Lo que necesitas saber: Cada vez está más cerca el estreno de 'Cassandro' con Gael García Bernal para presentarnos una de las historias del mundo del deporte más fascinantes.

Estamos cada vez más cerca del estreno de Cassandro, la próxima película biográfica centrada en la figura de Saúl Armendáriz, uno de los luchadores de la AAA más populares que formó parte del grupo conocido como “Los Exóticos”, y que de pasó, cambió muchos paradigmas en el deporte como el “Liberace de la Lucha Libre”.

Las expectativas sobre esta producción de Cassandro son cada vez más grandes, pues cada uno de sus elementos se muestran geniales. Desde la dirección y elenco encabezado por Gael García Bernal, hasta la historia que veremos en pantalla. Y ahora, en exclusiva para Sopitas.com, tenemos un clip genial donde vemos a Cassandro en el cuadrilátero.

Gael García Bernal será el protagonista de ‘Cassandro’ /Foto: Amazon Prime Video

Cassandro en un cuadrilátero

Amazon Prime Video nos pasó en exclusiva un clip de Cassandro donde vemos al protagonista, interpretado por Gael García Bernal, en un cuadrilátero mientras pelea. Los movimientos de Cassandro siempre fueron diferentes, y estableció un antes y un después para la comunidad LGBT en el mundo de la lucha libre.

En este video también podemos ver cómo recibe el aplauso del público ante, el que ahora se sabe, era un espectáculo nunca antes visto. De hecho, la figura de Cassandro se llevó, en 1992, el Campeonato Mundial Ligero de la Asociación Universal de Lucha Libre. Por acá les dejamos este video exclusivo:

¿Quién forma parte de Cassandro?

Como les contamos, el actor mexicano Gael García Bernal toma el protagónico en Cassandro para darle vida a Saúl Armendáriz. Sin embargo, el elenco en general es espectacular con la presencia de actores y figuras mexicanas como Joaquín Cosío, Perla de la Rosa y una aparición de El Hijo del Santo.

El resto del elenco lo conforman Roberta Colindrez y Raúl Castillo, con la actuación especial de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, quien interpreta a Felipe, una pareja romántica de Saúl. Esta es la tercera vez que el puertorriqueño actúa tras sus apariciones en Narcos: México y Tren Bala.

El director de Cassandro es, ni más ni menos, que Roger Ross Williams, ganador del Oscar por su cortometraje documental de 2009 titulado Music by Prudence y quien también se lleva créditos como guionista. En cuanto a la producción, vemos nombres grandes que han estado detrás de producciones como Ma Rainey’s Black Bottom, Being the Ricardos y The Tender Bar.

Bad Bunny y Gael García Bernal compartirán pantalla en ‘Cassandro’/Foto: Amazon Prime Video

¿Cuándo se estrena Cassandro?

La premiere de Cassandro se dio en el Sundance Film Festival que se llevó a cabo en enero de 2023. La película recibió puras críticas positivas, señalando el trabajo de Gael García Bernal como lo más destacado de esta producción (incluso, han señalado que bien podría competir por el Oscar como Mejor Actor en la edición de 2024).

La fecha de estreno de Cassandro está programada para el 22 de septiembre. ¿Y dónde la podremos ver? La película formará parte del catálogo de originales de Amazon Prime Video.

Te puede interesar