fue una de las figuras más destacadas en la naciente tendencia de aquella época de lanzar muñecas parlantes.

La ‘Cathy habladora’ (en su traducción literal) tenía una apariencia de niña pequeña e incluía un cordón que se jalaba para que dijera alguna de sus 11 frases aleatorias. Su lanzamiento se dio en 1960, tan solo un año después de Barbie. Y aunque es cierto que no consiguió el mismo éxito que la idea de Ruth, Chatty obtuvo buena acogida por parte del público.

Pasó el tiempo y con Chatty Cathy, los creadores de Barbie tenían otra franquicia ganadora en su poder. La pequeña niña habladora también tuvo en los años diferentes versiones, desde bebés hasta muñecas que cantaban y se ampliaron los lanzamientos con ediciones de diferentes rasgos físicos, etnias, entre otras cosas. Aquí un viejo comercial rescatado de los 60:

La influencia de Chatty Cathy en la industria del entretenimiento

Es verdad que con Chatty Cathy, los creadores de Barbie no consiguieron el mismo éxito que con su muñeca estelar, pero tuvieron un hitazo notorio. Como mencionamos arriba, fue uno de los lanzamientos que innovó el concepto de los juguetes que hablan.

Y si se le ve del lado negativo, también existieron críticas por ser una muñeca que directa o indirectamente, ‘educaba’ a las niñas pequeñas para enfocarlas en la maternidad. Pasaron las décadas y su popularidad disminuyó considerablemente como resultado del propio éxito de Barbie, la llegada de nuevos juguetes parlanchines, entre otros detalles.

Imagen del episodio “Living Doll” de ‘The Twilight Zone’. Foto: vía IMDB.

Con todo y eso, Chatty Cathy tuvo su influencia en la industria del entretenimiento en diferentes épocas. Uno de los ejemplos más recordados está en el episodio “Living Doll” de 1963 en la serie The Twilight Zone (o La dimensión desconocida en Latinoamérica), donde vemos a una aterradora muñeca poseída basada en el juguete de Mattel.

Y en tiempos más recientes, Toy Story 4 introdujo a un personaje antagónico llamado Gabby Gabby, que se muestra como una muñeca parlante de la década de los 50 que está descompuesta.

De acuerdo con el director Josh Cooley, esta ‘tierna’ villana se basa en la muñeca viviente del capítulo mencionado en The Twilight Zone. Pero en cuanto a su nombre y la apariencia, la inspiración obvia de Chatty Cathy. Y las referencias a la icónica muñeca también se perciben en series como How I Met Your Mother o Arrow. Y ahí no acaba la cosa…

Se prepara una película sobre Chatty Cathy

Los creadores de Barbie dejaron un legado con esta última que, como sabemos ahora, se ha extendido hacia las grandes producciones cinematográficas con la nueva película de Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Gosling. Y si todo sigue en pie, también tendremos una cinta basada en Chatty Cathy.

Fue a inicios del 2022 cuando se anunció que Mattel Films, de la mano de la compañía de producción Aggregate Films de Jason Bateman, están produciendo películas live-action basadas en muñecas infantiles como la propia Chatty Cathy o la también popular Betsy Wetsy (que era una muñeca bebé que tomaba agua y se orinaba) lanzada en la década de 1930 por Ideal Toys.

Por ahora, este proyecto se mantiene en desarrollo y forma parte de las más de 40 películas que Mattel Films tiene en su catálogo basadas en juguetes y otras marcas (aquí les mostramos 9 de las cintas que más nos intrigan de esa lista). Veremos qué pasa a futuro con la película de la otra muñeca de los creadores de Barbie que quizá no recordabas.

Imagen de un comercial de Chatty Cathy de 1960. Foto: Mattel (vía YouTube).

Entrevista con el elenco de Barbie

Y ya que hablamos de Chatty Cathy, la otra muñeca de los creadores de Barbie que tendrá su película, por acá les dejamos la entrevista con Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera a propósito del estreno de Barbie de Greta Gerwig. . Chequen lo que nos contaron.

